Гол плюс пас от Матвея в матче с «Лос-Анджелесом».

«Проблема в недостаточной интенсивности его игры и уровне энергии. Ни катание, ни самоотдача не соответствовали нужному уровню. Уже перед перерывом было видно, что ему тяжело. Если потребуется, я приму решение вывести его из состава или оставить на скамейке на время. Это мое решение», — сказал главный тренер «Фидадельфии» Джон Торторелла про Матвея Мичкова после вчерашнего матча с «Анахаймом».

С учетом бэк-ту-бэка угроза вновь оставить россиянина смотреть игру с трибуны, как уже случалось дважды в этом сезоне, казалась вполне реальной. Но то ли это была попытка разозлить Мичкова (причем удачная!), то ли наоборот Торторелла переспал с радикальной мыслью и решил, что еще больше нервировать главную молодую звезду клуба не стоит. По игровому времени Матвей не был среди лидеров «Флайерз» (больше 16 минут), но и жесткого урезания тоже не случилось.

Мичков не набирал очки целых семь матчей подряд — в отличие от главного конкурента в борьбе за «Колдер» Маклина Селебрини, россиянин чаще попадает в протокол сериями, но при этом он и более нестабилен. Сегодня Матвей наконец смог прервать эту неудачную полосу — и сразу отметился и голом, и ассистом.

Причем оба очка Мичков заработал благодаря своей фишке, от которой уже пострадали некоторые вратари НХЛ — и можно не сомневаться, что пострадают еще многие. У россиянина нет самого сильно броска в лиге (и не будет) — но есть один из самых хитрых. Матвей не боится проверять голкиперов из позиций, из которых не будет пробовать забить любой другой хоккеист.

Сегодня броски Мичкова застали врасплох чеха Давида Риттиха из «Лос-Анджелеса». Сначала после его неожиданного выстрела с отрицательного угла шайбу в ворота добил Скотт Лоутон.

А затем Матвей забил сам, снова бросив из-за ворот — разумеется, не в створ, а в самого Риттиха. И шайба рикошетом от голкипера залетела в сетку. Большинство форвардов даже бы не подумало о таком броске — но для Мичкова это само собой разумеющееся.

У россиянина стало 29 (12+17) очков после 35 матчей: от графика «очко за игру» он отстал довольно далеко, но одна удачная серия вроде той, что была в начале декабря — и появится шанс вернуться к элитным цифрам. Главное, что эти баллы и особенно гол психологически могут раскрепостить Матвея, которому теперь не нужно будет переживать из-за возможной ссылки в запас.

«Филадельфия» дважды выходила в счете после результативных атак с участием Мичкова, но снова получила слишком много в свои ворота (играл Алексей Колосов) и уступила. По пропущенным голам «Флайерз» на третьем месте с конца в лиге (136) и на первом за последние десять матчей (42). Мичков и другие полевые хоккеисты могут креативить впереди сколько угодно, но по бразильской система «Филадельфия» явно выигрывать не будет — это не «Тампа» или «Колорадо».