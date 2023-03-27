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Сегодня, 09:30

«Лос-Анджелес» и «Сент-Луис» забили 13 голов, Ничушкин исполнил шикарный буллит

Отдел хоккея «СЭ»
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в матче против «Лос-Анджелеса».
Фото USA Today Sports
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Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)
Голы: Арвидссон — 23 (Фиала, Дано), 0:27 — 1:0. Иафалло — 12 (бол., Арвидссон, Дано), 2:48 — 2:0. Кемпе — 35 (мен., Мур), 7:35 — 3:0. Саад — 18 (бол., Томас, Блэй), 8:04 — 3:1. Арвидссон — 24 (бол., Дурзи), 14:30 — 4:1. Мур — 9 (бол., Дано, Дурзи), 16:22 — 5:1. Фолк — 9 (Питлик), 23:09 — 5:2. Бучневич — 24 (Блэй, Росен), 36:05 — 5:3. Кайру — 32 (бол., Томас, Фолк), 37:35 — 5:4. Кемпе — 36 (Гавриков), 44:37 — 6:4. Капанен — 14 (Бучневич, Ледди), 48:11 — 6:5. Даути — 8 (бол., Фиала), 48:50 — 7:5. Кайру — 33 (Шенн, Крюг), 59:11 — 7:6.
Нереализованный буллит: Арвидссон (Лос-Анджелес), 31:27.
Вратари: Копли — Хофер (Биннингтон, 16:22, 58:50 — 59:11, 59:14).
Штраф: 4 — 20.
Броски: 31 (17+8+6) — 22 (11+6+5).
Наши: Гавриков (20.19/1/+2) — Бучневич (18.23/2/+3), Торопченко (9.59/0/+1).
27 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.

«Сент-Луис», еще четыре года назад выигрывавший Кубок Стэнли, в этом сезоне потерял шансы на выход в плей-офф. Команда ушла в перестройку, обменяв многолетних лидеров Тарасенко, О'Райлли и Барбашева. Ставка сделана на молодых Кайру и Томаса, важные роли в команде у Бучневича, защитников Фолка и Парайко. Остаток регулярки команда проводит в свое удовольствие и сегодня выдала праздник на пару с «Лос-Анджелесом».

В первом периоде хозяева просто уничтожили соперника, забросив аж пять шайб. Но дальше начался камбэк «Блюз», против которого «Кингз» особо не возражали. Павлу Бучневичу дали принять шайбу и бросить в непосредственной близости от ворот.

По окончании первого периода Бучневич получил 10-минутный штраф, и в соцсетях никто так и не смог понять, за что. Скорее всего, российский нападающий просто сказал что-то на эмоциях арбитрам.

Вскоре Бучневич ассистировал Капанену, который играет в его звене на левом фланге. Сам Павел после дедлайна выходит в центре и потихоньку привыкает к новой роли. Несмотря на его усилия и помощь партнеров, «Сент-Луис» так и не догнал соперника. Все-таки «Лос-Анджелесу» очки важнее.

Ничушкин — первая звезда

«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рантанен — 48, 29:30 — 0:1. Байрам — 8 (О`Коннор, Кольяно), 30:46 — 0:2. Маччелли — 8 (Макбэйн), 50:37 — 1:2. Фишер — 12 (Кессельринг), 51:36 — 2:2. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Тэйвз), 53:11 — 2:3. Келлер — 36 (Вялимяки, Шмальц), 55:28 — 3:3.
Победный буллит: Ничушкин.
Вратари: Ингрэм — Георгиев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (5+9+15+1) — 31 (5+18+6+2).
Наши: — - Ничушкин (24.13/4/0).
26 марта. Темпе. Mullett Arena.

Матч в Аризоне должен был закончиться легкой победой «Колорадо», но «Койотис» в последнее время портят кровь многим. В последний раз они разгромно проиграли в начале марта «Каролине» (1:6), а затем отбирали очки у «Калгари», «Миннесоты», «Нэшвилла». Вот и чемпиону пришлось поднапрячься.

Забросив дважды в середине второго периода, гости вышли вперед. Но рано расслабились — хозяева также отметили двумя шайбами за минуту уже в третьем игровом отрезке. Валерий Ничушкин вывел «лавин» вперед, реализовав большинство, но Келлер все-таки перевел игру в овертайм. Российский нападающий «Колорадо» в итоге стал первой звездой матча, реализовав победный буллит.

Валерий Ничушкин
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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