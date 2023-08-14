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Сегодня, 20:00

У России — пять элитных форвардов НХЛ. Овечкин и Малкин остаются среди лучших

Овечкин вошел в рейтинг 20 лучших крайних форвардов НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров.
Фото Global Look Press
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В НХЛ обновили рейтинг нападающих.

Аналитики и авторы телесети лиги NHL Network назвали 20 лучших центральных и крайних форвардов по состоянию на данный момент. В двадцатке центрфорвардов есть привычно одинокий россиян, среди крайних нападающих — высокая конкуренция.

Евгений Малкин («Питтсбург») — 18-е место в топ-20 центрфорвардов НХЛ.

Джино после нервного подписания нового контракта с «Пингвинз» провел полный регулярный чемпионат и не пропустил ни одного матча впервые с сезона-2008/09. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли набрал 83 (27+56) очка в 82 матчах, у него не меньше балла за результативность в среднем за игру в 15 из 17 североамериканских сезонов. Малкин лидировал в команде как по числу очков в большинстве (36), так и штрафным минутам (82). 37-летний магнитогорец среди действующих игроков идет четвертым по голам (471), третьим по очкам (1129) и передачам (758).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби — на пятом месте рейтинга лучших центральных нападающих. В топ-3 входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Нэйтан Маккиннон («Колорадо»). Бесспорный №1 не только среди центрфорвардов — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который выдал уникальный по статистике сезон.

Артемий Панарин («Рейнджерс») — 9-е место в топ-20 крайних форвардов НХЛ.

Панарин снова стал лучшим бомбардиром своей команды в регулярном чемпионате и не добрался до «сотни» — 92 (29+63) очка в 82 матчах. 31-летний россиянин в третий раз за четыре сезона в Нью-Йорке вышел за отметку в 90+. С момента переезда в «Рейнджерс» форвард идет четвертым по результативности в лиге — 341 (100+241) очко. Впереди Артемия на этом отрезке только пара топ-нападающих из «Эдмонтона» Макдэвид (478) и Драйзайтль (432), а также еще один звездный центрфорвард — Маккиннон (357).

Александр Овечкин («Вашингтон») — 8-е место в топ-20 крайних форвардов НХЛ.

Ови третьим в истории НХЛ забил 800 голов и затем прошел достижение Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги всех времен. Год «Кэпиталз» получился сложным из-за потерь лидеров и наметившейся перестройки. 37-летний капитан в регулярном чемпионате лидировал в своей команде по результативности — 75 (42+33) очков, провел 13-й сезон с 40+ шайбами и в этом отобрал рекорд лиги у Уэйна Гретцки. В главной гонке за рекордом Гретцки Александр уступает великому канадцу 72 гола — 822 против 894.

Кирилл Капризов («Миннесота») — 7-е место в топ-20 крайних форвардов НХЛ.

Капризов снова стал лучшим бомбардиром своей команды и при этом пропустил концовку регулярного чемпионата — 75 (40+35) очков в 67 матчах. После этого у лидера «Уайлд» не получился плей-офф, он забил лишь гол в шести играх. В регулярке Кирилл гнался за своими же рекордами клуба из прошлого года по очкам (108), голам (47) и передачам (61). 26-летний форвард после трех сезонов идет вторым по средней результативности среди россиян с 200 и более матчами в лиге — 1,15 очка за игру против 1,16 у Малкина.

Коннор Макдэвид, Александр Овечкин, Никита Кучеров. У России в НХЛ только один элитный игрок. Овечкин стал звездой третьего класса

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 3-е место в топ-20 крайних форвардов НХЛ.

Кучеров провел очередной мощный регулярный чемпионат, не пропустил ни одного матча впервые с сезона-2018/19 и набрал 113 (30+83) очков в 82 играх. Больше передач и баллов за результативность у двукратного обладателя Кубка Стэнли было только четыре года назад (87 и 128), когда он переписал сезонный рекорд для российских бомбардиров НХЛ. 30-летний форвард добрался до «сотни» в третий раз за шесть лет (и за карьеру), а 495 очков Никиты на этом отрезке — пятый показатель в лиге, несмотря на пропуск всей регулярки-2020/21 и неполные сезоны до и после этого.

В топ-3 рейтинга лучших крайних форвардов также входит Мэттью Ткачак, экс-нападающий «Калгари» выдал яркий сезон после переезда во «Флориду» и вместе с «Пантерз» дошел до финала. №1 списка по версии NHL Network — Давид Пастрняк, чех провел результативную регулярку с 61 голом и 113 очками и вместе с «Бостоном» установил рекорды лиги по числу побед и набранных очков.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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