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Сегодня, 15:30

Кучеров — на вершине, Панарин обошел Капризова, Овечкин удержался в топ-20: россияне среди лучших форвардов НХЛ

Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Хоккеисты НХЛ Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин
Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
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Рейтинг крайних нападающих североамериканской лиги.

Телесеть NHL Network составила обновленный список лучших левых и правых форвардов НХЛ «прямо сейчас». За год в топ-20 остались те же четыре российских игрока. Никита Кучеров улучшил свои позиции и вышел с третьего на первое место, Артемий Панарин поднялся с девятой строчки на пятую, Кирилл Капризов сохранил за собой седьмую, а Александр Овечкин переместился с восьмой на девятнадцатую.

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Александр Овечкин («Вашингтон») — 19-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 65 очков (31 гол, 34 передачи) в 79 матчах, показатель плюс/минус — «минус 22», среднее игровое время — 19:13.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Зимой ждал обмена, теперь — Макдэвида и Кросби в «Вашингтоне». Овечкин: голы и клюшки, гонка за Гретцки, итоги сезона

Овечкин в 18-й раз за 19 лет в НХЛ забил в регулярном чемпионате не меньше 30 голов. 38-летний левый крайний нападающий вместе с командой тяжело вкатывался в сезон и малорезультативно провел его первую половину, после паузы на Матч звезд его точные броски помогли совершить главную сенсацию весны — «Кэпиталз» пробились в плей-офф. Александр вернулся к знакомому темпу и гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, теперь отстает от него на 41 шайбу (853 против 894). Капитан «Вашингтона» ранее забрал ряд других достижений для снайперов НХЛ и идет 13-м в списке бомбардиров лиги всех времен (1550 очков). Интрига: как суперзвезда войдет в 20-й североамериканский сезон и насколько близко подберется к главному рекорду с мечтой о еще одном походе за Кубком Стэнли.

Хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press

Кирилл Капризов («Миннесота») — 7-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 96 (46+50) очков в 75 матчах, «плюс 11», 21:35.

Кирилл Капризов. Капризов: итоги сезона «Миннесоты», весна без плей-офф, шанс на чемпионство

Капризов остается самым результативным игроком «Миннесоты» и получил наибольшее среднее время на льду в североамериканской карьере. 27-летний левый крайний нападающий первым в истории клуба забросил не менее 40 шайб в трех сезонах подряд. При этом россиянин во второй раз пропустил часть регулярного чемпионата и впервые за четыре года в НХЛ не попал в плей-офф. Из-за неровного старта и травмы у Кирилла не было возможности поднять планку личных достижений: в регулярке-2021/22 он переписал все рекорды франшизы по результативности — 108 очков, 47 голов и 61 передача. Интрига: как главная звезда «Уайлд» проведет новый год и будет ли его команда способна попасть в кубковую восьмерку Западной конференции.

Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Артемий Панарин («Рейнджерс») — 5-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 120 (49+71) очков в 82 матчах, «плюс 18», 20:07.

Артемий Панарин (№10) и&nbsp;Алексис Лафренье. «Невероятный игрок». Панарин впервые дошел до сотни

Панарин долгое время выделялся талантом ассистента и играющего на фланге плеймейкера, а теперь вышел на иной уровень как снайпер. 32-летний левый крайний нападающий стал заметно чаще бросать сам, на 17 голов превзошел личный рекорд из сезона-2019/20 и все же остановился в шаге от 50 шайб. Артемий наконец-то преодолел отметку в 100 очков за регулярку и намного выше поднял планку этого достижения. За пять сезонов в «Рейнджерс» самый высокооплачиваемый российский хоккеист НХЛ неизменно становился лучшим по результативности игроком ньюйоркцев, от которого многого ждут в плей-офф. Интрига: как десятый номер удержит этот темп в следующем сезоне и сделает ли его команда долгожданный шаг к финалу Кубка Стэнли.

Хоккеист «Тампы» Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 1-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 144 (44+100) очка в 81 матче, «плюс 8», 21:40.

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в&nbsp;матче &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (6:4). «Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

Кучеров переписал личный и клубный рекорд результативности, выиграл увлекательную гонку бомбардиров у Нэйтана Маккиннона и отступившего с вершины Коннора Макдэвида. 31-летний правый крайний нападающий во второй раз взял «Арт Росс Трофи» (первый — в 2018/19), но на этот раз остался без призов самому ценному или наиболее выдающемуся игроку сезона. Никита вместе с Макдэвидом стал первым хоккеистом с 100 или более передачами после регулярки-1990/91 Гретцки в «Лос-Анджелесе». С сезона-2016/17 россиянин идет в лиге третьим по очкам (746) и вторым по передачам (472), несмотря на пропуск всего регулярного чемпионата-2020/21. Интрига: как двукратный обладатель Кубка Стэнли сможет сохранить «Лайтнинг» в числе кубковых претендентов и станет ли он более расположен к североамериканской прессе.

Топ-20 крайних нападающих НХЛ прямо сейчас

Ранее NHL Network составила обновленный список лучших вратарей НХЛ «прямо сейчас». В топ-10 вошли четыре россиянина, Андрей Василевский после пяти лет доминирования уступил место на первой строчке Игорю Шестеркину.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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