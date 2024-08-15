Рейтинг крайних нападающих североамериканской лиги.

Телесеть NHL Network составила обновленный список лучших левых и правых форвардов НХЛ «прямо сейчас». За год в топ-20 остались те же четыре российских игрока. Никита Кучеров улучшил свои позиции и вышел с третьего на первое место, Артемий Панарин поднялся с девятой строчки на пятую, Кирилл Капризов сохранил за собой седьмую, а Александр Овечкин переместился с восьмой на девятнадцатую.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Александр Овечкин («Вашингтон») — 19-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 65 очков (31 гол, 34 передачи) в 79 матчах, показатель плюс/минус — «минус 22», среднее игровое время — 19:13.

Овечкин в 18-й раз за 19 лет в НХЛ забил в регулярном чемпионате не меньше 30 голов. 38-летний левый крайний нападающий вместе с командой тяжело вкатывался в сезон и малорезультативно провел его первую половину, после паузы на Матч звезд его точные броски помогли совершить главную сенсацию весны — «Кэпиталз» пробились в плей-офф. Александр вернулся к знакомому темпу и гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, теперь отстает от него на 41 шайбу (853 против 894). Капитан «Вашингтона» ранее забрал ряд других достижений для снайперов НХЛ и идет 13-м в списке бомбардиров лиги всех времен (1550 очков). Интрига: как суперзвезда войдет в 20-й североамериканский сезон и насколько близко подберется к главному рекорду с мечтой о еще одном походе за Кубком Стэнли.

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press

Кирилл Капризов («Миннесота») — 7-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 96 (46+50) очков в 75 матчах, «плюс 11», 21:35.

Капризов остается самым результативным игроком «Миннесоты» и получил наибольшее среднее время на льду в североамериканской карьере. 27-летний левый крайний нападающий первым в истории клуба забросил не менее 40 шайб в трех сезонах подряд. При этом россиянин во второй раз пропустил часть регулярного чемпионата и впервые за четыре года в НХЛ не попал в плей-офф. Из-за неровного старта и травмы у Кирилла не было возможности поднять планку личных достижений: в регулярке-2021/22 он переписал все рекорды франшизы по результативности — 108 очков, 47 голов и 61 передача. Интрига: как главная звезда «Уайлд» проведет новый год и будет ли его команда способна попасть в кубковую восьмерку Западной конференции.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

Артемий Панарин («Рейнджерс») — 5-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 120 (49+71) очков в 82 матчах, «плюс 18», 20:07.

Панарин долгое время выделялся талантом ассистента и играющего на фланге плеймейкера, а теперь вышел на иной уровень как снайпер. 32-летний левый крайний нападающий стал заметно чаще бросать сам, на 17 голов превзошел личный рекорд из сезона-2019/20 и все же остановился в шаге от 50 шайб. Артемий наконец-то преодолел отметку в 100 очков за регулярку и намного выше поднял планку этого достижения. За пять сезонов в «Рейнджерс» самый высокооплачиваемый российский хоккеист НХЛ неизменно становился лучшим по результативности игроком ньюйоркцев, от которого многого ждут в плей-офф. Интрига: как десятый номер удержит этот темп в следующем сезоне и сделает ли его команда долгожданный шаг к финалу Кубка Стэнли.

Никита Кучеров. Фото Global Look Press

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 1-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 144 (44+100) очка в 81 матче, «плюс 8», 21:40.

Кучеров переписал личный и клубный рекорд результативности, выиграл увлекательную гонку бомбардиров у Нэйтана Маккиннона и отступившего с вершины Коннора Макдэвида. 31-летний правый крайний нападающий во второй раз взял «Арт Росс Трофи» (первый — в 2018/19), но на этот раз остался без призов самому ценному или наиболее выдающемуся игроку сезона. Никита вместе с Макдэвидом стал первым хоккеистом с 100 или более передачами после регулярки-1990/91 Гретцки в «Лос-Анджелесе». С сезона-2016/17 россиянин идет в лиге третьим по очкам (746) и вторым по передачам (472), несмотря на пропуск всего регулярного чемпионата-2020/21. Интрига: как двукратный обладатель Кубка Стэнли сможет сохранить «Лайтнинг» в числе кубковых претендентов и станет ли он более расположен к североамериканской прессе.

Ранее NHL Network составила обновленный список лучших вратарей НХЛ «прямо сейчас». В топ-10 вошли четыре россиянина, Андрей Василевский после пяти лет доминирования уступил место на первой строчке Игорю Шестеркину.