Рейтинг лучших голкиперов североамериканской лиги.

Телесеть NHL Network провела мини-сериал с выбором лучших игроков лиги «прямо сейчас». Россияне вошли во все списки: Евгений Малкин — центрфорвардов, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Александр Овечкин и Артемий Панарин — крайних нападающих, Михаил Сергачев — защитников. У вратарей — мощное российское представительство. И это неудивительно.

Александр Георгиев («Колорадо») — 8-е место в рейтинге.

Георгиев провел первый сезон в «Эвеланш» после обмена в клуб-чемпион из «Рейнджерс» и показал готовность быть основным вратарем. 27-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате установил личные рекорды по числу матчей (62), побед (40), коэффициенту надежности (2,53), проценту отраженных бросков (91,9) и сухим играм (5). По числу выигранных матчей Александр разделил лидерство в лиге с Линусом Улльмарком из «Бостона». Швед из рекордсмена регулярки «Брюинз» доминировал по многим статистическим показателям и получил приз лучшему вратарю сезона, но в этом рейтинге стал только шестым.

«Георгиев был феноменален, хотя оказался в непростой ситуации. «Эвс» взяли Кубок Стэнли с Дарси Кемпером. В Нью-Йорке [Александр] дал понять, что хочет играть больше и быть основным вратарем, и получил такую возможность. Давление было большим: Георгиев приехал в «Колорадо» сразу после чемпионства клуба. Но ничего другого не оставалось, он играл и показал себя», — сказал эксперт NHL Network, экс-вратарь «Эвеланш» и других клубов НХЛ Деван Дубник.

Илья Сорокин («Айлендерс») — 3-е место в рейтинге.

Сорокин провел самый сильный сезон в НХЛ после дебюта в 2020 году, помог нью-йоркскому клубу попасть в плей-офф и вошел в тройку номинантов на приз лучшему вратарю лиги. 28-летний россиянин сыграл в регулярном чемпионате 62 матча (60 в старте), одержал 31 победу при коэффициенте надежности 2,34, проценте отраженных бросков 92,4 и 6 сухих играх (первое место в регулярке).

«Что мне нравится в нем, он такой спокойный и собранный. «Айлендерс» не так много помогали вратарю с голами, особенно в плей-офф. Так что для того, чтобы побеждать и попасть туда, куда они забрались в итоге, ему требовалось играть очень хорошо», — сказал Дубник.

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 2-е место в рейтинге.

Шестеркин провел еще один сильный сезон после получения награды лучшему вратарю лиги и попадания в тройку номинантов на приз самому ценному хоккеисту НХЛ-2021/22. 27-летний россиянин сыграл в регулярном чемпионате 58 матчей, одержал 37 побед при коэффициенте надежности 2,48, проценте отраженных бросков 91,6 и 3 сухих играх. Игорь в четвертом сезоне в лиге улучшил личное достижение по числу выигранных матчей, а за две регулярки догнал по победам Андрея Василевского (по 73).

«Рейнджерс» перешли от вратаря из Зала славы [Хенрика Лундквиста], возможно, еще к одному такому в будущем — Шестеркину. Его обращение с шайбой — это элитный уровень. Забавно смотреть, как он не только останавливает все эти броски, но и выбрасывает шайбу вперед так же здорово", — сказал Дубник.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 1-е место в рейтинге.

Василевский сохраняет лидерство в этом рейтинге пять лет подряд. 29-летний россиянин в прошлой регулярке сыграл 60 матчей, одержал 34 победы при коэффициенте надежности 2,65, проценте отраженных бросков 91,5 и 4 сухих играх. Андрей получил награду лучшему вратарю лиги-2018/19, входил в топ-5 номинантов приза «Везина Трофи» в пяти из шести последних сезонов и доминирует по разным статистическим показателям. Большой Кот лидирует по числу побед (256) с сезона-2015/16 (втором для себя в лиге, после которого он стал безоговорочным первым номером «Лайтнинг»). Голкипер провел на льду каждую минуту чемпионских плей-офф-2020 и 2021, стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2021.

«Если спросите кого угодно в лиге, в мире хоккея, кого бы он поставил в ворота на матч № 7 финала Кубка Стэнли, не найдется никого, кто бы не назвал Василевского, потому что он уже делал это. Он вратарь для больших игр», — сказал Дубник.

Василевский, Шестеркин и Сорокин несколько лет входят в элиту вратарей НХЛ. Георгиев и Илья Самсонов после сезона-2022/23 в числе лучших или рядом с подобными рейтингами. И российских голкиперов топ-уровня может быть еще больше.