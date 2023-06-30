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Сегодня, 18:00

«Он может стать лучшим игроком «Филадельфии» со времен Линдроса». В Америке уже ждут Мичкова

Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеист ХК «Сочи» Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru
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Российскому нападающему прочат большое будущее.

Российский нападающий Матвей Мичков, который заканчивал (причем весьма успешно) прошедший сезон в «Сочи», считался одним из главных талантов драфта-2023. Многие эксперты предрекали ему выбор в топ-5, но в итоге Мичкова под седьмым номером задрафтовала «Филадельфия». При этом выше Матвея, что стало совсем уже неожиданным, ушел защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев, которого задрафтовала «Аризона».

 
Генеральный менеджер &laquo;Филадельфии&raquo; Дэнни Бриер (слева) и&nbsp;Матвей Мичков (в&nbsp;центре). Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

Корреспондент The Athletic Кори Пронмэн предрекает высокую результативность Матвея в НХЛ: «Мичков обладает особенным набором атакующих качеств и не похожим ни на кого другого хоккейным интеллектом. Его мышление работает иначе, чем у других игроков. Он по-другому видит развитие атаки и всегда находит способ создать голевой шанс, несмотря на не самую высокую скорость и не самые большие габариты. Катание Мичкова скорее неуловимое, чем быстрое. Также я бы не назвал его игроком, который максимально заряжен на борьбу. Как бы то ни было, по своей перспективе он может стать топовым по результативности фланговым нападающим в НХЛ, способным делать разницу и менять ход матча».

Хоккеист сборной России Матвей Мичков.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Коллега Пронмэна Чарли О'Коннор еще более оптимистичен в своих прогнозах: «Вероятно, приезда Мичкова в НХЛ потребуется ждать несколько лет, учитывая его соглашение с командой из КХЛ, действующее еще на протяжении трех сезонов. Но это не так важно. «Флайерз» с удовольствием подождут и позволят Матвею стать последней деталью того, что, согласно их надеждам, станет успешной перестройкой. Он может стать лучшим игроком «Филадельфии» со времен... Клода Жиру? Или Эрика Линдроса? Этот выбор — олицетворение большого размаха, с которым подходят «Флайерз» к старту перестройки».

 
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Автор издания Philly is Flyer Дэн Сильвер рассказал некоторые детали относительно Мичкова и его общения с «Флайерз»: «Мичкову очень понравилась тренировочная база «Филадельфии», он посмотрел тренажерный зал, поиграл там в аэрохоккей. Он изучал клуб, знал, каким игроком был нынешний генменеджер «Флайерз» Даниэль Бриер. Его семья очень комфортно себя чувствовала при общении с представителями «Филли». Кстати, Мичков оказался габаритнее, чем предполагал ассистент генерального менеджера «летчиков» Брент Флар».

Хоккеист сборной России Матвей Мичков.
Фото IIHF

При этом сам Мичков не стеснялся после драфта говорить о том, что хотел играть именно за «Филадельфию», и даже поцеловал эмблему клуба. Разумеется, фанаты «летчиков» пришли в восторг от этого. «Не думаю, что Мичков говорит неискренне о своем желании играть именно за «Филадельфию». Это очень популярная и легендарная команда. Здесь у него будет шанс оставить свое наследие. Он не второй Овечкин. Он — первый Мичков», — пафосно написал SuitableAlias.

«Он меня покорил. Надеюсь, я проживу еще достаточно времени, чтобы увидеть, как этот парень станет звездой «Флайерз», — считает MBFlyerfan. А gizmola напоминает, что совсем недавно Мичков пережил трагедию в семье, когда у него умер отец: «Да, заметно, что этот парнишка хочет играть именно за «Флайерз». Только представьте, как он сейчас мотивирован, учитывая то, через что ему пришлось пройти».

 
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Контракт Мичкова со СКА действует еще три года, но учитывая то, что «Филадельфия» уходит в перестройку, Матвею явно не стоит торопиться ехать за океан. История показывает, что когда хоккеист выходит на звездный уровень в КХЛ, в НХЛ он чувствует себя куда увереннее.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
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