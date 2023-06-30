«Он может стать лучшим игроком «Филадельфии» со времен Линдроса». В Америке уже ждут Мичкова

Российскому нападающему прочат большое будущее.

Российский нападающий Матвей Мичков, который заканчивал (причем весьма успешно) прошедший сезон в «Сочи», считался одним из главных талантов драфта-2023. Многие эксперты предрекали ему выбор в топ-5, но в итоге Мичкова под седьмым номером задрафтовала «Филадельфия». При этом выше Матвея, что стало совсем уже неожиданным, ушел защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев, которого задрафтовала «Аризона».

Корреспондент The Athletic Кори Пронмэн предрекает высокую результативность Матвея в НХЛ: « Мичков обладает особенным набором атакующих качеств и не похожим ни на кого другого хоккейным интеллектом. Его мышление работает иначе, чем у других игроков. Он по-другому видит развитие атаки и всегда находит способ создать голевой шанс, несмотря на не самую высокую скорость и не самые большие габариты. Катание Мичкова скорее неуловимое, чем быстрое. Также я бы не назвал его игроком, который максимально заряжен на борьбу. Как бы то ни было, по своей перспективе он может стать топовым по результативности фланговым нападающим в НХЛ, способным делать разницу и менять ход матча ».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Коллега Пронмэна Чарли О'Коннор еще более оптимистичен в своих прогнозах: « Вероятно, приезда Мичкова в НХЛ потребуется ждать несколько лет, учитывая его соглашение с командой из КХЛ, действующее еще на протяжении трех сезонов. Но это не так важно. «Флайерз» с удовольствием подождут и позволят Матвею стать последней деталью того, что, согласно их надеждам, станет успешной перестройкой. Он может стать лучшим игроком «Филадельфии» со времен... Клода Жиру? Или Эрика Линдроса? Этот выбор — олицетворение большого размаха, с которым подходят «Флайерз» к старту перестройки ».

Автор издания Philly is Flyer Дэн Сильвер рассказал некоторые детали относительно Мичкова и его общения с «Флайерз»: «Мичкову очень понравилась тренировочная база «Филадельфии», он посмотрел тренажерный зал, поиграл там в аэрохоккей. Он изучал клуб, знал, каким игроком был нынешний генменеджер «Флайерз» Даниэль Бриер. Его семья очень комфортно себя чувствовала при общении с представителями «Филли». Кстати, Мичков оказался габаритнее, чем предполагал ассистент генерального менеджера «летчиков» Брент Флар».

Фото IIHF

При этом сам Мичков не стеснялся после драфта говорить о том, что хотел играть именно за «Филадельфию», и даже поцеловал эмблему клуба. Разумеется, фанаты «летчиков» пришли в восторг от этого. « Не думаю, что Мичков говорит неискренне о своем желании играть именно за «Филадельфию». Это очень популярная и легендарная команда. Здесь у него будет шанс оставить свое наследие. Он не второй Овечкин. Он — первый Мичков », — пафосно написал SuitableAlias.

« Он меня покорил. Надеюсь, я проживу еще достаточно времени, чтобы увидеть, как этот парень станет звездой «Флайерз », — считает MBFlyerfan. А gizmola напоминает, что совсем недавно Мичков пережил трагедию в семье, когда у него умер отец: « Да, заметно, что этот парнишка хочет играть именно за «Флайерз». Только представьте, как он сейчас мотивирован, учитывая то, через что ему пришлось пройти ».