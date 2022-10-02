Не судьба. Клубы НХЛ массово ссылают россиян в фарм-лигу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Нападающий Матвей Мичков дебютировал в ВХЛ и сразу же сделал дубль. Мог бы записать и на свой счет хет-трик, но при реализации большинства одноклубник Кирилл Мельниченко оказался расторопней на пятачке и первым коснулся шайбы, отскочившей от вратаря.

Удивительно, что Матвей впервые в своей карьере сыграл за «СКА-Неву». Считалось, что он мог бы еще в прошлом сезоне больше выступать на взрослом уровне, но в Санкт-Петербурге свое видение развития хоккеиста, причем иногда непонятное. Матвей был в МХЛ, но иногда его звали в КХЛ. Получалось, кстати, не очень, слишком уж большой разрыв между лигами.

Мичкову эти перемещения не шли на пользу. Приходилось тратить время, чтобы перестроиться на новый стиль в молодежке, а в КХЛ тратилось драгоценное время, чтобы встать на взрослые рельсы. В клубе никак не комментировали решения, просто ссылались на свой «план подготовки». Выступление в высшей лиге позволило бы привыкать к жесткому взрослому хоккею. Может быть, получив драгоценный опыт, Матвей не пошел бы через центр объезжать Алексея Емелина и не попал под силовой прием на турнире в Сочи, который выбил талантливого проспекта на полтора месяца.

Но теперь, видимо, осознали, что в МХЛ Матвею делать нечего. Да тут еще и в гости приехал аутсайдер турнира. «Рязань» отвратительно провела предсезонную подготовку, там сменился тренер, а на посту теперь человек, который недавно завершил карьеру. Мичкову было очень легко в матче, кажется, что рязанцы были шокированы тем, какой хоккеист вышел против них. Посмотрите вторую шайбу Матвея. Форвард после вбрасывания в центральном круге внезапно остался один перед воротами, и его даже никто не атаковал.

Нападающий провел на площадке 15 минут, был заметен, и очень хочется надеяться, что мы его больше не увидим на молодежном уровне. Разве только в плей-офф, когда совсем уж будет необходимо. Мичков там теряет время, а в ВХЛ, наоборот, приобретает умение биться с мужиками. Впереди у команды Александра Титова «Химик», «Дизель» и «Тамбов». Хороший опыт, если, конечно, альтернативой не будет выступление за СКА.

Чистки

В НХЛ стартует последняя неделя тренировочных сборов и предсезонных матчей, а значит, составы сокращаются. Не всем российским ребятам удалось дождаться сезона в главной команде. Но по большому счету сенсаций пока нет.

Нападающий «Оттавы» Егор Соколов едет в фарм-клуб, и это было предсказуемо. При всех своих плюсах он не тянет в НХЛ. Его потолок — КХЛ, причем в России он получит и зрительское признание, и игровое время, и статистику. Но Соколов из тех упертых парней, которые будут до последнего цепляться за призрачный шанс. Такие не слышат объективную оценку, так что нападающий даже не понимает, что «Сенаторы» уже стали другими, в клубе прошла перестройка и команда будет биться не просто за место в плей-офф, им нужно нечто большее. В основу Егора могут пригласить лишь в случае форс-мажора, уж слишком специфический нападающий.

Отправлены в «Хендерсон» и все российские игроки «Вегаса». Последними оставались Даниил Чайка и Павел Дорофеев, но оба ничем не проявили себя в первой команде. Можно сказать, что Павлу и не давали шанса, даже в выставочных встречах он был в четвертом звене, но, может быть, он только на это и наработал? Проблемы Дорофеева остались прежними — характер, спортивная злость, здоровая агрессия. Одной техники маловато.

«Сан-Хосе» отправляется начинать сезон в Европу, но из российских игроков там будет лишь Евгений Свечников. Даниил Гущин, отметившийся хет-триком в недавнем матче, едет в «Барракуду», туда же отправляется и защитник Артемий Князев. О Гущине после сентября очень хорошие отзывы, вероятно, посмотрят, как он проявит себя в фарм-клубе. В АХЛ хоккеист дебютировал в прошлом сезоне, за три матча не впечатлил, но сделаем скидку на то, что он только-только приехал из юниорской лиги. Напомним, что из-за травмы тренировочные лагеря пропустили Александр Барабанов и Николай Кныжов, а Тимур Ибрагимов изначально рассматривался как игрок АХЛ.

Провал

Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд, набрав за это время всего один балл. Можно сказать, что отрезок был сложным, ведь три встречи были против сильных клубов из Уфы, Магнитогорска и Санкт-Петербурга. Но между ними втиснулись «Сочи», да и накануне команда выглядела безобразно, не оказав никакого сопротивления питерским армейцам. Да, приехал лидер, но это не значит, что питерцев надо бояться. У них вратарь без опыта игры в КХЛ, в защите Никита Камалов, а в атаке экспериментальные звенья. Плюс белорусский клуб своей трансферной политикой показал, что собирается не просто участвовать в турнире и праздновать попадание в плей-офф. С таким подбором игроков надо бороться как минимум за домашнее преимущество в первом раунде.

Но у Крейга Вудкрофта почему-то все развалилось. Чудовищные ошибки в обороне, беззубая атака, неумение держать удар. Три забитых гола за три матча — ужасный показатель. «Куньлунь», например, в последней игре четыре раза поражал ворота ЦСКА, а среди форвардов китайской команды представители ECHL.

Временные ли трудности у белорусов? Есть моменты, которые не исправлены с первого дня. Нападающий Ник Меркли накануне не выступал, но в сентябре было, пожалуй, лишь два-три матча, в которых он действовал так, как от него ждут. Опять пропал с радаров Брэндон Козун. У него ноль очков в последних шести матчах. Почему-то завял Райан Спунер. А талантливые белорусские ребята еще очень нестабильны, что показал и субботний матч. Но самая главная проблема команды — индивидуальные ошибки. Да, можно поругать Алексея Емелина, но что же вчера творил Марк Барберио? Пропало большинство. Не исключено, что у команды просто небольшой спад, сезон-то они начали здорово. И паниковать рано. Да, восьмое место в конференции, но это всего четыре очка от второго. Какие-то жесткие меры предпринимать рано, лишь бы тренерский штаб понимал, надолго ли затянется кризис.