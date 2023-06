Мичков проиграл конкуренцию наследнику Кросби. Под каким номером задрафтуют русского вундеркинда?

Форвард системы СКА опустился на несколько позиций в преддрафтовых рейтингах североамериканских экспертов.

Матвей Мичков — один из самых обсуждаемых игроков ближайшего драфта НХЛ. Дело не только в огромном таланте форварда, которого сравнивали с Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым. Перед драфтом клубы волнует неоднозначное поведение нападающего. Сообщалось о сложностях в организации интервью скаутов с Мичковым. Заявили об этом и коллеги из Северной Америки, и российский представитель «Вашингтона» Андрей Николишин, не постеснявшись резко высказаться о поведении Матвея в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».

Оно провоцирует настороженность со стороны клубов. Не говоря уже о том, что Мичков до конца сезона-2025/26 связан контрактом со СКА. Энхаэловским командам придется как минимум три года ждать проспекта, если только петербуржцы не отпустят Матвея за океан раньше. Верится, правда, в это с большим трудом. Вот и получается, что талантливый форвард по разным факторам откатился в преддрафтовых рейтингах на несколько позиций.

Пару лет назад в СМИ сравнивали Мичкова с канадским гением Коннор Бедардом. Их дуэль называли будущим противостоянием суперзвезд НХЛ. Раздавали щедрые авансы и предсказывали, что именно они разыграют между собой топ-2 драфта 2023 года. Позиции наследника Сидни Кросби с каждым сезоном только укреплялись. Бедард разорвал Западную лигу, выступая за «Реджину Пэтс», а со сборными Канады выиграл ЮЧМ и два МЧМ. В это время, пока Мичков пробирался по вертикали российского хоккея, Коннор устроил космическую пиар-кампанию. Каждый турнир, в котором участвовал канадский талант, становился турниром Бедарда. Сейчас не возникает сомнений, что золотой парнишка достанется «Чикаго», офис которого уже можно поздравлять с выбором суперталантливого хоккеиста.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что до Мичкова, то в последних рейтингах форвард выпал из ведущей четверки. Главные аналитики драфта предсказывают Матвею в лучшем случае пятое место и путевку в «Монреаль». Меньше года назад расклад серьезно отличался. Восхищенный кунгурским самородком эксперт TSN Крэйг Баттон в конце сентября поставил Мичкова на третье место. А по таланту сравнил с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Однако уже тогда Баттон задавался вопросом: когда клуб получит профит от выбора на драфте? Контракт в России намекал, что произойдет это не скоро.

Журналист The Athletic Скотт Уилер поставил Мичкова на второе место в августовском рейтинге драфта. Выше Адама Фантилли, Лео Карлссона и остальных талантов. Аналогично оценили Матвея авторы The Hockey Writers. Неизменным в подборах оставалась только позиция Бедарда. Эксперты и журналисты в один голос короновали канадца. Причем отрывался от конкурентов Коннор настолько стремительно, что разговоры о споре за лидерство на драфте уже не затевались. В том, что Бедард — Number one, никто не сомневался.

По последним прогнозам драфта, акции Мичкова снизились. Матвей по-прежнему один из самых привлекательных лотов, но обстоятельства, озвученные выше, сыграли против игрока. Кори Пронман из The Athletic вовсе предположил, что нападающий упадет до восьмого номера и попадет в команду Александра Овечкина. Оптимистичнее выглядит свежий расклад The Hockey Writers. Россиянина видят под четвертым номером драфта после Бедарда, Фантилли и Карлссона. А эксперт TSN Боб Маккензи поставил Мичкова на пятую строчку в итоговом преддрафтовом прогнозе, как и аналитики Sportsnet.

Драфт — это прежде всего человеческий фактор. Какие бы рейтинги ни составляли эксперты, с кем бы из генменеджеров ни проводили интервью, до и во время церемонии произойти может все что угодно. Осенит кого-то из функционеров, что игрок X, который вроде бы и не котировался высоко, все-таки принесет больше пользы команде, — так клуб выберет его. И все расклады полетят в тартарары. Мичкову незачем переживать из-за обвала котировок, но тенденция наблюдается любопытная. Выбор Матвея влечет определенные риски — тем интереснее узнать, какой клуб озолотит российский суперталант.