Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:30

Мичков проиграл конкуренцию наследнику Кросби. Под каким номером задрафтуют русского вундеркинда?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Матвей Мичков
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Форвард системы СКА опустился на несколько позиций в преддрафтовых рейтингах североамериканских экспертов.

Матвей Мичков — один из самых обсуждаемых игроков ближайшего драфта НХЛ. Дело не только в огромном таланте форварда, которого сравнивали с Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым. Перед драфтом клубы волнует неоднозначное поведение нападающего. Сообщалось о сложностях в организации интервью скаутов с Мичковым. Заявили об этом и коллеги из Северной Америки, и российский представитель «Вашингтона» Андрей Николишин, не постеснявшись резко высказаться о поведении Матвея в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».

Матвей Мичков. Хоккейная Америка бурлит от поведения Мичкова. Такой скандальности вокруг топ-юниора на драфте не было очень давно

Оно провоцирует настороженность со стороны клубов. Не говоря уже о том, что Мичков до конца сезона-2025/26 связан контрактом со СКА. Энхаэловским командам придется как минимум три года ждать проспекта, если только петербуржцы не отпустят Матвея за океан раньше. Верится, правда, в это с большим трудом. Вот и получается, что талантливый форвард по разным факторам откатился в преддрафтовых рейтингах на несколько позиций.

Пару лет назад в СМИ сравнивали Мичкова с канадским гением Коннор Бедардом. Их дуэль называли будущим противостоянием суперзвезд НХЛ. Раздавали щедрые авансы и предсказывали, что именно они разыграют между собой топ-2 драфта 2023 года. Позиции наследника Сидни Кросби с каждым сезоном только укреплялись. Бедард разорвал Западную лигу, выступая за «Реджину Пэтс», а со сборными Канады выиграл ЮЧМ и два МЧМ. В это время, пока Мичков пробирался по вертикали российского хоккея, Коннор устроил космическую пиар-кампанию. Каждый турнир, в котором участвовал канадский талант, становился турниром Бедарда. Сейчас не возникает сомнений, что золотой парнишка достанется «Чикаго», офис которого уже можно поздравлять с выбором суперталантливого хоккеиста.

Хоккеист Матвей Мичков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что до Мичкова, то в последних рейтингах форвард выпал из ведущей четверки. Главные аналитики драфта предсказывают Матвею в лучшем случае пятое место и путевку в «Монреаль». Меньше года назад расклад серьезно отличался. Восхищенный кунгурским самородком эксперт TSN Крэйг Баттон в конце сентября поставил Мичкова на третье место. А по таланту сравнил с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Однако уже тогда Баттон задавался вопросом: когда клуб получит профит от выбора на драфте? Контракт в России намекал, что произойдет это не скоро.

Коннор Бедард. Статистика 17-летнего канадца на МЧМ — космос! Он угрожает вечным рекордам — о нем мечтает каждый клуб НХЛ

Журналист The Athletic Скотт Уилер поставил Мичкова на второе место в августовском рейтинге драфта. Выше Адама Фантилли, Лео Карлссона и остальных талантов. Аналогично оценили Матвея авторы The Hockey Writers. Неизменным в подборах оставалась только позиция Бедарда. Эксперты и журналисты в один голос короновали канадца. Причем отрывался от конкурентов Коннор настолько стремительно, что разговоры о споре за лидерство на драфте уже не затевались. В том, что Бедард — Number one, никто не сомневался.

Позиции Мичкова в преддрафтовых рейтингах

По последним прогнозам драфта, акции Мичкова снизились. Матвей по-прежнему один из самых привлекательных лотов, но обстоятельства, озвученные выше, сыграли против игрока. Кори Пронман из The Athletic вовсе предположил, что нападающий упадет до восьмого номера и попадет в команду Александра Овечкина. Оптимистичнее выглядит свежий расклад The Hockey Writers. Россиянина видят под четвертым номером драфта после Бедарда, Фантилли и Карлссона. А эксперт TSN Боб Маккензи поставил Мичкова на пятую строчку в итоговом преддрафтовом прогнозе, как и аналитики Sportsnet.

Матвей Мичков. Мичков — в «Сан-Хосе», лучший юниор мира — в «Чикаго»? В НХЛ прошла драфт-лотерея

Драфт — это прежде всего человеческий фактор. Какие бы рейтинги ни составляли эксперты, с кем бы из генменеджеров ни проводили интервью, до и во время церемонии произойти может все что угодно. Осенит кого-то из функционеров, что игрок X, который вроде бы и не котировался высоко, все-таки принесет больше пользы команде, — так клуб выберет его. И все расклады полетят в тартарары. Мичкову незачем переживать из-за обвала котировок, но тенденция наблюдается любопытная. Выбор Матвея влечет определенные риски — тем интереснее узнать, какой клуб озолотит российский суперталант.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
Матвей Мичков
6
Обсудить
Читайте также
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Патрик Руа может взбодрить одним взглядом». Русский защитник выиграл главный юниорский кубок Канады