Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

«Флайерз» ударно начинают новый этап перестройки.

Почему Матвей только седьмой

Седьмой выбор для «Филадельфии» — почти магический. В последний раз под ним клуб выбирал в 2015-м году и тогда в команду перебрался защитник Иван Проворов, на которого также возлагались большие надежды. В начале июня россиянина обменяли в «Коламбус».

Теперь под седьмым номером клуб из Пенсильвании вновь ставит на русского: Матвей Мичков, несмотря на все слухи, станет важной частью перестраивающейся команды.

Но почему россиянин ушел только седьмым? Прямо на этот вопрос не ответит ни один клуб, выбиравший после «Чикаго». По таланту Матвей — второй после Коннора Бедарда на этом драфте. Однако «Анахайму» и «Коламбусу» нужнее были центрфорварды, а клубы вроде «Сан-Хосе», «Монреаля» и «Аризоны», кажется, просто побоялись выбирать именно Мичкова.

Во-первых, многих отпугивает контракт со СКА, рассчитанный до конца сезона-2025/26. Во-вторых, непростой характер игрока. Мичкова описывают как «некомандного игрока». Плюс появились слухи о том, что игрок отказывался от интервью с представителями некоторых клубов.

Интересно и то, что на высокий выбор Матвея «Филадельфией» не повлияла ни история с вратарем Иваном Федотовым, призванным в армию, ни провальная карьера 22-го выбора драфта-2016 Германа Рубцова, который вообще не закрепился в системе «Флайерз».

Мичков радует фанатов, не выходя на лед

«Я очень рад стать частью этого клуба. Это та команда, за которую я хотел играть. Сейчас для меня важно выполнить цель, которую поставил передо мной мой отец: выиграть Кубок Стэнли», — скажет Матвей журналистам после выбора.

А потом выдаст главную цитату. У него спросили, настолько он рад тому, что станет частью перестройки клуба, после чего Мичков подвинулся к микрофону и выдал: «Думаю, это означает, что мы начнем побеждать, когда я приеду».

Болельщики «Флайерз» пускают слюни от счастья в социальных сетях и не верят такой удаче.

Интересно, что означает фраза Матвея «надеюсь уже в скором времени начать за них играть»? Договорится ли он со СКА о досрочном расторжении контракта, как ранее это сделал Иван Мирошниченко с «Авангардом»? Пока все это выглядит как простой набор дежурных фраз, чтобы порадовать фанатов.

Потенциальные партнеры

Прямо сейчас сложно сказать, на каком подборе молодых талантов будет строиться будущая «Филадельфия». Конечно, Мичков — главный проспект системы.

Вторая молодая звезда «Флайерз» на данный момент — это форвард Каттер Готье, который готовится к своему второму сезону в студенческой лиге NCAA. Американец уже играл на взрослом уровне: съездил на чемпионат мира и здорово себя там проявил, забросив 7 шайб и набрав 9 очков в 10 матчах.

Пока у «Филадельфии» нет молодого яркого центра, но вероятная связка Готье — Мичков может наделать шума в НХЛ.

Сомневаться в том, что Матвею найдут место в основе, когда бы он не приехал в НХЛ, не стоит. Похожая ситуация была у «Нью-Джерси» и Джека Хьюза, который тяжело начинал свой первый сезон в лиге. Россиянин для «Флайерз» — рисковый, но потенциально окупаемый победами выбор. Генеральный менеджер Дэнни Бриер только начинает свою работу в клубе и уже отметился крупным обменом Проворова. Было понятно, что он способен на рискованные шаги, однако на первом же драфте можно было бы ожидать и более безопасные выборы. Например, универсальный форвард Райан Леонард, который восьмым ушел в «Вашингтон».

Мичков и Готье — самые высокие выборы «Филадельфии» на драфте с 2017-го года, когда «Флайерз» взяли Нолана Патрика, а тот из-за травм так и не смог стать основным сначала у «Летчиков», а затем и в «Вегасе».

Когда бы Матвей не приехал в клуб, он всегда будет на первых ролях и останется самым обсуждаемым персонажем «Флайерз».Других молодых талантов подобного уровня во «Филадельфии» пока нет.

Под 22-м номером клуб выбрал крепкого защитника Оливера Бонка. Его отец — Радек — провел 969 матчей в НХЛ за «Оттаву» и «Нэшвилл», так что парень получит хорошую моральную подготовку перед дебютом в лиге.

Однако такое решение немного странное с учетом того, что у «Флайерз» в системе толком нет перспективных центров.

Что представляет из себя «Филадельфия» сейчас?

Клуб находится в стадии резкой перестройки. Планируются обмены всех лучших игроков. На очереди, согласно слухам и инсайдам: форварды Трэвис Конекны (выбирался на одном драфте с Проворовым), Скотт Лоутон, защитник Трэвис Санхейм и вратарь Картер Харт. Изначально сообщалось, что за этих хоккеистов клуб постарается выручить не просто хотя бы еще один выбор в первом раунде-2023, а в первой половине. Однако этого сделать не удалось.

Приоритет «Филадельфии» не только в накоплении драфт-пиков. По возможности, конечно, клуб хотел бы получить и более-менее готовых к НХЛ молодых хоккеистов. Поэтому о том, с какими партнерами будет играть Матвей во «Флайерз» через пару-тройку лет, можно будет сказать уже ближе к началу сезона.

«Флайерз» не попадают в плей-офф три года подряд, а теперь тем более не планируют бороться за Кубок Стэнли в ближайшие сезоны. Так что можно с уверенностью сказать: Мичкову пока торопиться некуда.