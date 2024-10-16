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Сегодня, 12:15

«Он решил, что хватит тратить время впустую». За океаном в восторге от дебютного дубля Мичкова в НХЛ

Американские СМИ оценили дебютный дубль Мичкова в НХЛ
Егор Сергеев
Матвей Мичков.
Фото USA Today Sports
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Набирает обороты!

Карьера Матвея Мичкова за океаном идет на взлет: вслед за нулем очков в дебютном матче с «Ванкувером» и одним ассистом в игре против «Калгари» молодой российский нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в ворота «Эдмонтона». В итоге 19-летнего форварда признали второй звездой встречи.

Не поскупились на теплые слова в адрес Матвея и североамериканские журналисты. В своих статьях они с восторогом отзывались о россиянине.

Edmonton journal: «Он не Капризов, но джерси с 39-м номером улетают с прилавков»

«Блестящий Мичков! Мы пока не знаем, каким по итогу будет выхлоп от перехода Матвея, потому что он находится только в зачаточной стадии своей игровой карьеры в НХЛ. Он не Кирилл Капризов, переехавший за океан в качестве звезды, но мы видим, как джерси с 39-м номером «Филадельфии» улетают с прилавков. А они стоят недешево».

 
Матвей Мичков (№39) в&nbsp;матче против &laquo;Эдмонтона&raquo;. Есть первый дубль Мичкова в НХЛ! Но не посадят ли его в запас из-за ошибок в обороне?

Yahoo Sports: «Он принесет заметную пользу в своем первом сезоне»

«Флайерз» были уверены, что Мичков изменит их игру в большинстве. Великолепный 19-летний вингер забил свой первый гол в карьере в НХЛ, а меньше чем через пять минут забросил вторую шайбу. Уже после трех игр понятно, что он принесет заметную пользу в своем первом сезоне».

 

The Athletic: «Больше всего радует игра Матвея в большинстве»

«В такой команде, как «Филадельфия», прежде всего ценится работоспособность — игроки должны впахивать, если хотят попадать в состав. И Мичков прекрасно с этим справляется.

Больше всего радует игра Матвея в большинстве. После того как «Флайерз» три сезона подряд занимали последнее место в лиге по этому показателю, они начали сезон с четырех голов в неравных составах. Россиянин поучаствовал в трех из них, забив два гола «Эдмонтону» и отдав результативную передачу в игре против «Калгари».

Barstool Sports: «Сегодня Мичков решил, что хватит тратить время впустую»

«Все забыли, что Матвей — хоккеист, который умеет завершать атаку. Он пристрастился забивать голы. Первые две игры без заброшенных шайб в сезоне стали для него мучением. Сегодня Мичков решил, что хватит тратить время впустую. Ему не нужно было, чтобы все вышло красиво, он просто хотел отличиться.

Очевидно, что у него масса высококлассных навыков. Голы в лакроссе и броски через ногу всегда привлекают к нему больше всего внимания. Но он также способен просто бросать по воротам и забивать рабочие голы».

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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