Больше 12 миллионов для русского суперталанта. Сколько Мичков может заработать в «Филадельфии»?

Мичков может заработать почти 13 миллионов по контракту новичка с «Филадельфией»

Подробный разбор контракта форварда.

Сага с отъездом Матвея Мичкова за океан официально завершилась после открытия рынка свободных агентов в НХЛ. 1 июля «Филадельфия» объявила о трехлетнем контракте новичка с главным проспектом системы, выбранным на драфте-2023 под седьмым номером. Соглашения подобного типа не предполагают великих денег. По-настоящему зарабатывать игроки НХЛ начинают со второго-третьего контракта. Однако Мичков, как топ-проспект, получил приличные бонусы, выполнение которых значительно увеличит банковский счет нападающего.

Любой дебютант до 25 лет начинает карьеру в лиге с контракта новичка. Он предполагает жесткие сроки (от одного до трех лет) и лимитированные выплаты по окладу. Мичков получит 950 тысяч долларов — максимально возможную сумму для игроков, выбранных на драфте-2023. Она менялась по мере увеличения потолка зарплат. Для примера, Наиль Якупов, первый номер драфта-2012, подписал контракт новичка на 925 тысяч в год, а Макклин Селебрини, лидер последнего драфта, получит от «Сан-Хосе» 975 тысяч долларов.

Окладом заработки дебютантов не ограничиваются. В контракт включен подписной бонус (signing bonus), который выплачивается после заключения соглашения и учитывается в потолке зарплат. Матвей получил максимальные 95 тысяч. Еще два транша от «Флайерз» ждут нападающего летом 2025 и 2026 годов. Подписной бонус придуман для того, чтобы обезопасить игроков от возможного локаута, пандемии или неожиданного выкупа контракта. Гарантированные деньги — в обычных соглашениях бонус может достигать больших сумм — хоккеист получит уже летом, когда до старта сезона остается пара месяцев.

Главные бонусы новичков — бонусы за выступление (performance bonus). Они не гарантированы и активируются, только когда игрок выполняет оговоренные условия. Максимальный бонус за выступление — 3,5 миллиона. Однако Мичков может заработать только 3,3 миллиона — такая сумма указана в контракте. Бонусы этого типа делятся на две категории, которые предполагают разные достижения. По бонусам категории А можно заработать максимально 1 миллион долларов. Для этого необходимо выполнить четыре пункта (каждый принесет по 250 тысяч).

В бонусы категории А для нападающих входят:

— 20 голов за сезон;

— 35 голевых передач;

— 60 очков;

— быть в топ-6 по игровому времени среди нападающих (провести минимум 42 матча);

— быть в топ-3 в команде среди нападающих по показателю полезности (минимум 42 матча);

— минимум 0,73 очка в среднем за игру (минимум 42 матча);

— попасть в символическую сборную новичков сезона;

— быть выбранным на Матч звезд;

— стать MVP Матча звезд.

Лимит бонусов категории В — 2,5 миллиона долларов. Их выплачивает лига, и суммы меняются в зависимости от выполненных достижений.

В бонусы категории В для нападающих входят:

— войти в топ-10 по голам, передачам, очкам или очкам за матч для своего амплуа (минимум 42 матча);

— выиграть «Харт Трофи», «Селке Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Конн Смайт Трофи» или «Колдер Трофи»;

— войти в первую или вторую символическую сборную сезона.

За три года по контракту новичка с «Филадельфией» Мичков может заработать 12,75 миллиона долларов. Вот только для этого нападающему нужно закрыть бонусы за выступление. Выбить максимальную сумму практически невозможно. Среди россиян это удалось сделать Артемию Панарину — в первый год он обокрал «Чикаго» на максимальные 2,8 миллиона долларов, которые предусмотрены бонусом за выступление. Удастся ли это Мичкову — зависит от адаптации в новой лиге и роли, которую форварду выделит требовательный Джон Торторелла.