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Сегодня, 12:20

Мичков уезжает в НХЛ. СКА сменил курс, а «Филадельфия» ждет игрока

Мичков подпишет трехлетний контракт новичка с «Филадельфией»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист Матвей Мичков
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский нападающий подпишет трехлетний контракт новичка.

То, о чем говорилось уже давно, скоро станет реальностью — Матвей Мичков уезжает в Северную Америку. Российский нападающий подпишет трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» и начнет следующий сезон в Северной Америке.

Матвей Мичков в&nbsp;СКА. Мичков уезжает в НХЛ? Русский талант может перейти из СКА в «Филадельфию» уже этим летом

По информации «СЭ», Мичков перед подписанием контракта сменил агента — им стал Пол Теофанос, который представляет в НХЛ интересы Артемия Панарина, Сергея Бобровского, Кирилла Капризова и еще нескольких видных игроков. Ранее Теофанос перешел на работу в агентство CAA Hockey, которым руководят Джэй Пи Бэрри и Пэт Бриссон.

Контракт Мичкова со СКА рассчитан еще на два года, но «Филадельфия» смогла договориться с российским клубом о досрочном выкупе соглашения. По нашей информации, сумма выкупа может достигнуть миллиона долларов.

Хоккеист Матвей Мичков
Фото Global Look Press

Стремление «Флайерз» побыстрее получить талантливого нападающего понятно — Мичков, пожалуй, самый перспективный проспект системы, и для клуба НХЛ всегда предпочтительнее, чтобы игрок развивался под боком. Вполне возможно, что Матвей с ходу начнет играть в НХЛ — у него уже достаточный опыт выступлений на взрослом уровне (91 матч, 66 набранных очков в КХЛ).

Может показаться удивительным, что СКА достаточно просто избавляется от игрока, который считался будущим клуба на долгие годы. Когда 16-летнему парню дают пятилетний контракт с очень хорошей зарплатой, это всегда большой аванс. И ведь нельзя сказать, что Мичков не развивался, пусть и в «Сочи». 41 очко в 47 матчах сезона — очень приличный показатель для 19-летнего форварда.

Матвей Мичков. Русские игроки почти не приживались в «Филадельфии». Исправит ли эту традицию Мичков?

Но в СКА после очередной неудачи в плей-офф сменили курс — в это межсезонье армейцы сделали упор на приглашение опытных игроков с победным опытом. Нападающие Андронов, Плотников, Григоренко и защитник Зайцев должны прибавить команде мощи и статуса. Молодые, конечно, тоже нужны, но тому же Мичкову сложно было бы рассчитывать на место в топ-6 или даже в топ-9. Вот и получается, что Матвею проще развиваться за океаном.

Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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