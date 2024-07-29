В «Филадельфии» Мичкова ждут как спасителя и носят за ним клюшки. Как выйдет на деле?

Оцениваем перспективы русского таланта в НХЛ.

«Добро пожаловать в Новую Оранжевую Эру» — так звучал один из девизов «Филадельфии» больше года назад. Его придумали еще до того, как клуб из Пенсильвании задрафтовал Матвея Мичкова: тогда сложно было представить, что пути «Флайерз» и талантливого русского парня пересекутся. Но теперь банальный для всех клубов НХЛ девиз получил новый ярко выраженный подтекст. Новая эра «Филадельфии» действительно пришла: приземлилась в США несколько дней назад.

Перспективы — второе звено и игра в большинстве

Перелет для Мичкова вышел не из легких, но в нынешние времена это и не удивительно. По данным The Athletic, Матвей добирался до Северной Америки маршрутом Москва-Дубай-Нью-Йорк, а потом еще и ехал на машине до тренировочной базы «Флайерз». В общей сложности он потратил на дорогу полноценные сутки. Последнюю часть пути провел, конечно же, в сопровождении руководителей своего нового клуба: Кита Джонса, Даниэла Бриера и Барри Ханрахана. В аэропорту Нью-Йорка и случился эпизод с клюшками, позже ставший знаменитым: генеральный менеджер команды Бриер лично нес инвентарь Матвея.

Явление Мичкова в Филадельфии — еще один шаг, и, наверное, самый большой, к окончанию перестройки, которую в Пенсильвании не могут завершить уже как минимум десяток лет, с момента последнего достойного выступления в 2010 году, когда команда вышла в финал Кубка Стэнли. Чемпионами «Флайерз» становились всего два раза, и было это, страшно представить, в 1974 и 1975 годах — во времена расцвета Бобби Орра и Фила Эспозито. Отголоски того чемпионского дубля преследовали «Фили» еще полтора десятилетия, а потом угасли и они. И уже много лет «Флайерз» болтается на дне турнирной таблицы, лишь изредка, словно случайно, залетая в финал Кубка Стэнли.

Мичкова в клубе ждут как спасителя. Можно ли назвать эти ожидания завышенными? Он действительно очень талантлив и уже показал хорошую игру в КХЛ. Уехал ли он вовремя? Скорее всего, да. Но не потому что созрел. А потому, что больше нет смысла играть в КХЛ. «Сочи» не дают нужный уровень конкуренции внутри команды, сильных партнеров и, главное, кубкового опыта. Не играть же при его таланте в ВХЛ и тем более в МХЛ? А игру в основном составе СКА гарантировать никто не мог. Отпустить Матвея — прекрасное решение клуба из Петербурга. Этим они, в том числе, почтили память его отца. Для Мичкова-старшего хоккейная карьера сына была делом всей жизни, и СКА не стал мешать прогрессу молодого таланта.

Что ждет Мичкова в ближайшем будущем? Конэкны, Типпетт и Ферстер — лучшие правые вингеры «Флайерз» — на многолетних контрактах, поэтому просто ждать свободного места не получится.

В каком звене будет играть Мичков и какова будет его роль в первый год, определится уровнем его мастерства на начало сезона и человеческими качествами. На льду он доминирует и, судя по матчам КХЛ за «Сочи», предпочитает лично управлять игрой звена. Не побоюсь сделать смелый прогноз, но во второй пятерке не самой сильной команды НХЛ он может закрепиться с ходу.

Интересно, дадут ли ему играть в большинстве. Испортить паурплей «Филадельфии» невозможно: оно и так последнее в лиге по итогам прошлого сезона — 12 процентов реализации. Но посмотреть на возможное сочетание Мичкова и Конекны как минимум любопытно.

Джон Торторелла. Фото Global Look Press

Сработается ли с тренером?

Сложности могут возникнуть с главным тренером Джоном Тортореллой. Для одиозного специалиста столь ранний приход Матвея стал не меньшей неожиданностью, чем для остальной хоккейной общественности. Но он, в отличие от Бриера, выделять молодого форварда и тем более носить за ним клюшки, естественно, не собирается. По словам генерального менеджера, Торторелла «будет тренировать его правильно, как и всех остальных. Он будет с ним строг, он будет справедлив, и он научит правильному пути». И если под «правильным путем» здесь понимается корректировка характера, то жесткий и прямолинейный Торторелла буквально создан для Мичкова.

Первые испытания для Матвея начнутся в сентябре. Легендарный по своей сложности первый день лагеря от Тортореллы еще ни одного хоккеиста не оставил равнодушным. Раньше «bag skate» использовался как способ наказания игроков, тренирующихся недолжным образом. Торторелла же превратил наказание в способ сплочения. Желтая веревка протягивается от одних ворот до других, и в течение 17 минут команда ездит по кругу, а потом ещё 10 — от лицевой до лицевой. А после лежит на льду, потому что после такого сплочения никаких сил не остается. О шайбах или бросках и речи нет. Радует, что в Филадельфии Матвей будет не один: адаптироваться ему поможет не только безграничная забота Даниэля Бриера, но и соотечественники Иван Федотов и Егор Замула.

Матвей Мичков в тренировочном лагере «Филадельфии» осенью 2023 года. Фото Скриншот Bag skate

Пока что главная задача «Филадельфии» — просто прервать серию невыхода в плей-офф. Разумеется, один Мичков не способен вытянуть слабую команду со дна к свету, тем более за один сезон. Этого не получилось у Коннора Бедарда в «Чикаго», хотя по многим показателям он сильнее Матвея. Не решен в клубе и вопрос вратарей. Вариант с Картером Хартом еще год назад смотрелся выигрышным, а теперь не ясно, вернется ли он вообще в НХЛ или нет из-за всем известного скандала.

А подписанные на следующий сезон Самуэль Эрссон и Иван Федотов дотянут до первого номера, только если одновременно встанут в ворота.

Вопрос, откроет ли Мичков дверь в НХЛ так же резко, как это сделал Бедард, остается пока открытым. Начнется ли по-настоящему Новая Оражевая Эра? На все это есть большие шансы. Точные же ответы дадут только время и сам Матвей.

Екатерина Василевич