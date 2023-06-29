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Сегодня, 18:30

Русские игроки почти не приживались в «Филадельфии». Исправит ли эту традицию Мичков?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист «Филадельфии» Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Фото ХК «Филадельфия Флайерз»
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«Летчики» выбрали главный российский талант под седьмым номером драфта.

Матвей Мичков, выбранный на драфте-2023 под седьмым номером, повторил достижение Ивана Проворова восьмилетней давности. Теперь кунгурский талант вместе с перешедшим накануне в «Коламбус» защитником — два самых высоких российских драфт-пика «Флайерз». Матвей получил хороший задел, чтобы стать самым успешным нашим хоккеистом в истории клуба.

Генеральный менеджер &laquo;Филадельфии&raquo; Дэнни Бриер (слева) и&nbsp;Матвей Мичков (в&nbsp;центре). Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

Первопроходцы: Юшкевич, Буцаев, Ломакин

Мичкову предстоит перевернуть сомнительную репутацию россиян в «Филадельфии». Наши игроки нечасто приживались в команде. 22 хоккеиста, включая двух вратарей, засветились в НХЛ за «Флайерз», но задержаться в команде надолго удалось только Проворову. Да и то последние сезоны защитника полоскали в СМИ, а завершилось все обменом в «Коламбус». Так или иначе Иван — самый долгоиграющий россиянин в «Летчиках»: 554 матча за семь лет, а три последних сезона выходил с ассистентской нашивкой.

На драфтах в разные годы «Филадельфия» не стеснялась выбирать россиян, однако высокие пики тратила на игроков редко. Оно и понятно: риски велики. Второй советский (после латвийца Виктора Хатулева) и первый русский проспект «Флайерз» Вячеслав Буцаев ушел под 109-м номером, но за основу отыграл только 99 матчей. В составе форварда ждали Дмитрий Юшкевич и Андрей Ломакин. Русский бойз-бэнд продержался недолго. Буцаева, которому так и не подобрали роль в команде, обменяли в «Сан-Хосе», а Ломакин после перелома руки и смены тренера перешел во «Флориду». Хотя какое-то время Андрей выходил в ведущих тройках вместе с канадцем Риком Токкетом и шведом Пером-Эриком Эклундом.

Вячеслав Буцаев.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Из русских первооткрывателей «Филадельфии» именно Юшкевич задержался в клубе дольше всех. Такие защитники — цепкие, неуступчивые, злые — ценились в НХЛ. Дмитрий без лишней траты времени на фарм-клуб закрепился в составе и отыграл в дебютном сезоне 82 матча. В лигу защитник зашел без раскачки и быстро стал своим в «Филадельфии». О Юшкевиче лестно отзывались тренеры и игроки, хотя и не отрицали упрямого характера хоккеиста.

Матвей Мичков. Исторический драфт НХЛ: столько россиян в топ-12 не было уже 22 года

Большие надежды «Флайерз» возлагали на другого защитника — Дмитрия Тертышного. Челябинца выбрали на драфте-1995 под 132-м номером. В 21 год россиянин приехал в тренинг-кемп и впечатлил руководство клуба. Тертышный не был похож на тогдашних головорезов, которые упаковывали оборону «Филадельфии». Дмитрий не выделялся габаритами, но справлялся успешно с прямыми функциями и выполнял роль защитника-домоседа. Его отличали прекрасное чтение игры и хладнокровие, присущее большим, состоявшимся мастерам. Хотя защитник только дебютировал в НХЛ. Карьера перспективного хоккеиста трагично оборвалась. Дмитрий погиб во время прогулки на катере. Волна сбила его в воду, а моторный винт перерезал шею. Спасти игрока не удалось.

Дмитрий Тертышный.
Фото Greg Forwerk/Allsport

Кошмарный контракт Брызгалова и нераскрывшиеся таланты

Недолго гастролировали в «Филадельфии» Алексей Жамнов, Даниил Марков и Владимир Малахов. Бывшего наставника сборной России обменяли в команду из «Чикаго». Возглавляющий «Флайерз» Кен Хичкок объединил умного центра в тройке с Тони Амонте, с которым Жамнов играл еще в «Блэкхокс». Маркова и Малахова выменяли по ходу регулярки, чтобы освежить оборону после эпидемии травм. Представьте реакцию руководства, когда Владимир в первой же игре за новый клуб ломает челюсть после попадания шайбы в лицо. Однако к плей-офф защитник восстановился и помог «Летчикам» добраться до финала конференции, в котором команда Хичкока в семиматчевой зарубе уступила будущему обладателю Кубка Стэнли — «Тампе». После чего НХЛ накрыл локаут, и через год русская банда «Летчиков» разбежалась по другим клубам.

Даниил Бут (слева) и&nbsp;Дмитрий Симашев. Худший клуб НХЛ задрафтовал двух воспитанников «Локомотива». Одного из них выбрали раньше Мичкова

«Филадельфия» открыла для НХЛ Сергея Бобровского. Голкипер попал в команду, избежав драфта. На второй сезон новокузнецкого таланта «Летчики» пригласили Илью Брызгалова — уже состоявшегося по энхаэловским меркам вратаря. Однако голкипер, подписав 9-летний контракт на 51 миллион долларов, прилично сдал. «Филадельфии» пришлось избавиться от вратаря, выкупив соглашение. Эту сделку позже признают одной из самых провальных в истории лиги. «Флайерз» до 2027 года будут выплачивать россиянину по 1,642 миллиона долларов. Хотя для подписания Брызгалова клубу пришлось расчистить платежку и расстаться с капитаном Майком Ричардсом и крепким форвардом Джеффом Картером.

Илья Брызгалов.
Фото Global Look Press

Остается только гадать, повлиял ли горькой опыт безумного — во всех смыслах — контракта Брызгалова на отношение к россиянам в будущем. «Филадельфия» выбирала русские таланты на драфте, но, кроме Проворова, никто не закрепился в команде. Лидера ЦСКА Романа Любимова хватило на один год. Михаил Воробьев три сезона балансировал между основой и фарм-клубом, но так и не прошел жернова АХЛ и вернулся в КХЛ. Печальнее сложился путь Германа Рубцова. Выбор в первом раунде и опыт юниорской Лиги Квебека не помогли зацепиться за НХЛ. За «Филадельфию» главный русский талант 1998 года отыграл четыре матча, а остальное время стагнировал в АХЛ.

&laquo;Филадельфия&raquo; выбрала Матвея Мичкова на&nbsp;драфте. Мичков — в «Филадельфии», Симашев и Бут — в «Аризоне»! Live исторического драфта НХЛ

Дожидается полноценного шанса в основе «Летчиков» Егор Замула. Защитник с 17 лет играет в Северной Америке и третий год развивается в системе «Филадельфии». Не исключено, что к приезду Мичкова в команде останется как минимум один россиянин. Держим в уме омского воспитанника Егора Сердюка, выбранного четыре года назад под 165-м номером. Однако нападающему далеко до НХЛ так же, как и нынешней «Филадельфии» до Кубка Стэнли. Сейчас команда пребывает в перестроечном периоде. Седьмой пик драфта Мичков — один из будущих лидеров «Флайерз». Главное, чтобы нападающий избежал истории, в которую попал вратарь Иван Федотов, так и не доехавший до клуба из-за службы в армии.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
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