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Сегодня, 17:30

Мичков — звезда овертаймов. За девять игр он забил в дополнительное время уже три раза

Мичков за девять игр забил в дополнительное время три раза
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Филадельфии» Матвей Мичков
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото Getty Images
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До рекорда среди новичков НХЛ за всю историю — два гола.

В гостевом матче против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) новичок «Филадельфии» Матвей Мичков уже в третий раз в нынешнем сезоне принес «Летчикам» победу в овертайме. Ранее 19-летний россиянин точными бросками заканчивал встречи с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и «Чикаго» (3:2 ОТ). По числу голов в овертайме юный форвард делит лидерство в лиге с немцем Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

Все игроки, забившие больше одного гола в овертайме в сезоне-2024/25.

Менее четверти сезона понадобилось Мичкову, для того чтобы повторить второй в истории результат среди новичков. По три раза в овертаймах отличались четыре новичка, рекордные четыре шайбы девять лет назад были на счету другого «летчика» — защитника Шейна Гостисбеера.

Все новички, которые забивали более двух голов в овертаймах за сезон.

Кстати, рекордсмен НХЛ по числу голов в овертаймах (26) Александр Овечкин никогда не отличался в добавленное время больше трех раз за чемпионат. По четыре решающих шайбы (российский рекорд!) было в активе у Ильи Ковальчука и Артемия Панарина, по пять — у Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй» — 2011/12), Джонатана Тэйвза («Чикаго» — 2015/16), Алекса Гальченюка («Монреаль» — 2016/17) и Брэда Маршана («Бостон» — 2017/18).

Все российские игроки, которые забивали более двух голов в овертаймах за сезон.
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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