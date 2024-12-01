Мичков за девять игр забил в дополнительное время три раза

До рекорда среди новичков НХЛ за всю историю — два гола.

В гостевом матче против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) новичок «Филадельфии» Матвей Мичков уже в третий раз в нынешнем сезоне принес «Летчикам» победу в овертайме. Ранее 19-летний россиянин точными бросками заканчивал встречи с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и «Чикаго» (3:2 ОТ). По числу голов в овертайме юный форвард делит лидерство в лиге с немцем Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

Менее четверти сезона понадобилось Мичкову, для того чтобы повторить второй в истории результат среди новичков. По три раза в овертаймах отличались четыре новичка, рекордные четыре шайбы девять лет назад были на счету другого «летчика» — защитника Шейна Гостисбеера.

Кстати, рекордсмен НХЛ по числу голов в овертаймах (26) Александр Овечкин никогда не отличался в добавленное время больше трех раз за чемпионат. По четыре решающих шайбы (российский рекорд!) было в активе у Ильи Ковальчука и Артемия Панарина, по пять — у Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй» — 2011/12), Джонатана Тэйвза («Чикаго» — 2015/16), Алекса Гальченюка («Монреаль» — 2016/17) и Брэда Маршана («Бостон» — 2017/18).