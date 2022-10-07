Капризов сделал гол для партнера, в НХЛ рвется еще один русский вратарь

Обзор игрового дня предсезонки НХЛ.

Егор Чинахов из «Коламбуса» — лучший снайпер предсезонки. До сегодняшней игры против «Сент-Луиса» на его счету было четыре шайбы, а в ворота «Блюз» он закинул пятую. Только посмотрите, как легко и просто Чинахов ушел от защитников соперника — такое чувство, что эти парни просто из другой лиги.

На самом деле, состав «Блюз» действительно был далеким от оптимального — не было ни Бучневича, ни Тарасенко, ни Барбашева. Из россиян на лед вышли Никита Александров и Клим Костин. Но это не отменяет того факта, что вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал очень хорошую заявку на место в основе. Он отразил 24 броска из 24, проведя весь матч. Учитывая, что Йоонас Корписало только недавно начал тренировки, российский вратарь должен остаться в основе команды.

Капризов набирает форму

Для Кирилла Капризова матч против «Чикаго» стал всего лишь вторым на предсезонке: в самом начале тренинг-кемпа российский нападающий набрал 2 очка в игре с «Колорадо». Но в том матче Капризов получил травму лодыжки и вернулся на лед только сегодня. Не сказать, что Кирилл блеснул, но без очков со льда не ушел, организовав гол для Матса Зуккарелло.

«Миннесоте» осталось сыграть один предсезонный матч — через два дня против «Далласа». А затем — непростое начало сезона, когда предстоит сыграть с «Рейнджерс», «Лос-Анджелесом» и «Колорадо» в первых трех матчах.

Бобровский переиграл Василевского

Владислав Наместников — не самый известный российский хоккеист, но с самого дебюта в НХЛ остается востребован в лиге. За последние три сезона он сменил пять клубов, зато теперь вернулся в «Тампу», в которой начинал путь в НХЛ. И там ему, кажется, доверяют, как нигде. Наместников выходит в первой тройке со Стэмкосом и Кучеровым, и сегодня парни организовали классный гол в ворота «Флориды».

Тем не менее, «Пантерз» оказались сильнее. Они существенно перебросали соперника (41-28), и даже несколько сэйвов Василевского не спасли «Тампу». Классно сыграл и Бобровский. Правда, качество показа матча было настолько ужасным, что следить за игрой было очень тяжело.