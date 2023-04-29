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Сегодня, 08:15

Капризов вчистую провалил плей-офф. Главная звезда не спасла «Миннесоту» от вылета

Михаил Зислис
Обозреватель
Кирилл Капризов в матче против «Далласа» в плей-офф.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» идет дальше.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Хинтц — 5 (Сегин, Робертсон), 6:22 — 0:1. Джонстон — 1 (Дадонов, Сутер), 33:37 — 0:2. Марчмент — 2 (Доми), 39:59 — 0:3. Годро — 3 (Нюквист, Миддлтон), 52:53 — 1:3. Доми — 1 (п.в., Марчмент), 59:03 — 1:4.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:00, 55:44 — 59:03) — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (8+5+10) — 33 (8+18+7).
Наши: Капризов (21.29/2/-2) — Дадонов (16.47/2/+1).
29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 389 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

«Даллас» одержал третью победу подряд над «Миннесотой», красиво закрыл серию и уверенно вышел во второй раунд. Команда, еще в первом матче лишившаяся важного ветерана Джо Павелски, спокойно пережила эту потерю. Американский нападающий близок к возвращению в строй, что сделает «Старз» еще сильнее.

Пока «Даллас» смотрится интереснее и основательнее остальных фаворитов «Запада». У «Вегаса», который быстро справился с «Виннипегом», нет вратаря, сопоставимого по уровню с Джейком Оттинджером.

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«Миннесота» бодро начала свой матч жизни и смерти, но быстро сдулась. Не помогла и бешеная поддержка трибун. Местами команда представляла собой жалкое зрелище. Для решающей встречи это совершенно неприемлемо. Самый опасный игрок «Далласа» в плей-офф, нападающий Роопе Хинтц, на скорости шикарно оставил не у дел защитника «Миннесоты» Йона Клингберга и забил. У финна 12 (5+7) очков в 6 матчах — на его фоне ушел в тень даже лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Джейсон Робертсон.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов продолжил издеваться над обороной соперника, отдав свою первую результативную передачу в серии. В пяти прошлых играх челябинец забил три гола, а сегодня сделал все для того, чтобы 19-летний Уайатт Джонстон забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли. Дадонов всегда был и остается игроком момента — не слишком заметным, зато способным включиться и все изменить за несколько секунд. Как хищник, поджидавший жертву в засаде. Защитник «Уайлд» Джейк Миддлтон замешкался и был наказан российским ветераном.

Окончательно прибил хозяев третий гол.

Нападающий «Старз» Мэйсон Марчмент успел убежать к чужим воротам и забросил шайбу на последней секунде второго периода. Такой удар стоически перенести тяжело командам более сильным и психологически уверенным, чем нынешняя «Миннесота». Можно говорить, что «Уайлд» не хватило в серии своего лучшего центрфорварда Йоэля Эрикссона Эка. Швед из-за проблем со здоровьем провел в плей-офф всего один матч. Это слабое оправдание, учитывая травму Павелски у «Далласа».

Ничего хорошего нельзя сказать про Кирилла Капризова. Возможно, он так и не набрал своих лучших кондиций после травмы. Но в НХЛ сначала смотрят на зарплату звезды, а потом уже в медицинскую карту. Россиянин старался изо всех сил. В концовке третьего периода получил удар по носу, что осталось вне поле зрения бригады арбитров. Матч россиянин доигрывал с ватными тампонами в носу.

Кирилл Капризов. Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли

Самоотверженность в конкретном моменте не отменяет главного вывода по итогам серии. Капризов плей-офф начисто провалил и вал критики в свой адрес теперь получит абсолютно заслуженно. Всего 1(1+0) очко в 6 матчах — это убийственные цифры для звезды его уровня. Молодой форвард Мэтт Болди, ставший вторым снайпером и третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, тоже не блистал. Канадец набрал всего 3 (0+3) очка в 6 играх, но ему прилетит меньше, чем русскому лидеру «Миннесоты». С Капризова спрос будет особый.

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«Миннесота» Капризова уже вылетела, а «Тампа-Бэй» Кучерова висит на волоске — уступает 2:3 «Торонто». При этом букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что «Лайтнинг» вряд ли отыграются. На их успех в основное время шестой встречи котировка — 2.45, вероятность исхода — 40%. Успех «Мэйпл Лифс» доступен за 2.40 (41%), ничья — за 4.50 (19%).

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Евгений Дадонов
Кирилл Капризов
Хоккей
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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