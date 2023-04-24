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НХЛ

Сегодня, 07:10

Капризов проваливает плей-офф. Вытащит ли он «Миннесоту» во второй раунд?

Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» сравнял счет в серии.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Миннесота» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Голы: Сегин — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 35:42 — 0:1. Дадонов — 3 (Хинтц, Линделл), 43:05 — 0:2. Клингберг — 1 (Зуккарелло, Хартман), 45:58 — 1:2. Сегин — 3 (бол., Бенн, Хинтц), 56:29 — 1:3. Годро — 2 (бол., Болди, Клингберг), 58:40 — 2:3.
Вратари: Густавссон (56:45 — 58:40, 58:53) — Эттингер.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 34 (9+14+11) — 24 (8+11+5).
Наши: Капризов (24.59/4/+1) — Дадонов (14.17/2/+1).
24 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19331 зритель.
Счет в серии: 2:2.

Перед четвертым матчем серии главные тренеры «Миннесоты» и «Далласа» сделали все, чтобы поднять интерес к своему противостоянию, устроив нетипичный для энхаловских спецов трэшток. Первым на авансцену вышел Дин Эвасон, который недвусмысленно обвинил игроков в «Старз» в слишком частых симуляциях:

«Мы чувствовали, что в том хоккейном матче у них были некоторые более крупные ребята, которые, вероятно, падали довольно легко. Мы говорили об этом раньше, и это тонкая грань, потому что мы не ныряем. Наша команда не ныряет.

Сколько раз я хотел бы зайти в раздевалку и сказать: «Знаете, что, ребята, давайте приукрасим». Я имею в виду, что ты хочешь, чтобы соперник получал штрафы из-за того, как усердно вы работаете, насколько вы упорны и так далее... Но такого мы не делаем. Это не то, чем мы занимаемся", — весьма неожиданно пальнул по сопернику коуч «Дикарей» после второго матча.

И ответ от его оппонента Питера Дебура не заставил себя долго ждать:

«Для этого есть хоккейный термин. Это называется рикошет. Знаете, если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в лиге, я бы, наверное, поступал так же. Это хорошая работа тренера», — не полез за словом в карман наставник «Звезд».

Этой ночью Эвасон вряд ли мог пожаловаться на судейство и рыбки противники. Куда логичнее боссу команды из Сент-Пола пенять на большинство и собственных лидеров, которые после уверенной победы в предыдущем матче сегодня выглядели ужасно и растворились на площадке.

Пожалуй, ключевой момент четвертой игры случился на стыке второго и третьего периодов, когда «Миннесота» не реализовала два удаления гостей подряд и моментально поплатилась за это. Причем одним из антигероев в нем здесь стал Кирилл Капризов, который после отскока от лицевого борта на 40-й минуте не смог попасть в пустой угол. И то, что у 97-й номер «Уайлд» набрал всего 2 очка в своих последних 7 матчах плей-офф, сейчас по-настоящему пугает. Впрочем, не стоит забывать, из-за чего он пропустил концовку регулярки.

Не получилось забить у сибиряка и после удаления Евгения Дадонова, схватившего фол сразу на старте третьей двадцатиминутки. Однако на этот раз «Даллас» не просто выстоял вчетвером, но и сразу же наказал хозяев за расточительность усилиями 34-летнего россиянина, выскочившего из штрафного бокса и удвоившего преимущество техасцев.

Через несколько смен «Миннесоте» все-таки удалось забить усилиями Йона Клинберга. Вот только «Даллас» подошел к своему большинству сегодня куда более ответственно и в концовке матча не дал пропасть шансу, подаренному им Маркусом Фолиньо. И если во втором периоде забросить вечному раздолбаю Тайлеру Сегину, заменившему в первой спецбригаде травмированного Джо Павелски, помог рикошет от конька Джареда Сперджена, то в третьем — Маркус Юханссон, который потерял клюшку и не смог помешать канадцу нанести убойный кистевой с пятака.

Ответная шайба от Фредрика Годро за минуту до финальной сирены вернула интригу и подарила хозяевам шанс на спасение. Но стоило ли его ждать от Капризова, Болди и Зуккарелло, которые сегодня провели самый слабый и аморфный матч серии? Теперь команд ждет пятый матч в Далласе, а лидеров Эвасона тонна критики от собственных болельщиков.

Евгений Дадонов
Кирилл Капризов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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