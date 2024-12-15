А у Кирилла Капризова — очередные два гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Капризов — 19 (Меррилл, Богосян), 14:18 — 1:0. Болди — 13 (Фэйбер), 35:21 — 2:0. Росси — 11 (Зуккарелло, Чисхольм), 49:34 — 3:0. Санхейм — 6 (Пелинг, Хэтэуэй), 54:18 — 3:1. Капризов — 20 (п.в., Фолиньо, Бродин), 57:50 — 4:1.

Вратари: Флери — Эрссон (55:36 — 57:50).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 23 (9+7+7) — 21 (9+4+8).

Наши: Капризов (18.40/3/+3), Хуснутдинов (11.25/0/0) — Замула (18.13/0/-1), Мичков (18.09/4/-2).

14 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Голевой феерии в этом матче болельщики дождались только со стороны «Миннесоты», но были запоминающиеся моменты и от «Филадельфии». Самый популярный и уже разлетевшийся на мемы в заокеанских соцсетях — ошибка Матвея Мичкова. О ней — чуть позже, сначала о победителях.

Для Кирилла Капризова матч был важен тем, что наконец-то вернулся партнер по звену Матс Зуккарелло. Норвежец пропустил почти месяц после того, как покинул площадку после травмы паха во время игры с «Монреалем» 14 ноября. Правда, самому Кириллу травма Зукарелло нисколько не помешала. Он плотно в топе бомбардиров лиги, но закрепить за собой первое место при действующих Маккинноне и Кучерове, у которого бывает шесть очков за матч, пока не удается.

Первый гол в матче как раз на счету Капризова. Простые броски Самюэль Эрссон тащил, так что в конце периода пришлось бросить в ближнюю девятку: в небольшое незакрытое пространство между шлемом и штангой.

Распределение вратарских ролей в «Филадельфии» полностью соответствует проценту отраженных бросков: Эрссон с лучшим показателем занимает роль первого номера, Алексей Колосов со средним — второго, а Федотов с худшим — третьего. Но все они отражают меньше 90% бросков. Так что, откровенно говоря, сильного стартового вратаря у «Филадельфии» как не было, так и нет.

Почти два периода на табло горели 1:0. Только к концу второго отрезка «Миннесота» разжилась вторым голом в исполнении Мэтта Болди. Сложно утверждать, что преимущество хозяев полностью по делу. «Флайерз» подтянулись по опасным моментам, хотя ограничились минимумом бросков.

Но в середине второго периода забить гол не дал... Матвей Мичков. Когда шайба двигалась за спиной Марка-Андре Флери и не могла не зайти в ворота, неожиданно наткнулась на крюк клюшки россиянина. Вот что делает с молодыми нападающими даже небольшая безголевая серия — Мичков не забивал до сегодня три матча подряд.

Пустой игру в атаке у Мичкова сегодня не назвать: были действительно классные броски, но очень хорош был Флери. Ему матчи с «Филадельфией» традиционно удаются. Чего стоит только сейв в первом периоде. Вратарь «Уайлд» уходит на покой после сезона-2024/25. Но, глядя на его игру, не сказать, что голкиперу 40 лет, это его последний чемпионат и наверняка последний матч с «Филадельфией».

Хуже всех чувствует себя Тревис Конекны — на его счету сразу два момента, где шайба должна была заходить в ворота. Но Флери и Мичков лишили его голов.

Вратарь «Миннесоты» все же остался без ухаря из-за шайбы Трэвиса Санхейма. И почти сразу главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла решил действовать в ультимативном стиле и снял голкипера за четыре с половиной минуты до конца третьего периода.

Мичков получил смену в добрых три с лишним минуты, но на финальный штурм не вышел. После нескольких пробросов со стороны «Миннесоты» и таймаута от них же, после многочисленных остановок шайба все же оказалась в воротах.

Опять забил Капризов — это его 20-й гол и 45-е очко в сезоне. Впереди в списке снайперов только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». Лидер «Миннесоты» продолжает гонку за всеми главными индивидуальными трофеями НХЛ. Мичков же немного теряет в битве за «Колдер» — в последних двух матчах он остался без очков.