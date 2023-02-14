Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому

«Пантерз» в серии буллитов победили «Миннесоту» — 2:1 Б.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Флорида» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Луостаринен — 12 (Форслинг, Казинс), 22:06 — 0:1. Капризов — 30 (Зуккарелло, Эддисон), 25:15 — 1:1.

Победный буллит: Барков.

Вратари: Густавссон — Бобровский.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 28 (10+10+5+3) — 34 (18+8+8+0).

Наши: Капризов (23.51/6/0) — Денисенко (3.52/0/0).

14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Чем ближе окончание регулярного чемпионата, тем очевиднее, что «Флорида» ошиблась с заменой Эндрю Брюнетта на Пола Мориса. Тренер консервативных взглядов, известный по работе в «Виннипеге», к середине февраля так и не перестроил игру команды. О состоянии «Пантерз» говорит положение в таблице. Победитель прошлой регулярки рискует остаться без плей-офф. Самая результативная команда сезона-2021/22 растеряла атакующий шарм, а проблемы в обороне никуда не делись. Полагаю, руководство клуба успело тысячу раз пожалеть из-за выбора нового главного тренера.

Эпизодами просыпается «Флорида» образца прошлого сезона. После паузы на «Олл-Стар» «Пантерз» оторвались на «Тампе» и забросили действующему финалисту Кубка Стэнли семь шайб. Против «Миннесоты» команда Мориса с первых минут выбрала нетривиальный план — как можно чаще доставлять шайбу до ворот Сергея Бобровского, который в текущей регулярке играет нестабильно. К середине отрезка гости перебрасывали хозяев в пять раз (15-3). Извлечь выгоды из преимущества первых 20 минут не получилось. «Миннесота» подравнялась по статистике благодаря двум удалениям, и на перерыв команды ушли при равном счете.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Во втором периоде «Пантерам» удалось распечатать голкипера «Уайлд» Филипа Густавссона. Швед не справился с подправлением Эту Луостаринена после наброса Густава Форслинга от синей линии. 24-летний финн из третьего звена «Флориды» повторил личный рекорд по очкам (26) в регулярках НХЛ, установленный в прошлом сезоне. Впереди еще достаточно матчей, так что форвард успеет обновить достижение. Не сказать, что лидеры «Флориды» сильно выделялись и радовали фантастическими комбинациями. Густавссону пришлось потрудиться, особенно в первом периоде, но сверхзадач перед голкипером не ставили. Шли преимущественно дежурные броски, на которые швед реагировал без лишней суеты и отскоков перед собой.

Дела «Миннесоты» как никогда стабильны. Команда чересчур зависима от влияния лучшего бомбардира и снайпера Кирилла Капризова. Вот только стараний ведущего звена недостаточно, чтобы исправно набирать очки. Главный тренер Дин Эвасон так и не выстроил баланс между тройками нападения. В отдельных матчах полагаться приходится только на магию Капризова. Сегодня россиянин был как никогда заряжен и пробил Бобровского броском в ближний угол после резкого обыгрыша защитников. Радко Гудас был выставлен в роли статиста, и после того, как шайба побывала в сетке, защитнику только оставалось досадно качать головой.

Третий период — время упущенных возможностей обеих команд. «Флорида» не использовала шикарный шанс в начале отрезка, вхолостую потратив большинство 5х3. Точнее, «Пантерз» забили, но гол отменили из-за контакта с голкипером. По сезону команда Мориса отличается в каждом пятом удалении соперников. С «Миннесотой» гости не реализовали восемь попыток в большинстве. Не заладился розыгрыш и у «Дикарей». Ближе всех к голу в третьем периоде был Джейкоб Миддлтон — шайба после его броска и рикошета от соперника врезалась в штангу ворот Бобровского. Активничал в чужой зоне Капризов, но за ним пристально следил Аарон Экблад, который старался не отпускать от себя резкого нападающего «Уайлд».

Бобровский и Густавссон затянули игру до овертайма. В дополнительном периоде судьи справедливо отменили еще один гол «Флориды», забитый после сирены. Выяснять отношение пришлось на буллитах. Бобровский справился с двумя попытками из трех, в том числе от хорошо знакомого Капризова. А «Флорида» реализовала два броска — Лунделл и Барков хитро разобрались с Густавссоном. «Миннесота» терпит четвертое поражение в последних пяти матчах, и перспективы попадания в плей-офф становятся все туманнее. В новокузнецком дерби победил Бобровский. Cергей провел великолепный матч — такую игру голкипера «Пантерз» хотят видеть чаще и чаще.