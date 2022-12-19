В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ

Нападающего «Миннесоты» невозможно остановить.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Стил), 8:19 — 1:0. Зуккарелло — 14 (Стил, Капризов), 21:34 — 2:0. Сперджен — 3 (Капризов, Фолиньо), 29:27 — 3:0. Кастелич — 3 (Хэмоник, Келли), 44:58 — 3:1. Жиру — 14 (Ткачак, Батерсон), 58:20 — 3:2. Годро — 8 (п.в.), 59:34 — 4:2.

Вратари: Густавссон — Форсберг (57:35 — 58:20, 58:24 — 59:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (11+9+3) — 27 (5+7+15).

Наши: Капризов (17.52/4/+2) — Зайцев (19.07/1/-1).

18 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 213 зрителей.

За все время существования «Миннесоты» в команде не было такого яркого игрока, как Кирилл Капризов. Если раньше кто-то еще мог говорить о сравнимом наследии в клубе Мариана Габорика или Зака Паризе, то сейчас это звучит просто смешно. В домашнем матче с «Оттавой» российский нападающий набрал 3 (1+2) очка и перешагнул рубеж в 200 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Для этого Кириллу понадобилось провести всего 167 матчей — на одну игру больше, чем Евгению Малкину, и на две, чем Александру Овечкину, для достижения подобного результата. А вот Коннору Макдэвиду, например, пришлось провести 173 игры. Далеко впереди всех один Сидни Кросби (142).

Идти за юбилеем Капризов начал с первого периода, отлично щелкнув в касание из правого круга вбрасывания.

Резко ускориться, уйти на взрывной скорости от соперника — то, чем славится Капризов. В начале второго периода за ним в очередной раз не уследили, но отличиться Кириллу не удалось. Правда, Сэм Стил и Матс Зуккарелло довели момент до гола, а Капризов записал на свой счет 200-е очко.

Третью сотню долго ждать не пришлось — защитник Сперджен не мог не использовать классную передачу 97-го номера.

«Оттава» хоть и не попадает в плей-офф, но уже не так слаба, как пару сезонов назад. «Сенаторз» отыграли две шайбы, но догнать соперника так и не смогли. Гол Годро в пустые ворота стал единственным, в котором не принял участия Капризов.