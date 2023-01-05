Капризов чуть не сотворил шедевр! Но и без этого стал героем и повторил рекорд клуба

«Миннесота» уверенно обыграла «Тампу» — 5:1.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 13 (Эддисон, Фолиньо), 14:30 — 1:0. Капризов — 21 (бол., Болди, Эддисон), 27:09 — 2:0. Эддисон — 3 (Хартман, Болди), 29:27 — 3:0. Пойнт — 22 (бол., Хагель, Кучеров), 33:37 — 3:1. Стил — 7 (Сперджен), 35:35 — 4:1. Капризов — 22 (п.в.), 57:57 — 5:1.

Вратари: Густавссон (Флери, 57:57) — Эллиотт (56:44 — 57:57).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 33 (12+12+9) — 35 (11+12+12).

Наши: Капризов (17.10/6/+2) — Кучеров (20.53/5/0), Сергачев (23.43/0/-3).

5 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Плотность таблицы настолько высока, что даже «Тампа-Бэй» не может считать гарантированным место в восьмерке. Четыре победы подряд позволили «Лайтнинг» задышать спокойно, но на игру с «Миннесотой» тренерский штаб решил оставить в запасе Андрея Василевского. Нельзя сказать, что его сменщик Эллиот провалился, но и спасти команду не смог.

В первом периоде счет открыл шведский центрфорвард Эрикссон Эк, а в начале второй двадцатиминутки Болди и Капризов соорудили классную комбинацию, которую российский нападающий завершил классным подставлением. Кирилл впервые в карьере поразил ворота «Тампы», правда, Василевскому Капризов пока забить так и не смог.





Капризов отметился набранными очками в 14-м домашнем матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный Марианом Габориком в сезоне-2007/08. На этом отрезке Капризов набрал 25 (10+15) баллов. Пасть рекорд Габорика может уже в ночь на 9 января: в гости к «Миннесоте» приезжает «Сент-Луис».

К концу второго периода «Миннесота» вела уже в три шайбы. И Капризов, получив шайбу перед воротами, решил сыграть изящно, но шедевр не состоялся — шайба попала в штангу.





При этом российский нападающий «Уайлд» все-таки оформил дубль: за пару минут до окончания основного времени Капризов поразил пустые ворота. Главная звезда «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, сохранив лидерство в списке лучших ассистентов НХЛ.