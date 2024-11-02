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Сегодня, 11:00

«Пронесся по НХЛ как бензопила Эша Уильямса по «Мертвецам». В Америке впечатлены игрой Капризова на старте сезона НХЛ

В Америке впечатлены игрой Кирилла Капризова на старте сезона НХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
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Невероятная результативность.

«Миннесота» победила «Тампу» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Лучшим игроком встречи стал Кирилл Капризов, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард первым в лиге преодолел отметку в 20 шайб и возглавил гонку бомбардиров (7+14). Кроме того, нападающий установил рекорд франшизы — в последних семи встречах подряд Кирилл набирает минимум по 2 результативных действия. Как отреагировала американская пресса на перфоманс суперзвезды «Уайлд»?

The Hockey News: «Игра Капризова — это то, что болельщики «Уайлд» еще не видели»

«Капризов, возможно, раньше считался игроком, который медленно набирает обороты, но в этом году это не так. Сейчас он набрал очки в семи играх подряд — это рекорд франшизы. Однако для Кирилла важны не только результативные действия. Он ведь выходит на лед, чтобы защищаться в неравных составах. Именно это делает его особенным. Его игра — это то, чего болельщики «Уайлд» раньше не видели».

Кирилл Капризов (№97) с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тампы-Бэй&raquo;. Капризов — лучший бомбардир НХЛ. Он разнес «Тампу» и затмил Кучерова

ClutchPoints: «Перед нами ранний кандидат на «Харт Трофи»

«Кирилл является одним из лучших хоккеистов НХЛ последние несколько лет. В своем дебютном сезоне он набирал почти по очку за игру, в следующем — более одного за матч. С тех пор он каждый год демонстрирует высокий уровень. Если Капризов продолжит в том же духе, то закончит чемпионат с более чем 100 очками. Дамы и господа, перед нами ранний кандидат на «Харт Трофи».

The Athletic: «Капризов начинает верить в то, что его команда способна на многое»

«Честно говоря, встреча против «Тампы» складывалась далеко не идеально для Капризова. Он ошибался большего обычного в простейших передачах. Но когда «Миннесоте» нужно было отыграться при счете 0:1, он отдал голевой пас. После этого были победный гол и шайба в пустые ворота. Видно, что сам россиянин начинает верить в то, что эта команда способна на многое».

Hockey Wilderness: «Капризов переписывает рекорды «Уайлд» не в первый раз»

«Обычно Кирилл медленно запрягает, но что, происходит с ним сейчас — это фантастика. В октябре российская суперзвезда пронесся по НХЛ как бензопила Эша Уильямса по «Мертвецам». В ноябре он продолжает это делать. Капризов переписывает рекорды «Уайлд» не в первый раз. И впереди его ждут новые высоты».

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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