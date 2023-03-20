0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:00

Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Миннесота» справилась с «Кэпиталз» даже без Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Голы: Болди — 20 (Юханссон, Годро), 0:50 — 1:0. Болди — 21 (Юханссон, Эрикссон Эк), 4:36 — 2:0. Овечкин — 38 (бол., Сандин), 25:34 — 2:1. Ривз — 4 (Хартман, Шоу), 30:14 — 3:1. Духайм — 8 (Сундквист), 43:46 — 4:1. Овечкин — 39 (бол., Уилсон, Строум), 52:33 — 4:2. Болди — 22, 53:58 — 5:2. Строум — 17 (Уилсон, Овечкин), 56:26 — 5:3.
Вратари: Флери — Линдгрен.
Штраф: 22 — 40.
Броски: 40 (11+17+12) — 36 (12+10+14).
Наши: — - Алексеев (22.14/1/-1), Кузнецов (13.41/2/-1), Овечкин (17.56/8/-1).
19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19231 зритель.

«Миннесота» уже полторы недели играет без Кирилла Капризова: российский нападающий получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли. Как сообщил сам клуб, Капризов выбыл на три-четыре недели. Без своего лидера «Уайлд» не испытывают проблем в атаке: отгрузили пять голов «Сан-Хосе» и восемь — «Сент-Луису». Капризов спокойно восстанавливается, а другие примеряют на себя роли лидеров.

18&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. Александр Овечкин. Овечкин провалил важный матч. Так «Вашингтон» может не попасть в плей-офф

В матче с «Вашингтоном» главной звездой «Миннесоты» себя показал 21-летний нападающий Мэттью Болди. За первые пять минут американец дважды поразил ворота Чарли Линдгрена.

Александр Овечкин невнятно выглядел в первом периоде — в большинстве его выводили на бросок, но ничего опасного из этого не вышло. Капитан «Вашингтона» все-таки не оставил без гола своего любимого вратаря Марка-Андре Флери. Овечкин регулярно встречался с Флери, когда тот играл в «Питтсбурге», но после перехода вратаря на «Запад» стал противостоять ему гораздо реже. Но это не помешало ему в 26-й раз за карьеру пробить Флери классическим броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

Вот только гол Овечкина стал чуть ли не единственным позитивным моментом «Вашингтона» за первые два периода. «Кэпиталз» ужасно играли в обороне, допускали невынужденные удаления и слабо выглядели в чужой зоне.

А в начале третьего периода травму после убийственного силового приема Мэтта Дамбы получил Евгений Кузнецов. Его увели в раздевалку, а заступившийся за Кузнецова Ти Джей Оши получил аж 17 минут штрафного времени.

Еще одно удаление «Миннесоты» привело ко второй шайбе Овечкина за вечер. Сразу после вбрасывания Александр точно бросил с кистей.

Правда, главным героем матча стал все-таки не капитан «Вашингтона», которому осталось забросить 76 шайб, чтобы побить вечный рекорд Уэйна Гретцки. Болди оформил хет-трик и принес «Миннесоте» победу, а шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф с каждым матчем становятся все более призрачными.

Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
Обсудить
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»
Овечкин сделал дубль в матче с «Миннесотой»
Овечкин забросил 38-ю шайбу в сезоне
Овечкин сыграет за «Вашингтон» в гостевом матче с «Миннесотой»
Овечкин провалил важный матч. Так «Вашингтон» может не попасть в плей-офф
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин и Кейн уничтожили «Питтсбург»! «Рейнджерс» становятся все мощнее