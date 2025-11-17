«Миннесота» обыграла дома «Вегас».

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 ноября, 02:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол) Миннесота Вегас

«Миннесота» под руководством Джона Хайнса редко радует богатыми на голы матчами. Несмотря на наличие сильных исполнителей, «Уайлд» занимают лишь 26-е место в лиге по средней результативности (2,74 шайбы за матч). Это мало, особенно если учесть, что в команде играет одна из главных звезд современной НХЛ Кирилл Капризов. Тем не менее не самый яркий хоккей не помешал «дикарям» провести успешный ноябрь. В восьми последних матчах команда Хайнса потерпела только два поражения, а сегодня обыграла «Вегас», прямого конкурента по конференции.

Кому точно запомнится матч с «Голден Найтс», так это Якову Тренину. Россиянин проводит седьмой сезон в НХЛ, но никогда не отличался высокой результативностью. Только в первые полноценные регулярки за «Нэшвилл», когда он избегал ссылок в фарм-клуб, ему удавалось показывать достойные цифры: 24 очка, а личный рекорд по голам — 17 в регулярке-2021/22. Со временем тренеры все больше ценили в Тренине его оборонительные навыки. Неудивительно, что при таком функционале его результативность пошла на спад. Лишь в 20-м матче сезона форвард забросил первую шайбу. В эпизоде также поучаствовал Данила Юров — Хайнс объединил двух уроженцев Челябинска в четвертом звене.

Не испытывает проблем с голами другой хоккеист с Урала. Павел Дорофеев немного сбавил снайперский темп, но в матче с «Миннесотой» прервал неудачную серию. Его шайба в большинстве в первом периоде помогла «Вегасу» сравнять счет. Дорофеев подкрался к воротам с любимой позиции, опередив в борьбе за отскок Тренина. Яков позже исправится: его гол восстановил равенство во втором периоде. Наследник Александра Овечкина же продолжает лидировать среди снайперов «Голден Найтс». 11 шайб за 18 матчей — лучший результат в команде и топ-15 по всей лиге.

Отыграться во второй раз «Вегасу» помогло большинство. По сезону спецбригады Брюса Кэссиди не показывают выдающийся процент реализации, но сегодня сумели забить дважды. В этот раз в голе поучаствовал Иван Барбашев, а отличился опытный Райлли Смит. Игра перешла в овертайм, где снова все определили спецбригады. Только теперь меньшинство «Вегаса» проверяли на прочность лидеры «Миннесоты». До буллитов «рыцари» не дотянули: Капризову хватило 11 секунд, чтобы реализовать удаление Ши Теодора. «Уайлд» в очередной раз подтвердили статус одной из лучших команд лиги по игре в большинстве.

Несмотря на удачный ноябрь, «дикари» все еще находятся вне зоны плей-офф. Попасть в восьмерку будет непросто. На подъеме «Юта», «Анахайм» и «Чикаго». Хороший ход набрал «Сиэтл». А ведь сейчас в плей-офф не входит и «Эдмонтон». Понятно, что ближе к январю некоторые команды сбавят амбиции и откатятся вниз. Этим «Миннесота» и должна воспользоваться — ее состав позволяет рассчитывать как минимум на первый раунд.