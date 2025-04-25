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Сегодня, 07:30

Капризова не остановить! Снова забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Капризов помог «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Вегасом»
Егор Сергеев
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Миннесота» благодаря дублю Кирилла повела в серии — 2-1.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Миннесота» — «Вегас» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Капризов — 3 (бол., Байэм, Болди), 3:13 — 1:0. Росси — 1 (Тренин, Бразо), 6:51 — 2:0. Пьетранджело — 1 (Хэнифин), 10:48 — 2:1. Болди — 4, 31:05 — 3:1. Капризов — 4 (бол., Хартман, Росси), 39:58 — 4:1. Смит — 1 (мен., Карлссон), 51:34 — 4:2. Фолиньо — 2 (мен., п.в., Богосян), 58:27 — 5:2.
Вратари: Густавссон — Хилл (Шмид, 40:00, 57:32 — 58:27).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 31 (7+14+10) — 32 (12+6+14).
Наши: Капризов (21.09/6/0), Тренин (8.02/1/+1) — Барбашев (15.25/0/-2), Дорофеев (18.46/4/-1).
25 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 058 зрителей.
Счет в серии: 2-1.

Кирилл Капризов из-за травмы пропустил ровно половину регулярки, но к плей-офф российский форвард вернулся в какой-то сумасшедшей форме. В первых двух матчах Капризов отметился пятью (2+3) очками и попаданием во все хайлайты лиги со своими невероятными ассистами. В третьем матче форвард продолжил разрывать.

Кирилл Капризов празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Вегас&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo; (2:5) в&nbsp;Лас-Вегасе 22&nbsp;апреля.«Немного повеселились». Капризов стал плеймейкером, оформил дубль и забрал победу в Вегасе

Начал Капризов уже на четвертой минуте. «Вегас» схватил удаление за нарушение численного состава, чем «Миннесота» очень быстро воспользовалась. Наверняка и этот гол Капризова попадет во все хайлайты: россиянин просто объехал всю зону «Вегаса» по кругу, а потом так «плюнул» с синей линии, что Эдин Хилл оказался не у дел.

Ассистировал Капризову в первой шайбе Зеев Буюм — 19-летний защитник, который весь сезон провел в студенческой NCAA. За «Миннесоту» он дебютировал лишь в плей-офф, а ассист на Капризова стал для него первым в НХЛ.

Вскоре Марко Росси удвоил преимущество «Уайлд». Но и тут не обошлось без участия российских игроков: австрийцу ассистировал Яков Тренин. Для Якова это первый результативный пас в плей-офф за карьеру. Ранее он в играх на вылет отмечался только заброшенными шайбами: 20 матчей — 6 голов.

В середине первого периода Алекс Пьетранджело внес небольшую интригу, сократив отставание до одной шайбы. Но на большее «Вегас» не хватило. Во втором периоде «Миннесота» забросила еще дважды и сняла все вопросы об итогах матча.

Снова в большинстве отличился Капризов. Райан Хартман, осознавая, что до конца периода осталось буквально пару секунд, просто пальнул шайбу от борта в сторону ворот, где она нашла россиянина. Кажется, Кирилл не сразу осознал, что вообще только что произошло.

Теперь россиянин — лучший бомбардир плей-офф НХЛ с семью (4+3) очками. В списке лучших снайперов Капризов делит первую строчку со своим одноклубником Мэттью Болди (у обоих по четыре шайбы).

В третьем периоде команды забросили по разу. Итог — 5:2 в матче и 2-1 в серии. Все в пользу команды Капризова.

3
Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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