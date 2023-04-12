Капризов снова выбил 40! Он установил очередной рекорд «Миннесоты»

Правда, «Уайлд» сегодня это не помогло.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Лаури — 13 (Нидеррайтер, Моррисси), 3:53 — 0:1. Шайфли — 42 (Шмидт, Дюбуа), 13:10 — 0:2. Капризов — 40 (бол., Клингберг, Юханссон), 41:59 — 1:2. Эпплтон — 5 (Бэррон, Стенлунд), 54:06 — 1:3.

Вратари: Флери (57:32 — 59:32) — Хеллибак.

Штраф: 27 — 24.

Броски: 34 (12+4+18) — 20 (4+11+5).

Наши: Капризов (22.13/8/-2) — Наместников (11.50/0/0).

12 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19199 зрителей.

Как бы «Миннесота» ни была хороша без Кирилла Капризова и как бы круто в роли лидера «Уайлд» ни смотрелся Мэттью Болди, болельщики «Дикарей» с нетерпением ждали возвращения своего лучшего бомбардира, пропустившего из-за травмы целый месяц.

По словам Дина Эвассона, россиянин порывался вернуться в игровой ритм еще пару недель назад и умолял тренера выпустить его на лед раньше оговоренных сроков восстановления. Однако в клубе решили не рисковать здоровьем своей звезды и дали ей зеленый свет лишь в прошлое воскресенье, когда в Сент-Пол приехал гостить «Сент-Луис».

И если матч с «Музыкантами» Долларовый Кирилл провел по нулям, то сегодня в очередной домашней встрече с «Виннипегом» классно сыграл на добивании и забил впервые после выхода с больничного, второй сезон подряд забросив 40 шайб — до него еще никому в истории клуба эта отметка не покорялась два сезона подряд.

К несчастью для хозяев, его гол в начале третьего периода не помог «Миннесоте» избежать поражения, которое лишило «Дикарей» шансов на первое место в Центральном дивизионе. И теперь у Кирилла остался всего один матч до конца регулярки, чтобы улучшить форму перед вероятным столкновением с «Далласом» в первом раунде.

Не получилось у хозяев и толком порадоваться за своего любимого громилу Райана Ривза, который за 25 секунд до финальной сирены решил честно подраться с тяжеловесом из «Джетс» Адамом Лаури. Темнокожий канадец уверенно выигрывал бой по очкам, но в концовке пропустил удар в лоб и оказался на коленях. Примечательно, что нападающие уже выясняли отношения четыре года назад в матче «Виннипега» и «Вегаса». Но и тогда американец вышел из схватки победителем, первым уложив соперника на лед. Так что реваншироваться у форварда «Уайлд» не получилось.