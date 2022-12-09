Канадская звезда гонится за рекордом века. Он набирает очки уже 21 матч подряд!

Митч Марнер — один из самых ярких игроков сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 4 (бол., Тимминс, Керфут), 25:10 — 1:0. Кампф — 4 (Хольмберг, Броди), 25:36 — 2:0. Нюландер — 15 (Бантинг, Холл), 26:16 — 3:0. Марнер — 11, 33:29 — 4:0. Мэттьюс — 14 (Нюландер, Бантинг), 49:37 — 5:0.

Вратари: Самсонов — Куик.

Штраф: 12 — 11.

Броски: 41 (15+15+11) — 29 (7+9+13).

Торонто. Scotiabank Arena. 18 567 зрителей.

Митч Марнер — один из самых ярких игроков НХЛ уже много лет. Его не принято относить к суперзвездам, но от Марнера всегда ждут чего-то удивительного. Финта, гола, передачи, которые не могут повторить другие. Но в этом сезоне он решил погнаться за рекордом века.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн в сезоне-2015/16 набирал очки 26 матчей подряд — это рекорд XXI века. И Марнер твердо намерен его побить.

В матче с «Лос-Анджелесом» «Торонто» начал уничтожать соперника во втором периоде. За минуту с небольшим отличились Энгвалл, Кампф и Нюландер, но Марнер результативных действий не совершил. Все, рекорда не будет? Нет, упертый канадец все-таки добился своего, забросил четвертую шайбу своей команды в матче.

«Торонто» очень хорош в этом сезоне, а Марнер — его главная звезда. Но вряд ли успехи команды были бы возможны без качественной игры вратарей. Реанимировал свою карьеру в лиге Мэтт Мюррэй, а Илья Самсонов показал, что в «Вашингтоне» на нем рано поставили крест. Сегодня он отразил все 29 бросков по своим воротам и отыграл первый матч на «ноль» за канадский клуб.