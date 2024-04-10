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Сегодня, 10:15

Провал Федотова в Америке закономерен. Год службы в армии дает о себе знать

Вратарь «Филадельфии» Федотов пропустил 4 шайбы после 13 бросков
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Иван Федотов.
Фото USA Today Sports
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Иван начал матч за «Филадельфию» против «Монреаля», но пропустил 4 шайбы после 13 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Филадельфия» — 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
Голы: Слафковски — 17 (Мэтисон, Кофилд), 1:05 — 1:0. Слафковски — 18 (Сузуки, Мэтисон), 28:43 — 2:0. Галлахер — 12 (Ковачевич, Харрис), 30:46 — 3:0. Слафковски — 19 (Савар), 31:22 — 4:0. Андерсон — 9 (Харрис, Пирсон), 32:42 — 5:0. Дворак — 4 (Харрис), 35:27 — 6:0. Пелинг — 11 (Типпетт, Джонсон), 44:54 — 6:1. Дворак — 5 (Арве-Пинар), 50:06 — 7:1. Галлахер — 13 (Армиа, Ковачевич), 51:19 — 8:1. Фараби — 22 (Люксель, Кэйтс), 55:05 — 8:2. Джонсон — 4 (Типпетт, Хэтэуэй), 57:07 — 8:3. Армиа — 17 (Галлахер, Ньюхук), 58:17 — 9:3.
Вратари: Монтембо — Эрссон (Федотов, 32:42).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (8+14+8) — 36 (10+12+14).
Монреаль. Centre Bell.

Американцы часто считают себя умнее других

Вратарь Иван Федотов этой ночью снова вышел на лед за «Филадельфию», пропустил четыре шайбы после 13 бросков и пусть не стал главным виновником поражения от «Монреаля» (3:9), но внес существенный вклад. Цифры голкипера после переезда в Северную Америку кошмарные. 3 матча, ни одной победы, 81,1 процента отраженных бросков, и в среднем он пропускает почти 5 шайб.

Все прекрасно понимали, что будет нечто подобное. «Флайерз» с Джоном Тортореллой борются за место в плей-офф, но теперь шансы клубы выглядят совсем слабыми. И непонятно, что происходит в американском клубе. То ли реально с голкиперами настоящая беда, что пришлось надеяться на Ивана, то ли менеджеры совсем не следили за вратарем.

Мне кажется, что второе. То, что сотрудники клубов НХЛ считают себя умнее других, а на коллег, допустим, из России смотрят сверху вниз, — ни для кого не секрет. Уже было несколько десятков случаев, когда они получали игроков, чьи перспективы изначально оценивались невысоко, а потом удивлялись, ну как же ничего не получается у хоккеиста. Ведь мы «развиваем», «анализируем» и «видим то, что не видят другие».

С Иваном Федотовым произошел ровной такой же случай. Первыми, правда, прокололись в ЦСКА, когда настояли на новом контракте с голкипером после службы в армии. Не буду напоминать, к чему это привело в глобальном смысле, сейчас не об этом речь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федотов ведь никогда не считался элитным вратарем

Безусловно, все мы помним отличную игру на Олимпиаде, Кубок Гагарина с ЦСКА, звание лучшего голкипера КХЛ. И все это случилось в один сезон — 2021/22. До этого Иван всего по разу назывался лучшим за месяц в своем амплуа, что в МХЛ, что в КХЛ. То есть запаса прочности, истории триумфа в его карьере не было.

Зато есть много клубов, которые не видели в Иване ничего такого, за что стоило бы зацепиться. «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» отказывались от него довольно легко, даже не придавая значения обмену хоккеиста. Да, всем этим командам напомнили их безрассудство в мае 2022 года, но я лично разговаривал с менеджерами, которые были причастны к обмену Федотова. Все они пожимали плечами. Мол, да, сезон получился неплохим, а что дальше-то будет?

Но и никто не мог представить, что дальше у Ивана будет год службы в армии, а это серьезный удар по форме любого хоккеиста, тем более вратаря. Федотов и вернулся с флота потрепанным. Что-то у него осталось, определенный уровень мастерства был, но не такой, чтобы с таким голкипером бороться за Кубок Гагарина, а потом ехать в НХЛ.

Иван Федотов в&nbsp;матче против &laquo;Баффало&raquo;. Федотов провалил первый полноценный матч в НХЛ. У «Филадельфии» — шесть поражений подряд

Армейцам он «помог», нервируя весь сезон и завалив плей-офф. Причем прекрасно помню, как от Ивана ждали, что он наберет форму к декабрю, до этого времени ко всем его ошибкам и ужасным матчам относились снисходительно, но началась зима, а улучшений не было. Хорошие игры случались, но прекрасные может вспомнить любой вратарь, который играл в главной лиге. Главное ведь не это: ушла стабильность.

По-хорошему, «Филадельфия» должна была бы аннулировать контракт с Иваном после года службы, но в клубе так не сделали, во многом по причинам, о которых мы написали выше. Теперь и получают. А чего вы ждали-то? Что человек после года простоя, после ужасного сезона в КХЛ вдруг переезжает за океан и начинает блистать на более высоком уровне? Уж лучше бы сосредоточились тогда на Алексее Колосове из минского «Динамо», в этом сезоне он играл намного стабильней.

Сейчас говорят, что «Филадельфия» работает над длительным контрактом с Иваном. Видят они в нем нечто такое, что заставляет их предложить соглашение вратарю. Может быть, надеются на то, что летом, потренировавшись, он вернется к форме сезона-2021/22. Шансы есть, но, учитывая всю карьеру Федотова, верится в это с трудом. Он же был не нужен трем клубам КХЛ, а в ЦСКА здорово сыграл отчасти и потому, что там был сильный подбор игроков и системная защита. Но кто из «Филадельфии» нас будет слушать?

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз
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