«Вашингтон» снова провалился. Команда не может помочь Овечкину в погоне за рекордом

Обзор игрового дня НХЛ.

Два очка Тарасенко не спасли «Рейнджерс» от поражения «Сент-Луису»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Торопченко — 10, 28:00 — 1:0. Тарасенко — 18 (бол., Зибанежад, Фокс), 41:55 — 1:1. Питлик — 7 (Уокер, Крюг), 50:13 — 2:1. Трочек — 21 (бол., Тарасенко, Панарин), 57:57 — 2:2. Капанен — 15 (Шенн, Фолк), 61:16 — 3:2.

Вратари: Биннингтон (61:16) — Галак (57:40 — 57:57, 61:16).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (8+5+6+3) — 24 (6+12+6+0).

Наши: Бучневич (19.25/1/0), Саморуков (15.48/0/0), Торопченко (14.20/2/+2) — Панарин (19.29/1/-2), Тарасенко (20.19/6/-1).

7 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Этой ночью Владимир Тарасенко впервые вернулся в Миссури после обмена в Нью-Йорк. И нетрудно догадаться, что трибуны некогда домашнего «Энтерпрайз-Центра» и бывшие одноклубники россиянина встретили его по-настоящему теплыми и искренними овациями в середине первого периода. Кажется, аплодирующая стоя толпа — лучшее доказательство того, что сибиряк не зря провел лучшие годы своей карьеры в «Сент-Луисе».

Однако в остальном перестроечные «Блюзмены» оказались не такими дружелюбными к гостям с Бродвея и отобрали у них в овертайме достаточно важное очко, которое точно пригодилось бы команде Жерара Галлана в битве за вторую строчку Центрального дивизиона. Причем начали путь к победе хозяева в середине встречи с гола главного амбассадора «Куньлуня» в НХЛ Алексея Торопченко, набравшего под конец сезона прекрасную форму и отличившегося в пяти из шести последних матчей. На 28-й минуте любимый русский работяга Крэйга Берубе не дал Артемию Панарину сделать из себя дурачка в своей зоне, отобрал шайбу ногой и улетел в отрыв, поразив дальний угол Ярослава Галака.

Не пожалел старых друзей на льду и сам Тарасенко, который сравнял счет в большинстве в самом начале третьего периода. Разумеется, слишком бурно праздновать шайбу Владимир не стал, буднично вскинув руки и оказавшись в объятиях новых товарищей. При этом уроженец Новосибирска через несколько минут имел все шансы оформить дубль благодаря классной поперечной передаче другого экс-«музыканта» Никко Микколы. Только замкнуть пас финна на пустой угол он в итоге не смог.

Зато за пару минут до конца третьего периода в большинстве 91-й номер гостей отличился важнейшим ассистом Винсенту Трочеку и помог «Рейнджерам» утащить матч в овертайм. Жаль, что в итоге его усилия перечеркнул гол Каспери Капанена.

Овечкин отдал голевой пас, но его «Вашингтон» вновь проиграл

«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Голы: Строум — 20 (Дженсен, Овечкин), 5:30 — 0:1. Сузуки — 24 (мен., Эдмундсон, Мэтисон), 23:42 — 1:1. Армиа — 5 (мен., Мэтисон, Эванс), 27:52 — 2:1. Галлахер — 8 (Друэн), 29:23 — 3:1. Армиа — 6 (Мэтисон, Сузуки), 31:15 — 4:1. Бэкстрем — 7 (бол., Строум, Карлсон), 54:27 — 4:2. Армиа — 7 (п.в., Арве-Пинар), 56:58 — 5:2. Хоффман — 14 (Эванс), 59:42 — 6:2.

Вратари: Монтембо — Кемпер (55:41 — 56:58).

Штраф: 15 — 21.

Броски: 32 (13+12+7) — 26 (6+8+12).

Наши: Гурьянов (13.39/1/+1) — Алексеев (16.01/1/-1), Кузнецов (18.45/2/-3), Овечкин (21.50/1/-2).

Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

Выездной матч с «Монреалем» стал для «Вашингтона» первым после потери всех теоретических шансов на плей-офф. Теперь команда Питера Лавиолетта, готовившая себя к раннему уходу в отпуск последние два месяца, в оставшихся четырех играх регулярки может сосредоточиться на улучшении индивидуальной статистики и своей главной задаче — помощи Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Правда, пока и эти две вещи получаются у игроков «Кэпиталз» весьма скверно.

Сегодня «Столичные» вдрызг провалили второй период, проглотив в нем сразу четыре шайбы, и без особой борьбы влетели «Канадиенс», проиграв уже пятый матч подряд. Хотя начиналось для гостей все достаточно неплохо. На 6-й минуте Овечкин длинным пасом из своей зоны транзитом через ногу Джоэля Эдмундсона нашел на красной линии Дилана Строума, и канадский центр не дал пропасть 32-й голевой передаче «восьмерки» мощнейшим кистевым под перекладину, быстренько выведя свою команду вперед.

Однако в конце концов усилия первого звена «Кэпс» влетели в трубу благодаря сразу двум голам, пропущенным в большинстве во второй двадцатиминутке. Поэтому винить в этом поражении парни из столицы США, испоганившие себе и своим болельщикам концовку сезона, могут только себя.

Сорокин помог «Айлендерс» остаться в зоне wild card

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

Голы: Пелек — 6 (Фэшинг, Пажо), 23:46 — 1:0. Нельсон — 33 (Болдюк), 29:54 — 2:0. Палмиери — 16 (Нельсон, Пулок), 30:43 — 3:0. Кучеров — 30 (Пойнт), 36:47 — 3:1. Пулок — 5 (Нельсон, Энгвалль), 39:40 — 4:1. Хольмстрем — 6 (Хорват, Паризе), 55:14 — 5:1. Хорват — 38 (Добсон), 59:40 — 6:1.

Вратари: Сорокин (48:01 — 48:25) — Эллиотт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (13+15+14) — 31 (3+14+14).

Наши: Кучеров (17.51/1/-3), Сергачев (20.00/3/-4).

7 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17 255 зрителей.

Впрочем, еще сильнее этой ночью настрадалась «Тампа» с Брайаном Эллиоттом в рамке. «Молнии» попали под горячую руку «Айлендерс», которые после победы «Питтсбурга» в параллельном матче рисковали на фоне двух собственных поражений подряд вылететь из зоны wild card на «Востоке». Не помогла команде из Флориды даже юбилейная, 30-я шайба Никиты Кучерова, ставшая для гостей единственной.

И если 37-летний канадец поплыл под тяжестью 42 бросков хозяев, то его визави Илья Сорокин буднично насобирал 30 спасений и не позволил своей команде поменяться местами в таблице с «Пингвинами», которые с разницей в полчаса разобрались с «Миннесотой». Заслуженное звание третьей звезды матча прилагается.

Малкин шестой раз в карьере выбил 80 очков за сезон

«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Летанг — 11 (Дюмулин, Гюнцель), 15:02 — 1:0. Ракелль — 28 (бол., Летанг, Гюнцель), 30:53 — 2:0. Зукер — 27 (Малкин, Ракелль), 42:58 — 3:0. Юханссон — 17 (бол., Зуккарелло, Болди), 47:39 — 3:1. Картер — 13 (О'Коннор, Дюмулин), 53:08 — 4:1.

Вратари: Джерри — Флери.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (19+5+7) — 28 (5+13+10).

Наши: Малкин (16.56/3/+1) — -.

Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 417 зрителей.

А вот Евгений Малкин в свои 36 лет продолжает идти по графику «очко за матч» и помогать спасать сезон «Питтсбургу», который в последний раз оставался без матчей на вылет в далеком 2006-м, когда сам Джино еще даже не играл в НХЛ, а его друг Малыш Сид только-только приехал в Пенсильванию.

Забивает воспитанник «Магнитки» в последние несколько месяцев не так часто. Благо он стабильно радует нас ассистентскими баллами. Разве кто-то после первого 80-очкового сезона за пять лет скажет, что второй центр «Пингвинов» не отрабатывает свои шесть миллионов долларов в год?