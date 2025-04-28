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Сегодня, 05:00

Овечкин — без очков, а у Демидова — два ассиста в большинстве! Но победу все-таки вырвал «Вашингтон»

«Вашингтон» победил «Монреаль» в четвертом матче серии
Егор Сергеев
Александр Овечкин.
Фото ХК «Вашингтон»
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«Кэпиталз» повели 3-1 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

После двух домашних побед показалось, что у «Вашингтона» не должно возникнуть проблем в этой серии. Однако «Монреаль» не сдался просто так и знатно потрепал нервы лучшей команде Востока в двух следующих встречах.

Первый период сегодня можно было проспать — вы бы ничего не потеряли. Самое интересное началось во второй двадцатиминутке, причем уже с первых смен. Энтони Бовилье, заменяющий в первой тройке Алексея Протаса, который все еще восстанавливается от повреждения, сделал ассист на гол Дилана Строума.

Канадец в этом плей-офф не уходит со льда без набранных очков. На его счету уже 7 (2+5) результативных действий в четырех матчах серии. В списке лучших бомбардиров плей-офф Строум делит пятое место (на момент окончания игры «Вашингтона») с Коннором Макдэвидом.

Во второй половине периода включился «Монреаль», а точнее его невероятно молодая спецбригада большинства, где самому старшему игроку всего 25 лет.

Первую шайбу «Канадиенс» во многом сделал Иван Демидов, который уже успел попасть в Монреаль под огонь критики. И не просто так: после удачного дебюта с двумя набранными очками россиянин молчал четыре встречи подряд. Сегодня наконец прорвало.

Демидов получил шайбу у правого круга вбрасывания, очень уверенно обыграл Мэтта Роя и отдал Юраю Слафковски. Словак не промахнулся.

В концовке периода та же спецбригада реализовала еще одно удаление — теперь Александра Овечкина. Демидов вновь отметился результативным пасом, а шайбу забросил Коул Кофилд. Всего Демидов сегодня провел на площадке почти 14 минут и помимо двух ассистов нанес один бросок в створ.

В третьем периоде «Вашингтон», уступая в счете, неожиданно начал реализовывать все свои моменты. После гола Брэндона Дюхейма казалось, что игра закономерно катится к овертайму. Однако за три минуты до конца Эндрю Манджапане отличным броском принес третью победу «Кэпиталс» в серии. После этого были еще две шайбы в «Вашингтона» в пустые ворота. Так «Монреаль» оказался в одном матче от завершения сезона.

Овечкин сегодня результативными действиями не отметился, но был очень активен. Почти за 20 минут игрового времени Ови нанес пять бросков в створ, наиграв на 0,5 xG. В этом плей-офф на счету форварда 4 (3+1) очка в четырех матчах серии.

Александр Овечкин
Иван Демидов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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