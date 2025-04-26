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Сегодня, 06:30

Овечкин забил третий гол в плей-офф. Но «Вашингтон» развалился в обороне и потерял вратаря

«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в третьем матче серии
Иван Богун
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Гол россиянина не помог «Столичным» избежать поражения в третьем матче серии.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Голы: Макмайкл — 3 (Рой, Сандин), 3:20 — 0:1. Каррье — 1 (Ньюхук, Эванс), 19:07 — 1:1. Сузуки — 2 (бол.), 28:37 — 2:1. Чикран — 1 (Манджапане, Эллер), 30:47 — 2:2. Кофилд — 2 (Хатсон), 39:51 — 3:2. Овечкин — 3 (Строум, Бовилье), 42:39 — 3:3. Дворак — 2 (Савар, Армиа), 44:17 — 4:3. Слафковски — 1 (Кофилд), 53:23 — 5:3. Ньюхук — 1 (бол., Галлахер, Мэтисон), 57:35 — 6:3.
Вратари: Монтембо (Добеш, 31:39) — Томпсон (Линдгрен, 53:23).
Штраф: 18 — 24.
Броски: 40 (15+11+14) — 21 (7+7+7).
Наши: Демидов (15.37/1/0) — Алексеев (10.27/1/-1), Овечкин (15.16/2/0).
26 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
Счет в серии: 1-2.

После того, как «Вашингтон» одержал две победы на старте серии с «Монреалем», некоторые болельщики «Кэпиталз» всерьез начали подумывать о быстром проходе «Канадиенс» в четырех встречах и чересчур рано радоваться тому, что у Александра Овечкина будет побольше времени на отдых и восстановление в преддверии второго раунда. Однако «Хабс» в первых двух матчах противостояния отнюдь не были похожи на мальчиков для битья, которые легко позволят сопернику оформить блицкриг. И после переезда серии в легендарный «Белл Центр» с его особой атмосферой парни Мартена Сен-Луи моментально доказали это, одержав невероятно яркую победу этой ночью.

При этом начало третьей встречи получилось для квебекцев далеко не лучшим. Кажется, шумное красное море на трибунах не заставило подкоситься ноги у гостей, которые открыли счет усилиями Коннора Макмайла уже на третьей минуте, реализовав второй бросок в створ ворот Сэма Монтембо.

Впрочем, «Монреаль» быстрая пропущенная шайба не сломила. Получив оперативный удар по носу, хозяева моментально взвинтили темп, выкрутили агрессию на максимум и незадолго до первого перерыва сумели более чем заслуженно сравнять счет благодаря дальнему выстрелу Александра Каррье.

Во втором периоде «Канадиенс» свой напор не ослабили. Не выбило из колеи команду Сен-Луи даже повреждение Монтембо на экваторе встрече, которого пришлось подменять молодому чеху Якубу Добешу. И если до середины матча «Кэпиталз» еще могли справляться со скоростями соперника, то во второй половине игре уже не поспевали за самой молодой командой этого плей-офф.

Пропустив третью шайбу от Коула Кофилда всего за девять секунд до ухода на второй перерыв, «Столичные» отреагировали на нее худшим образом, начав нервничать и растрачивать себя на потасовки. Нужно ли говорить, что творить разбой в составе гостей принялся Том Уилсон, который еще на предыгровой раскатке обменялся парой не самых приятных реплик с главным бойцом «Хабс» Арбером Джекаем?

Именно 43-й номер гостей спровоцировал массовую заваруху перед уходом в раздевалку на второй перерыв. Причем сделал это на одной из скамеек. Только в соперниках у него оказался не Джекай, пытавшийся связать его, а другой силовик хозяев Джош Андерсон, который еще до начала серии заявлял канадским медиа о готовности сбросить перчатки для защиты партнеров от Уилсона.

Определенный импульс гостям силовой форвард «Вашингтона», как ни крути, дал. На старте третьей двадцатиминутки команда Спенсера Карбери, уступавшая по количеству бросков в створ почти в два раза, все-таки сравняла. Стоило хозяевам не совсем удачно откатиться, как Энтони Бовилье и Дилан Строум соорудили атаку с ходу и удачно вывели на бросок накатившего из глубины Александра Овечкина. Потащить великолепный бросок в касание российского снайпера после не менее вкусной поперечной передачи у Добеша было не так много шансов.

Однако на шайбе Великой Восьмерки весь позитив «Кэпиталз» этой ночью закончился. Уже вскоре «Канадиенс» оперативно смогли ответить шайбой Кристиана Дворака, а в середине периода — увеличили свое преимущество голом Юрая Слафковски.

Окончательно же испортила настроение всем болельщикам «Столичных» травма Логана Томпсона, покинувшего лед после контакта со Строумом в эпизоде с пятой пропущенной шайбой только с помощью партнеров. И если парни Карбери не сделают выводы из сегодняшней встречи, серия вполне может качнуться в другую сторону.

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