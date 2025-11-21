Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Лучший матч сезона для россиянина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль) Монреаль Вашингтон

Сейчас в это совершенно не верится, но еще на старте сезона Александр Овечкин повторял все свои антирекорды по результативности. После первых 12 матчей регулярного чемпионата на счету лучшего снайпера в истории НХЛ было всего две шайбы. С тех пор ситуация серьезно изменилась.

К игре с «Монреалем» россиянин подходил с серией из трех матчей с голами. Во всех этих встречах в звене с Овечкиным и Строумом третьим выходил Коннор Макмайкл. Казалось, что Карбери путем перестановок наконец-то нашел отличные сочетание. Тем удивительнее, что перед сегодняшним матчем главный тренер «Вашингтона» вернул звенья, у которых на старте сезона не особо шла игра: Макмайкла убрали в центр третьей тройки, а вместо него вернули Энтони Бовилье.

Эффективность ударного сочетания в первых двух периодах снизилась почти до нуля. Звено Овечкина не могло ничего создать в атаке и при этом очень много позволяло сопернику в своей зоне. На помощь «Вашингтону» пришла игра в неравных составах. Серию с голами Александр продлил уже на первой минуте. Дилан Строум уверенно выиграл вбрасывание прямо на крюк Овечкину, а тот мощным броском отправил шайбу в ворота Самуэля Монтембо.

Вернемся к рекорду Уэйна Гретцки, который Ови побил в прошлом сезоне. Многие упрекали россиянина за большое количество голов в пустые ворота. Теперь капитан «Вашингтона» обошел канадца и в списке снайперов без учета таких шайб: 839 против 838.

Хорош в большинстве и Иван Демидов. В концовке первого периода россиянин сделал ассист на гол Брендана Галлахера. Для канадца эта шайба стала первой в сезоне, хоть и не совсем понятно, действительно ли она пересекла линию. Но гол засчитали, а это значит, что у Демидова теперь 15 (4+11) очков. По результативности среди новичков он сравнялся с Мэттью Шефером из «Айлендерс».

На старте второго периода вновь сработало большинство «Вашингтона». На этот раз Овечкин оказался в роли ассистента и сделал результативный пас на Итана Франка. 27-летний американец наверняка запомнит этот гол за всю жизнь: благодаря нему Ови сравнялся с десятым местом в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Но даже на этом восьмой номер «Вашингтона» не остановился. Удивительно, но первое звено «Кэпс» все же заработало в третьем игровом отрезке. В концовке заключительного периода Ови отправил еще две шайбы в ворота «Монреаля». На провокации «Канадиенс» (в одном из эпизодов капитан «Столичных» чуть не подрался с Джошем Андерсоном) Александр ответил голами.

Благодаря сегодняшнему матчу у 40-летнего россиянина — 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх.

Теперь капитан «Вашингтона» может задуматься и о другом рекорде Гретцки. Если в прошлом сезоне Ови стал лучшим по голам исключительно в регулярках, то теперь замахнулся и на лидерство с учетом плей-офф. Сейчас у Овечкина 983 шайб в НХЛ. До Гретцки осталось 33 гола. Вполне достижимый результат.