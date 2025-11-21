Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 06:20
Сейчас в это совершенно не верится, но еще на старте сезона Александр Овечкин повторял все свои антирекорды по результативности. После первых 12 матчей регулярного чемпионата на счету лучшего снайпера в истории НХЛ было всего две шайбы. С тех пор ситуация серьезно изменилась.
К игре с «Монреалем» россиянин подходил с серией из трех матчей с голами. Во всех этих встречах в звене с Овечкиным и Строумом третьим выходил Коннор Макмайкл. Казалось, что Карбери путем перестановок наконец-то нашел отличные сочетание. Тем удивительнее, что перед сегодняшним матчем главный тренер «Вашингтона» вернул звенья, у которых на старте сезона не особо шла игра: Макмайкла убрали в центр третьей тройки, а вместо него вернули Энтони Бовилье.
Эффективность ударного сочетания в первых двух периодах снизилась почти до нуля. Звено Овечкина не могло ничего создать в атаке и при этом очень много позволяло сопернику в своей зоне. На помощь «Вашингтону» пришла игра в неравных составах. Серию с голами Александр продлил уже на первой минуте. Дилан Строум уверенно выиграл вбрасывание прямо на крюк Овечкину, а тот мощным броском отправил шайбу в ворота Самуэля Монтембо.
Вернемся к рекорду Уэйна Гретцки, который Ови побил в прошлом сезоне. Многие упрекали россиянина за большое количество голов в пустые ворота. Теперь капитан «Вашингтона» обошел канадца и в списке снайперов без учета таких шайб: 839 против 838.
Хорош в большинстве и Иван Демидов. В концовке первого периода россиянин сделал ассист на гол Брендана Галлахера. Для канадца эта шайба стала первой в сезоне, хоть и не совсем понятно, действительно ли она пересекла линию. Но гол засчитали, а это значит, что у Демидова теперь 15 (4+11) очков. По результативности среди новичков он сравнялся с Мэттью Шефером из «Айлендерс».
На старте второго периода вновь сработало большинство «Вашингтона». На этот раз Овечкин оказался в роли ассистента и сделал результативный пас на Итана Франка. 27-летний американец наверняка запомнит этот гол за всю жизнь: благодаря нему Ови сравнялся с десятым местом в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
Но даже на этом восьмой номер «Вашингтона» не остановился. Удивительно, но первое звено «Кэпс» все же заработало в третьем игровом отрезке. В концовке заключительного периода Ови отправил еще две шайбы в ворота «Монреаля». На провокации «Канадиенс» (в одном из эпизодов капитан «Столичных» чуть не подрался с Джошем Андерсоном) Александр ответил голами.
Благодаря сегодняшнему матчу у 40-летнего россиянина — 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх.
Теперь капитан «Вашингтона» может задуматься и о другом рекорде Гретцки. Если в прошлом сезоне Ови стал лучшим по голам исключительно в регулярках, то теперь замахнулся и на лидерство с учетом плей-офф. Сейчас у Овечкина 983 шайб в НХЛ. До Гретцки осталось 33 гола. Вполне достижимый результат.
Игорь Малышев
А мне вот интересно, кто минусит подобные статьи? Небратья из 404?
21.11.2025
ОстроV Zаячий
Видимо серьёзный разговор состоялся в раздевалке после прошлого матча у Овечкина с Карбери. Всё - таки две в пустые ворота и без Александра. Сегодня под давлением выпустил Овечкина. И тот не подвёл, отточенным, с закрытыми глазами броском ещё больше отдалился от Гретцки в этой приятной номинации. Уже третью шайбу забрасывает Овечкин из центра после выигранного вбрасывания. В НХЛ вообще не разбирают игры? Или только когда наступает плей-офф. Всё никак не перестроятся, что Овечкин ушёл слева. За 20 лет привыкли к примёрзшему в офисе. Ну и с почином. Наконец-то удалось забросить в большинстве. И ждём хотя бы одну шайбу в ворота российских голкиперов. А то с каким-то остервенением не хочет Овечкин им забрасывать. Не то, что в начале прошлого сезона - 7 шайб.
21.11.2025
Реалист-правдоруб
От поездки в США
21.11.2025
Trezvy
'...1643 (907+736) очков в 1512 матчах..." 1643 очка, не очков
21.11.2025
Adiоs Amigos R
Но главная задача отдела хоккея сегодня - сдержать Игоря Яковлевича!
21.11.2025
Adiоs Amigos R
Максим Клементьев Корреспондент отдела хоккея ------------ Первый пошёл!
21.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Неплохо , но без пентатрика в своей карьере супер великим снайпером не стать !
21.11.2025
Иван
мощь
21.11.2025
Дайте ходу пароходу
Дед куражится)) Второй за сутки огненный матч от Вашингтона!! Ови 4+1, на все вкусы) на прямых ногах, на полусогнутых, на подправлении, в контратаке быстрее молодых, с кистей и щелчком, в пустые ворота и трём вратарям!!, с метра и через всю площадку, победную и в "добивание", на хальца и заработав)))) ещё и передача за шиворот))) Сегодня будет смешно почитать "почитателей таланта" Александра Михайловича)))
21.11.2025