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Сегодня, 16:15

Защитник из сборной XX века не мог говорить и ходить, но его встретили овацией. Через две недели его не стало

Михаил Зислис
Обозреватель
Берье Сальминг в матче легенд.
Фото Getty Images
Статуя Берье Сальминга.
Фото Getty Images
Берье Сальминг на церемонии введения новых членов в Зал Славы НХЛ.
Фото Global Look Press
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На 72-м году жизни после тяжелой болезни умер Берье Сальминг. Он вошел в символическую сборную ИИХФ с Третьяком, Фетисовым, Макаровым, Харламовым и Гретцки.

Вчера печальная новость пришла из Швеции. На 72-м году жизни скончался известнейший защитник Берье Сальминг. Он провел 16 сезонов в «Торонто» и стал клубной легендой еще до завершения своей карьеры. Причиной его смерти стал боковой амиотрофический склероз.

Две недели назад Сальминг, к тому моменту потерявший способность говорить, был приглашен в Торонто как почетный гость на церемонию введения новых членов в Зал Славы НХЛ. Также он посетил два домашних матча «Мэйпл Ливз» и был встречен потрясающей овацией. Следить за тем, как его торжественно приветствовали, и не сдержать при этом хотя бы одной слезы можно было с огромным трудом. Каждый шаг и каждое движение давались ветерану с невероятными усилиями, но он держался с фирменным достоинством. Прозвище Король, которым его когда-то наградили в Северной Америке, подходило ему идеально.

Берье Сальминг на церемонии введения новых членов в Зал Славы НХЛ. Фото Global Look Press
Берье Сальминг на церемонии введения новых членов в Зал Славы НХЛ.
Фото Global Look Press

О том, какой след Сальминг оставил в истории, лучше всего говорит один факт. В мае 2008-го на гала-вечере, посвященном столетию ИИХФ, была названа символическая сборная двадцатого века. По итогам голосования 56 экспертов швед вошел в эту шестерку лучших вместе с Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Макаровым, Валерием Харламовым и Уэйном Гретцки. На международной арене элегантный по манере игры скандинав появлялся не часто — в его послужном списке Олимпиада-1992, на которую он приехал почти в 41 год, по три чемпионата мира (серебро и бронза) и Кубка Канады. Однако соотечественники, пришедшие вслед за ним в НХЛ, в унисон отмечали, что их вдохновил пример Сальминга. Матс Сундин, Никлас Лидстрем, Даниэль Альфредссон и другие знаменитые шведы в своих интервью это неоднократно подчеркивали. Первопроходцам всегда приходится тяжелее.

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Сальминг не был первым европейцем, который попал в НХЛ. Однако именно он сломал устоявшееся мнение о шведах как о «мягкотелых фигуристах», которых насмешливо звали «цыплятами» за их манеру игры. Считалось, что в Северной Америке их сожрут не поперхнувшись.

14 ноября 2014 года. Торонто. Берье САЛЬМИНГ (крайний справа) вместе с легендами мирового хоккея Лэнни МАКДОНАЛЬДОМ, Владиславом ТРЕТЬЯКОМ и Петером ФОРСБЕРГОМ (справа налево) на торжественной церемонии перед матчем &quot;Торонто&quot; с &quot;Питтсбургом&quot;. Берье Сальминг. В компании с Третьяком и Гретцки

Парень из рабочей семьи быстро проявил характер, когда в одном из первых матчей за «Торонто» не побоялся вписаться в драку со знаменитым тафгаем «Филадельфии» Дэйвом Шульцем по прозвищу Кувалда. Выжить в тех «джунглях», где чуть ли не в каждом матче случались жестокие эпизоды, которые сейчас наказываются в НХЛ длительными дисквалификациями, европейскому хоккеисту было крайне сложно. Сальмингу это удалось сделать с блеском. В 1976-м во время матча сборных Канады и Швеции, проходившего в Торонто, его встретили самой продолжительной овацией при объявлении составов, чем крепко задели игроков хозяев. По тем временам это было немыслимо.

Статуя Берье Сальминга. Фото Getty Images
Статуя Берье Сальминга.
Фото Getty Images

Защитник, появившийся на свет в заполярном шахтерском городе Кируне в 1951-м, еще в раннем детстве потерял отца, который погиб на работе вследствие несчастного случая. Хоккей стал для Берье шансом выбраться из безвестности. Вслед за своим старшим братом он перебрался в «Брюнэс» и в 1971-м в первый раз выиграл чемпионат Швеции. Настоящий фурор Сальминг-младший произвел через год на своем втором чемпионате мира. Сборная Швеции завоевала серебряные медали, а молодой защитник, набрав 10 очков в 10 матчах, попал в символическую сборную турнира вместе с советскими легендами — Борисом Михайловым, Владимиром Петровым, Валерием Харламовым и Александром Гусевым. Именно тогда на него обратили внимание скауты из Северной Америки. Блестящее катание, светлая голова, надежность и характер — с такими качествами защитник будет востребован всегда и везде. Даже сейчас при просмотре старых видео нельзя не восхищаться изящной манерой игры и мастерством Сальминга. Швед оставил о себе добрую память на все времена.

Хоккей
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ХК Торонто Мэйпл Ливз
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