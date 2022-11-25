Защитник из сборной XX века не мог говорить и ходить, но его встретили овацией. Через две недели его не стало

На 72-м году жизни после тяжелой болезни умер Берье Сальминг. Он вошел в символическую сборную ИИХФ с Третьяком, Фетисовым, Макаровым, Харламовым и Гретцки.

Вчера печальная новость пришла из Швеции. На 72-м году жизни скончался известнейший защитник Берье Сальминг. Он провел 16 сезонов в «Торонто» и стал клубной легендой еще до завершения своей карьеры. Причиной его смерти стал боковой амиотрофический склероз.

Две недели назад Сальминг, к тому моменту потерявший способность говорить, был приглашен в Торонто как почетный гость на церемонию введения новых членов в Зал Славы НХЛ. Также он посетил два домашних матча «Мэйпл Ливз» и был встречен потрясающей овацией. Следить за тем, как его торжественно приветствовали, и не сдержать при этом хотя бы одной слезы можно было с огромным трудом. Каждый шаг и каждое движение давались ветерану с невероятными усилиями, но он держался с фирменным достоинством. Прозвище Король, которым его когда-то наградили в Северной Америке, подходило ему идеально.

Берье Сальминг на церемонии введения новых членов в Зал Славы НХЛ. Фото Global Look Press

О том, какой след Сальминг оставил в истории, лучше всего говорит один факт. В мае 2008-го на гала-вечере, посвященном столетию ИИХФ, была названа символическая сборная двадцатого века. По итогам голосования 56 экспертов швед вошел в эту шестерку лучших вместе с Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Макаровым, Валерием Харламовым и Уэйном Гретцки. На международной арене элегантный по манере игры скандинав появлялся не часто — в его послужном списке Олимпиада-1992, на которую он приехал почти в 41 год, по три чемпионата мира (серебро и бронза) и Кубка Канады. Однако соотечественники, пришедшие вслед за ним в НХЛ, в унисон отмечали, что их вдохновил пример Сальминга. Матс Сундин, Никлас Лидстрем, Даниэль Альфредссон и другие знаменитые шведы в своих интервью это неоднократно подчеркивали. Первопроходцам всегда приходится тяжелее.

Сальминг не был первым европейцем, который попал в НХЛ. Однако именно он сломал устоявшееся мнение о шведах как о «мягкотелых фигуристах», которых насмешливо звали «цыплятами» за их манеру игры. Считалось, что в Северной Америке их сожрут не поперхнувшись.

Парень из рабочей семьи быстро проявил характер, когда в одном из первых матчей за «Торонто» не побоялся вписаться в драку со знаменитым тафгаем «Филадельфии» Дэйвом Шульцем по прозвищу Кувалда. Выжить в тех «джунглях», где чуть ли не в каждом матче случались жестокие эпизоды, которые сейчас наказываются в НХЛ длительными дисквалификациями, европейскому хоккеисту было крайне сложно. Сальмингу это удалось сделать с блеском. В 1976-м во время матча сборных Канады и Швеции, проходившего в Торонто, его встретили самой продолжительной овацией при объявлении составов, чем крепко задели игроков хозяев. По тем временам это было немыслимо.

Статуя Берье Сальминга. Фото Getty Images

Защитник, появившийся на свет в заполярном шахтерском городе Кируне в 1951-м, еще в раннем детстве потерял отца, который погиб на работе вследствие несчастного случая. Хоккей стал для Берье шансом выбраться из безвестности. Вслед за своим старшим братом он перебрался в «Брюнэс» и в 1971-м в первый раз выиграл чемпионат Швеции. Настоящий фурор Сальминг-младший произвел через год на своем втором чемпионате мира. Сборная Швеции завоевала серебряные медали, а молодой защитник, набрав 10 очков в 10 матчах, попал в символическую сборную турнира вместе с советскими легендами — Борисом Михайловым, Владимиром Петровым, Валерием Харламовым и Александром Гусевым. Именно тогда на него обратили внимание скауты из Северной Америки. Блестящее катание, светлая голова, надежность и характер — с такими качествами защитник будет востребован всегда и везде. Даже сейчас при просмотре старых видео нельзя не восхищаться изящной манерой игры и мастерством Сальминга. Швед оставил о себе добрую память на все времена.