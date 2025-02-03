На матчах НХЛ и НБА начали освистывать гимн США. Политика на стадионах Канады

Сложности в отношениях соседей отражаются на атмосфере спортивных поединков.

Резкий внешнеполитический вираж в исполнении президента США Дональда Трампа ожидаемо привел к росту напряженности на спортивных аренах Северной Америки. На прошлой неделе американский лидер, в соответствии со своими предвыборными обещании, объявил о резком увеличении торговых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Канадцам ранее в ультимативной форме было предложено стать 51-м штатом, а когда те отказались, северным соседям фактически объявили торговую войну. Она точно ударит по кошелькам простых людей, поэтому все канадские клубы, выступающие в американских профессиональных лигах, оказались в сложном положении. Среди болельщиков сильны протестные настроения, которые выплескиваются на трибуны стадионов во время матчей НХЛ и НБА.

Люди дали понять, что думают по поводу действий политиков

Хоккейная публика уже успела освистать американские гимны в Калгари, Оттаве и Ванкувере. А теперь наступила очередь баскетбольных фанатов. В Торонто перед матчем НБА «Рэпторс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (115:108) канадцы крайне недружелюбно встретили «Знамя, усыпанное звездами» в исполнении местной 15-летней певицы. «Сейчас в мире происходит много событий, выходящих за рамки баскетбола, — констатировал американский игрок «Торонто» Гарретт Темпл. — В конце концов, мы играем на арене, которая находится в Канаде, а зрители — граждане Канады. У них есть определенная точка зрения и эмоции в связи с текущей торговой ситуацией и тарифами. Люди, которые освистывали гимн, дали понять, что они думают по поводу действий политиков».

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп подписал указ о новых торговых пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка теперь составит 10 процентов, для мексиканцев — 25 процентов, для канадцев — 10 процентов на энергоресурсы и 25 процентов на остальной импорт. Заявлено, что, если соседи предпримут ответные шаги, увеличение ставок продолжится. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо такая перспектива не испугала, и он уже распорядился ввести ответные пошлины на товары из Америки — такие как апельсиновый сок, арахисовое масло, вино, спиртные напитки, кофе, бытовая техника, одежда, обувь, мотоциклы, косметика, а также целлюлозно-бумажная продукция. Всего на сумму 155 миллиардов долларов. Понятно, что все это в первую очередь отразится на ценах в розничных магазинах и платить за разборки придется простым людям.

Не совсем понятно, какое отношение торговая война, начатая Трампом, имеет к заявленной цели — «противостоянию чрезвычайной угрозе, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков, включая смертельный фентанил». Однако отношениям двух стран, экономики которых тесно переплетены, нынешние события наносят колоссальный удар. Не факт, что пошлины быстро отразятся на спортивной сфере. Однако в НХЛ семь канадских команд, в НБА есть клуб из Торонто, в MLS — три коллектива из Канады. И это не считая низших, полупрофессиональных и студенческих лиг, промоушенов в боксе и ММА и так далее. Все эти соревнования теперь могут превратиться в арену политического противостояния. Канадские клубы в США пока не освистывают, но, возможно, все еще впереди.

Дональд Трамп. Фото Global Look Press

Для спорта экономическая дестабилизация не сулит ничего хорошего

В прошлом Трамп неоднократно сталкивался с хейтом со стороны спортивных болельщиков. Так, в 2019 году, во время первого президентского срока, фанаты освистали Дональда с супругой Меланией, когда те посетили бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros в Вашингтоне. Тогда публика требовали посадить политика за решетку на фоне слухов о его связях с Россией. Ранее сам Трамп резко высказывался против игрока в американский футбол Колина Каперника и его последователей за их акции во время исполнения национального гимна перед матчами NFL ради борьбы с расизмом.

В начале 2000-х годов канадские болельщики освистывали американские команды, выражая свое неодобрение войны в Ираке. Однако сейчас речь не о сложных геополитических материях, а о вполне конкретной ситуации, которая может коснуться каждого американца и каждого канадца. После объявления о введении пошлин доллар США укрепился по отношению к канадскому доллару более чем на один процент. Все ждут разгона инфляции, роста безработицы и прочих негативных последствий. Конечно, для России то обстоятельство, что за океаном займутся разборками друг с другом и не будут лезть в наши дела, это вроде как неплохо. Но в целом для спорта экономическая дестабилизация не сулит ничего хорошего. Ведь в случае чего инвесторы будут рубить спортивные расходы в первую очередь.

США, Канаде и Мексике в 2026 году еще проводить совместный чемпионат мира по футболу. 12-20 февраля этого года Монреаль и Бостон должны принять хоккейный супертурнир четырех сборных (альтернатива Кубка мира). И это только вершина айсберга в спортивных отношениях между североамериканскими странами. Например, огромное количество канадских и мексиканских спортсменов учится в американских вузах. И если с этим возникнут сложности, такой поворот буквально обрушит индивидуальные виды спорта в соседних державах. Короче, радоваться возникшим торговым сложностям и политическому противостоянию глупо — на спорт это может повлиять только самым негативным образом.