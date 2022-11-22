Большой юбилей канадского ветерана. Бержерон повторил достижение Овечкина и Малкина

Легенду «Бостона» поздравили всей командой прямо во время матча.

Не день «Тампы» и Кучерова

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Голы: Пол — 7 (Стэмкос, Киллорн), 8:57 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Грызлик), 15:36 — 1:1. Фолиньо — 4 (бол., Заха, Крейчи), 25:07 — 1:2. Койл — 6 (Фредерик, Холл), 25:38 — 1:3. Маршан — 6 (Дебраск, Бержерон), 35:08 — 1:4. Пастрняк — 12 (бол., Дебраск, Макэвой), 43:51 — 1:5. Балцерс — 3 (Марун), 44:02 — 2:5. Пол — 8 (бол., Хедман, Марун), 50:38 — 3:5.

Вратари: Василевский (56:05 — 57:00, 58:54) — Ульмарк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+7+14) — 29 (7+14+8).

Наши: Кучеров (21.32/3/-3), Наместников (11.08/3/0), Сергачев (24.26/2/0) — 22 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Бостон» неожиданно бодро начал сезон. Летом «Брюинз» назначили нового главного тренера, и Джим Монтгомери, известный по работе в «Далласе», перезагрузил банду ветеранов. Именно на солидном возрасте лидеров основывались опасения перед чемпионатом. Однако «Бостон» со здоровыми Брэдом Маршаном, Давидом Пастрняком и Патрисом Бержероном выиграл 17 из 19 матчей на старте сезона, а сегодня разобрался на выезде с конкурентом по Атлантическому дивизиону — «Тампой» и одержал седьмую победу подряд.

«Лайтнинг» начали матч в привычной манере: контролировали шайбу и создавали моменты у ворот Линуса Ульмарка, перебросав «Мишек» в первом периоде (16-7). Традиционно активничал Никита Кучеров, которому пришлось периодически выходить в двух тройках из-за того, что тренер «Молний» Джон Купер заявил на матч 11 нападающих и 7 защитников. Такая схема знакома игрокам «Тампы» — команда часто использует сокращенную заявку форвардов, тем самым увеличивая время лидеров на льду. Матч с «Брюинз» начался оптимистично. Ник Пол при поддержке партнеров по второй тройке сообразил первый гол. «Тампа» могла забивать и больше, но гостей выручил Ульмарк.

«Мишки» отыгрались еще до перерыва. Неувядающий Давид Крейчи, вернувшийся в команду после годичной командировки в родную чешскую лигу, отметился шестой шайбой в сезоне. Ничего не предвещало того, что во втором периоде механизм Купера даст сбой и «Молнии» пропустят еще три шайбы за 10 минут. Локальную ценность несет каждый гол, но четвертый — в исполнении Брэда Маршана — вошел в историю. Все потому, что нападающий «Брюинз» Патрис Бержерон набрал 1000-е очко в энхаэловской карьере. 1235 матчей потребовалось канадцу, чтобы разменять тысячу и стать четвертым игроком франшизы, которому покорился гроссмейстерский рубеж. На радостях вся лавка «Бостона» выбежала на лед и тепло поздравила капитана.

Бержерон — восьмой из действующих хоккеистов НХЛ, набравший 1000 очков за карьеру. Патрис присоединился к элитарному клубу, куда входят Сидни Кросби, Александр Овечкин, Патрик Кейн, Евгений Малкин, Анже Копитар, Эрик Стаал и Никлас Бэкстрем.

Российская банда «Молний» получила меньше поводов для позитива. В конце второго периода «Тампа» отыграла одну шайбу, но судьи отменили взятие ворот. Поднятой выше перекладины клюшкой в хоккее забивать нельзя. «Бостон», забив пятый гол, успокоился, что против команды Купера — непозволительная щедрость. «Лайтнинг» воспользовались подарками и забросили две шайбы — в большинстве и после грубой ошибки защитников гостей. В концовке «Тампа» рискнула и заменила Андрея Василевского более чем за три минуты до сирены. Однако «Брюинз» активно шли в прессинг и едва не забили в пустые ворота. «Болтс» спас Михаил Сергачев. Сейв дня от россиянина — не иначе.

Кучеров сегодня явно остался недоволен собой. Форвард прервал результативную серию, ушел со льда без очков и заработал показатель полезности «минус 3». Не выручил и Андрей Василевский. Пять пропущенных шайб с 29 бросков — не лучшая статистика для элитного вратаря. Провальный второй период стоил «Тампе» победы. «Бостон», несмотря на эпизодическую расслабленность, не позволил «Молниям» замахнуться на камбэк и продолжает удивлять на старте чемпионата.

Свечников продолжает забивать

«Виннипег» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Перфетти), 18:34 — 1:0. Эйссимонт — 1 (Густафссон, Харкинс), 26:44 — 2:0. Моррисси — 2 (Уилер, Дюбуа), 43:56 — 3:0. Слэвин — 1 (Свечников, Ахо), 55:12 — 3:1. Свечников — 13 (Бернс, Ахо), 56:52 — 3:2. Нечас — 9 (Ахо, Джарвис), 59:21 — 3:3. Моррисси — 3 (Дюбуа), 62:10 — 4:3.

Вратари: Риттих — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (8+8+4+3) — 29 (7+11+10+1).

Наши: — - Свечников (18.00/4/-1).

22 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.

Локальный спад в последних матчах переживает «Каролина». «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд, при этом во всех матчах набрали очки, уступая победу лишь в овертаймах. В ноябре команду Рода Бриндамора лихорадит. За результативными матчами следовали игры, когда мало что получалось в атаке. А оборона с учетом травмированного основного вратаря Фредерика Андерсена не считалась сильной стороной «Каролины». Вот и матч с «Виннипегом» прошел как на качелях. Пробить голкипера соперника Давида Риттиха «Харрикейнз» смогли только в концовке.

До 55-й минуты матч складывался по сценарию «Джетс». Забросив по шайбе в каждом периоде, «Виннипег» создал комфортный задел. К защищавшему ворота «Каролины» Петру Кочеткову минимум претензий. Первый и второй голы родились из ошибок в атаке и выходов «один на один» с голкипером. Выручить россиянин мог только в эпизоде с третьей шайбой, когда Джош Моррисси бросал с открытой позиции. «Харрикейнз» за пять минут до конца заменили голкипера и забили три гола с пустыми воротами, организовав сумасшедший камбэк с 0:3. В нем поучаствовал и Андрей Свечников, забросивший 13-ю шайбу в сезоне.

В овертайме Кочеткову снова пришлось несладко. Очередной провал «Каролины» привел к импровизированному буллиту Моррисси. Петр не справился с выходом канадца и пропустил четвертую шайбу с 23 бросков. Свечников, помимо гола, отметился передачей, набрал 20-е (13+7) очко и был признан второй звездой матча. 22-летний форвард вжился в роль стабильного лидера «Харрикейнз». Звание лучшего снайпера клуба — наглядное подтверждение тому.