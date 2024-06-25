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Сегодня, 07:10

Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка

Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид стал MVP Кубка Стэнли-2024
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» признан самым ценным игроком плей-офф.

И все-таки Макдэвид. Несмотря на поражение «Эдмонтона» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли, приз самому ценному игроку плей-офф завоевал 97-й номер «Ойлерз». Можно много спорить о том, что такой награды по-настоящему достоин только тот, кто поднимает заветную чашку над головой, но после такого плей-офф стоило сделать исключение.

Коннор Макдэвид. Макдэвид должен стать MVP плей-офф. Он уже великий, даже если «Эдмонтон» проиграет в финале

Отдельного приза MVP за седьмой матч заслужил Сергей Бобровский. Если бы не он, никакого исторического триумфа у «Пантерз» не случилось бы. Но и матчи с четвертого по шестой забыть невозможно. Голосование за «Конн Смайт» проходило во втором перерыве седьмого матча, и тогда у «Эдмонтона» еще оставалось взять титул. Но вряд ли Бобровский сильно расстроится отсутствию индивидуальной награды — он поднял над головой Кубок Стэнли, и это самое важное.

Интересно, что Макдэвид не набрал ни одного очка в шестом и седьмом матчах финала. Коннор не смог побить рекорд Уэйна Гретцки (13) по набранным очкам в решающей серии Кубка Стэнли — Макдэвид остановился на 11, которые были в его активе после пяти матчей. Но это не отменяет того факта, что Коннор провел поистине великий плей-офф.

Макдэвид достаточно быстро прошел в раздевалку и так и не вышел за своим призом, но тут вряд ли стоит говорить о каком-то неуважении. Коннор давал интервью после матча, и было видно, что он максимально вымотан.

42 (8+34) очка — четвертый результат в истории Кубка Стэнли, больше набирали только Гретцки (дважды) и Лемье. И лучший — за последние 33 года. Камбэк «Эдмонтона» в финале — это во многом заслуга его главной звезды. При этом один рекорд Гретцки Макдэвид все-таки побил — по результативным передачам за один розыгрыш плей-офф. Коннор стал всего вторым полевым хоккеистом в истории, который взял «Конн Смайт», проиграв в финале — в такой же ситуации этот приз забирали еще четыре вратаря.

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

Конечно, мы и так не сомневались в величии Макдэвида. Но до нынешнего сезона все-таки не было уверенности, что даже настолько гениальный хоккеист может привести к кубку не самую сбалансированную команду. И сам «Эдмонтон» стал крепче, и Макдэвид показал лучший хоккей — в этом плей-офф все сошлось воедино. Не хватило лишь последнего шага.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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