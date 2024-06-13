Ему могли ампутировать ногу, а он уже трижды забил в финале Кубка Стэнли! Сенсационный герой главной серии плей-офф НХЛ

История Эвана Родригеса.

Нападающий «Флориды» Эван Родригес — один из тех хоккеистов, про которых журналисты писали по ходу этого плей-офф незаслуженно мало. Однако на старте финала Кубка Стэнли он сделал все, чтобы исправить это недоразумение.

В первой игре против «Эдмонтона» один из семи нападающих «Пантерз», преодолевших в этом плей-офф отметку в 10 очков, удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись на пятаке настоящей конфеткой от работяги Сэма Беннетта.

А во второй упаковал в ворота «Ойлерз» победную двушку, став первым игроком в истории клуба с дублем в финале плей-офф. И сейчас где-то тихо с ехидной улыбкой потирает ладошки генменеджер «котов» Билл Зито, поверивший прошлым летом в универсального скоростного форварда и выдавшего ему четырехлетний контракт со смешным нынче кэпхитом в 3 миллиона долларов.

Год назад его четырехлетнее соглашение с «Пантерз» выглядело для него контрактом всей жизни. После четырех однолетних сделок подряд нападающий, сменивший в НХЛ четыре клуба, мечтал о стабильности и наконец-то обрел его на берегу Атлантики. Только в придачу к ней он получил нечто большее — долгожданное доверие в качестве элитного игрока поддержки и возможность побороться за Кубок Стэнли вместе с максимально сбалансированной и мощной командой.

«Родригес добавит нам мастерства и сделает нас более конкурентоспособными во всех трех зонах. Он точно добавит универсальности нашему составу», — комментировал его подписание Зито, скинувший ради новичка в «Сан-Хосе» лентяя Энтони Дюклера.

И сейчас можно сказать с уверенностью — босс «Флориды» совершил настоящую кражу, аналогичную контрактам Сэма Беннетта и Картера Верхэге. В команде Пола Мориса праворукий нападающий стал той самой клейкой лентой из вирусной рекламы, которая готова заткнуть любую пробоину и исполнить любую отведенную ему роль.

Эван Родригес. Фото USA Today Sports

В детстве ему могли ампутировать ногу

Пытаться найти любительские скаутские отчеты на Родригеса, датированные до 2015 года, — гиблое и бесполезное дело. В публичном доступе их нет, и, возможно, их попросту не существует. Причина тому одна: десять лет назад его никто и близко не видел игроком уровня НХЛ.

Несмотря на то что парень с мексиканскими корнями получал хоккейное образование вместе с Райаном Строумом в знаменитой юниорской команде «Торонто Мальборос», выпустившей Коннора Макдэвида и более десятка других энхаэловских звезд, в свое время места ему не нашлось даже в OHL — на внутреннем драфте его выбрала в 10-м раунде «Оттава», но за «67-х» он так и не сыграл ни одного матча. И пока подавляющая часть сверстников готовилась к драфту в сильнейшей юниорской лиге страны, ему не удалось стать звездой даже в куда менее раскрученной и талантливой OJHL.

Мало кто знает, что с хоккеем Эван мог закончить не из-за слепоты скаутов, а из-за истории, случившейся с ним в раннем детстве. В 10 лет он подхватил тяжелейшую форму лихорадки, пролежав около месяца в больнице под капельницей с постоянной температурой 40 градусов. Инфекция, попавшая в организм, больнее всего ударила по одному из коленей мальчика, в котором начался сильнейший воспалительный процесс.

Врачи говорили родителям, что их сын никогда больше не сможет кататься на коньках, и прогнозировали возможную ампутацию, если им не удастся побороть вирус. К счастью, зараза отступила, и уже через два с половиной месяца он побежал обратно на лед, выбросив костыли.

Эван Родригес. Фото USA Today Sports

Оказался в НХЛ с помощью Айкела

В 2011-м обделенный вниманием скаутов Родригес переехал в США и поступил в Бостонский университет, кажется, не столько ради хоккея, сколько ради достойного образования, о котором мечтали его родители. В вузе, где давно сложилась одна из сильнейших хоккейных программ в стране, после слабого дебютного сезона он здорово проявил себя на втором курсе, набирая чуть меньше очка за игру рядом с Мэттом Нието и Мэттом Грызликом. Но на третьем резко сдал и подходил к выпускному году в статусе нападающего, которых в студенческом хоккее наберется несколько сотен.

Круто изменилась жизнь Родригеса с появлением в ней Джека Айкела. В 2014-м кудрявый антагонист Коннора Макдэвида с драфта-2015 поступил в Бостонский университет и сколотил вместе с четверокурсником связку, которую до сих пор называют одной из самых доминирующих в истории NCAA. Звено Родригес — Айкел — О'Реган, насобиравшее на троих 182 очка в 40 матчах, стало главной причиной, по которой «Терьеры» в сезоне-2014/15 выиграли регулярный чемпионат в Восточной конференции и дошли до финала «Frozen Four» — в решающем матче убертройку сенсационно остановил лишь «Провиденс» с серыми ролевиками вроде Ноэля Аччиари, Марка Янковски и Брендана Танева.

Будущий обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегаса» был достаточно автономен и весь преддрафтовый год более чем заслуженно шел в скаутских списках сразу после Макдэвида, но регулярно отмечал, что два переростка на краях помогли ему моментально адаптироваться к студенческому хоккею и стать MVP чемпионата с 71 очком.

Играя рядом с американским вундеркиндом, Родригес и О'Реган неизбежно мозолили глаза скаутам «Баффало» и других команд, претендовавших на первый пик. Поэтому мало кто удивился, что из университета оба вышли не только с дипломами бакалавров, но и с энхаэловскими контрактами новичков. И если О'Реган отправился в задрафтовавший его «Сан-Хосе», то недрафтованный Родригес получил шанс в «Сэйбрз», где оказался его любимый центр.

Эван Родригес в составе «Баффало». Фото Global Look Press

Огромная скорость и универсальность

В «Баффало» не скрывали, что в парне с латиноамериканской фамилией их привлекали высокая стартовая скорость, работоспособность, умение вовремя отлепиться от опекуна и универсальность нападающего, способного сыграть как в центре, так и на фланге.

Уже в дебютном тренировочном лагере Родригес, ставший для удобства с подачи журналистов и болельщиков Э-Родом, впечатлил всех настолько, что чуть было не получил место в основе полумертвой команды Дэна Байлсмы — начать регулярку в составе «Клинков» помешал лишь перелом кисти, полученный в третьем выставочном матче с «Торонто». В том же тренинг-кемпе выяснилось, что у канадца все в полном порядке и с руками.

«Фанаты полюбят его, как только познакомятся с ним чуть ближе. Когда он выходит на лед, то автоматически выделяется тем, насколько умно и быстро двигается, а также тем, как здорово находит свободные зоны. Он играет так, как могут не многие парни», — описывал стороны своего однокурсника Айкел.

Одной из главной задач тренеров в системе «Баффало» было обуздать скорость и ртутные ноги новичка. В «Сэйбрз» прекрасно осознавали, какую пользу Родригес потенциально может дать команде в переходных фазах при выходе из собственной зоны и начале атаки. В дебютном сезоне за «Рочестер» он был одним из лидеров по числу контролируемых входов в чужую зону. Но вскоре всем стало очевидно: Эван слишком полагается на свою динамичность, часто подолгу передерживая шайбу, — и нередко это приводило к результативным обрезам.

В НХЛ канадец дебютировал в сезоне-2015/16, сыграв два матча в самом конце регулярки. Особенно здорово он провел вторую игру с «Айлендерс», забросив в конце второго периода и отдав пас на победный гол в овертайме Брайану Джионте. Однако первую полноценную возможность заявить о себе E-Rod получил уже в следующем чемпионате. После Нового года «Баффало» из-за травмы Юхана Ларссона и провалов Дерека Гранта остро нуждался в крепком центре для боттома, и в какой-то момент руководство «Клинков» решило латать пробоины в оси Родригесом, который регулярно играл центра только по юниорам.

Получилось вполне удачно: новичок здорово влился в нижние тройки и на неплохом уровне отыграл три десятка матчей, а на следующий сезон застолбил стабильное место в третьем звене, где большую часть времени провел с Конором Шири и Владимиром Соботкой.

Прогресс Эвана происходил на фоне провалов партнеров и абсолютно отвратительных результатов команды. Так что похвала от тогдашнего босса «Сэйбрз» Тима Мюррея выглядела чуть ли не оскорблением: «Немного разочаровывает, что Родригес — один из наших лучших игроков. Для него это здорово. Но не уверен, что так должно быть».

Проблемы у форварда начались в 2020-м с приходом в «Баффало» Ральфа Крюгера. При бывшем президенте футбольного «Саутгемптона» он нередко выходил вместе с Джеффом Скиннером, но со временем получал все меньше игрового времени, не вписываясь в модель нового коуча, и в конце декабря запросил обмен вслед за прокатившимся до «Рочестера» Заком Богосяном, отправившись на дедлайне вместе с Шири в «Питтсбург».

Эван Родригес в составе «Питтсбурга». Фото Global Look Press

Взлетел благодаря травме Малкина

Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд не делал тайну из того, что шустрый универсальный вингер ему был нужен в качестве 13-го нападающего, который добавит глубины после вылета из-за операций Ника Бьюгстада и Доминика Симона.

Изначально переезд в Пенсильванию выглядел для Родригеса бесполезным топтанием на месте. За полтора года он так и не получил большой роли и уже летом 2022-го стал частью сделки по Каспери Капанену, оказавшись в «Торонто». Договориться с «Мэйпл Лифс» о продлении у него не получилось. Вместо игры в родной провинции парень из Онтарио впервые в карьере вышел на рынок свободных агентов и с подачи нового босса «Пингвинов» Рона Хекстолла неожиданно вернулся в команду Майка Салливана.

Поворотной для него стала осень 2021-го, когда Родригес вынужденно стал центром второго звена из-за операции Евгения Малкина на колене и занял место в первой спецбригаде большинства. Своим шансом выйти на новый уровень он воспользовался сполна: в тройке с Джейсоном Зукером и Каспери Капаненом он наколотил 30 (15+15) очков в 33 матчах на старте регулярки, играя по 20 минут и великолепно впахивая сзади. И в качестве пряника Салливан нередко переводил его в сочетание к Сидни Кросби.

С возвращением Джино пайка Э-Рода ожидаемо сократилась, а его аномальная результативность резко испарилась: в оставшихся 49 играх он с трудом наковырял всего четыре шайбы, свалившись к концу регулярки в четвертое звено. Зато он стал единственным хоккеистом «Питтсбурга», не пропустившим ни одного матча во время продолжавшегося разгула коронавируса.

Неизменным оставалось только то, что Родригес был одним из лидеров команды по числу контролируемых входов в чужую зону, уступая по этому показателю только Кросби. Салливан нередко отмечал: «Если соперник предпочитает активному прессингу заборы в средней зоне, наступает время Эвана». Даже если он не создавал во время скоростных проходов моменты сам, то как минимум выполнял роль открывашки, которая помогала взламывать построения противника и затаскивать шайбу за чужую синюю линию. Причем нередко он доставлял шайбу партнерам под ворота, генерируя приличное количество моментов в равных составах.

Отчасти компенсировал слабую вторую половину лучшего сезона в карьере канадец классной отдачей в проигранной в семи матчах серии первого раунда с «Рейнджерс». Звездным часом для него стала третья встреча, в которой он ввалил дубль в ворота Игоря Шестеркина в первом периоде.

Забросил он и в седьмой игре на «Мэдисон-сквер-гарден», по максимуму использовав свою главную силу. В концовке второго периода он обокрал в меньшинстве Филипа Хытила и с места улетел на свидание с Шестеркиным — не сумел помешать отличиться даже висевший на плечах К'Андре Миллер. Но оказался он на льду и в овертайме, где не сумел вместе с партнерами сдержать в меньшинстве первый юнит «Рейнджерс» и Артемия Панарина.

Эван Родригес (слева) и Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Не взлетел в «Колорадо»

Достойного плей-офф оказалось недостаточно, чтобы получить новый контракт с пенсильванцами. Летом 2022-го в «Питтсбурге» решили отказаться от одного из главных открытий года и отпустили крепкого универсала на рынок, где у него не было дефицита предложений. Среди претендентов на него называли «Ванкувер», «Нью-Джерси», «Калгари» и «Детройт». Однако он сознательно затянул с выбором новой команды и лишь в середине сентября подписался с «Колорадо».

После ухода Назема Кадри в «Калгари» и рекордного контракта с Нэйтаном Маккинноном Крису Макфарленду с Джо Сакиком понадобился бюджетный человек в топ-6, и выбор пал на Родригеса, получившего однолетнее соглашение на два миллиона долларов.

Полноценной заменой одному из вожаков золотой команды на позиции второго центра Эван не стал. Хотя и остановился в шаге от планки в 40 очков за сезон, который ему подпортила травма в конце ноября. Джаред Беднар, чья система построена на огромных скоростях и объеме катания, уверял, что в игре новичка полно положительных моментов, и хотел сохранить его в составе «Эвеланш» после сенсационного вылета из плей-офф от «Сиэтла». Только в итоге стороны не сошлись в сроке нового контракта, и хоккеист укатил в Санрайз.

В отличие от команды из Денвера, «Флориде» Родригес не нужен был кровь из носу для топ-6 — в верхних звеньях у «Пантерз» все и так было достаточно неплохо. Большую часть сезона старый друг Айкела провел в третьем звене с финнами Лунделлем и Луостариненом. Но когда сверху образовывалась дыра, она в большинстве случаев затыкалась именно 17-м номером.

Так было и во втором матче финала, когда Морис поднял его из второго сочетания в первое к Баркову и Райнхарту, заменив им выпадавшего из игры Верхэге. Вполне обыденный ход главного тренера «котов» сработал — вторую шайбу хозяев Родригес забил в начале третьего периода уже в видоизмененном трио. И кто знает, как бы сложился тот матч, не накажи он «Эдмонтон» за ошибку своего тезки Бушара?