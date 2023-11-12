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Сегодня, 16:20

Русские не делали этого 25 лет! Бучневич повторил уникальное достижение Буре и Могильного

Бучневич сделал хет-трик в матче с «Колорадо»
Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Павел Бучневич
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сент-Луиса» забросил две шайбы в меньшинстве.

Павел Бучневич оформил хет-трик в матче против «Колорадо», забросив две шайбы в меньшинстве. Форвард «Сент-Луиса» стал пятым российским игроком, которому удался такой дубль. Все предыдущие случаи пришлись на 1990-е годы. Отличались Павел Буре, Александр Семин, Александр Могильный и Алексей Житник.

Бучневич оформил уже второй хет-трик в форме «Сент-Луиса». По разу трижды соперников «Блюз» огорчали Виталий Прохоров и Иван Барбашев, пять хет-триков сотворил покинувший Миссури в прошлом сезоне Владимир Тарасенко.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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