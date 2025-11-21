Видео
Сегодня, 15:15

Овечкин и пустота. После завершения карьеры Александра Великого мировой хоккей потеряет блеск

Овечкин забросил 907-ю шайбу в НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Фото Getty Images
За последними голами Ови надо следить так же жадно, как и за первыми.
НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Вашингтон

Пару дней назад, когда почти синхронно сделали хет-трики юные Коннор Бедард и Маклин Селебрини, информационное поле заполыхало всеми огнями. Эти талантливые ребята определят будущее НХЛ как минимум на ближайшее десятилетие. Но сейчас следует признать, что им повезло зайти на сцену через парадную дверь и немного прикоснуться к величию Александра Овечкина. Российский нападающий «Вашингтона» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем» (8:4), показав, что пока это все еще его лига, где он и царь, и бог, и главный герой.

Александр Овечкин с&nbsp;Итеном Фрэнком и&nbsp;Расмусом Сандином празднуют гол.Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Иногда я сам с ужасом думаю, о чем и о ком надо будет писать, когда он завершит карьеру. Сопоставимых с ним по игровому величию и медийному влиянию фигур в хоккейном мире нет. Пока же капитан «Вашингтона» и в 40 лет творит вещи, от которых закачаешься. Он сделал свой 33-й хет-трик в заокеанской карьере, забил в четвертой встрече подряд и ворвался в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ с 1642 очками, обогнав Джо Сакика.

Самое интересное, что для ветерана никто не прокладывает красную дорожку с духовым оркестром к чужим воротам. Ему, как и всем, приходится драться с соперниками за место, откуда проще всего забить. Опытному форварду «Канадиенс» Джошу Андерсону удалось вывести из себя Овечкина в конце первого периода лишь на одно удаление. После двух минут на скамейке штрафников россиянин завелся еще больше, добавив к голу еще два и результативную передачу. На счету Овечкина стало 907 заброшенных шайб.

В отличие от Селебрини и Бедарда, которые только пытаются затащить свои «Сан-Хосе» и «Чикаго» в плей-офф, Овечкин делает «Кэпиталз» одним из фаворитов «Востока» не только голами. Хотя в нынешнем чемпионате у него уже 20 (10+10) очков в 21 матче. И это на пятом десятке! Ветеран продолжает благотворно влиять на своих партнеров, став фундаментом победной культуры в клубе. Никто не хочет проигрывать. Особенно большие звезды. Но сделать так, чтобы с похожим настроем выходила на площадку из раза в раз вся команда, под силу только самым великим.

Александр Овечкин.«Это моя работа, просто наслаждаюсь моментом». Овечкин оформил хет-трик и ворвался в топ-10 бомбардиров НХЛ

У «Вашингтона» хорошие вратари, солидная оборона и сбалансированное нападение. Однако по уровню таланта нынешняя команда едва не худшая за все время пребывания Овечкина в клубе, если не брать его первые сезоны. Бэкстрем, Кузнецов, Семин, Федоров, Грин, Оши — таких крутых парней рядом больше нет. Защитник Карлсон в свои 35 лет уже потускнел, а при всем уважении к центрфорварду Строуму на приличный уровень он вышел, только оказавшись в одном звене с Александром Великим.

И если сейчас журналистам приходится заранее переживать, как работать после завершения Овечкиным карьеры, то что придется делать остальному «Вашингтону» — закрываться? В этом предложении есть только доля шутки, означающая, что за, вероятно, последним сезоном легенды в НХЛ надо следить так же жадно, как и за первым. Такого больше не будет.

8

  • IQ-87%

    можно сожелеть -можно сокрушатся-много чего можно-но пустота-это мощно- даже Торичелли обзавидуется

    21.11.2025

  • LemieuxMario3

    Вот когда Лемье закончил вот тогда была пустота. А тут какая то американская овца))

    21.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну раз больше некому, тогда я. У Анастасии Шубской день рождения 16 ноября. И она полетела в Стамбул его праздновать. Там их 9 человек. А теперь посмотрите, когда началась голевая серия Овечкина (из 4 матчей), которая завершилась сегодня хэт - триком. Наверное сегодня будет последняя гулянка перед возвращением жены. Это к тому, как именно и из-за чего повысилась результативность Александра Овечкина в последних матчах. Даже российские вратари не понадобились.

    21.11.2025

  • XuTMAH

    Не факт что последним. Слово за ним, нужно продление на 2 года и 1000 будет, а также примерно 5-7 место в списке бомбардиров, которое он себе гарантирует на ближайшие 10-12 лет - кроме Макдэвида никто его не сможет опередить

    21.11.2025

  • фат1

    заказуха...

    21.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ну да....Аффтор забыл написать, что после того, как закончит играть гражданин США Алекс Ови НХЛ закроется.......навсегда...:rofl::rofl::rofl:

    21.11.2025

  • Andrew_BD

    Посыл этой статьи многое объясняет

    21.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
