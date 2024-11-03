В НХЛ дебютировал российский ноунейм. «Колорадо» страдает из-за травм и доверяет юниорам

Кто такой Никита Прищепов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Макар — 5 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 22:54 — 0:1. Стэмкос — 2 (бол., Йоси, О`Райлли), 28:31 — 1:1. Сиссонс — 1 (Дель Гайзо, Л`Еро), 38:40 — 2:1. Йоси — 1 (бол., Стэмкос, Маршессо), 45:15 — 3:1. Маккиннон — 6 (Тэйвз, Макар), 57:43 — 3:2. Форсберг — 6 (п.в., Нюквист), 58:46 — 4:2. Нюквист — 4 (п.в.), 59:19 — 5:2.

Вратари: Сарос — Аннунен (57:15 — 57:43, 58:05 — 58:46, 58:50 — 59:19).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (11+5+9) — 30 (8+12+10).

Наши: — - Коваленко (12.25/0/0), Прищепов (13.30/2/0).

3 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17213 зрителей.

В «Колорадо» серьёзные проблемы с травмами. Арттури Лехконен, Джонатан Друэн, Росс Колтон, Майлз Вуд, Валерий Ничушкин — все они пока не могут принимать участие в матчах. Из оставшихся целых игроков лишь четверо проявляют себя должным образом, да и то в основном в большинстве, которое у «Эвс» забралось в топ-3. Несмотря на приближающееся возращение Лехконена, «Колорадо» решил пойти на крайние меры перед игрой с «Предаторз» и подарил нам крутую историю. Всего после месяца регулярки за команду дебютировал выбранный на драфте 2024 года Никита Прищепов.

Никита Прищепов родился в Оренбурге в 2004 году, воспитанник местного клуба «Юниор». В 13 лет сменил прописку на альметьевскую, перейдя в «Нефтяник», который был в группе «А» поволжского региона и играл с более серьезными соперниками. А в середине следующего сезона осел в Подмосковье: в спортшколе «Витязя». На второй год пребывания в Подольске 15-летнего форварда уже подключали к U-18, где он играл с ровесником Иваном Мирошниченко и набрал 21 (12+9) очко в 11 матчах, став третьим бомбардиром команды. А в своей основной — по 2004 году — выбил 29 (16+13) очков в 26 встречах.

Получил Никита вызов и на межрегиональное первенство в составе «Центрального федерального округа». Однако в тот год все взгляды были обращены на Матвея Мичкова, который играл в той же команде и затмевал и своих, и чужих.

В возрасте молодёжной команды Прищепов представлял «Русских Витязей», но в свой единственный сезон был не на лидерских позициях. Заиграть в МХЛ столь же легко, как в детских лигах, не получилось и за 37 встреч он набрал только 11 (2+9) очков. Правда, Никита и дебютировал-то в 16 лет — не тот возраст, когда неудачи в МХЛ рушат карьеру. Но это был его первый сезон, когда по итогам чемпионата на его счету было меньше очка за игру за основную команду.

На следующий сезон-21/22 — в свой драфтовый — он переехал в юниорскую лигу Квебека. Надеялся вернуть себе прежнюю результативность, а оказался в суровой канадской реальности. В первый адаптационный сезон за «Викториавилл Тайгерз» он провел 65 игр и набрал неубедительные для скаутов 27 (9+18) очков. Так что нет ничего удивительного в том, что Никиту никто не выбрал. Однако нападающий не остановился и к следующему лету улучшил показатели до 41 (14+27) очков в 63 матчах. Что опять-таки не убедило скаутов. Лишь прошлый сезон получился сильным (67 (22+45) очков в 63 играх) и Прищепова, уже 20-летнего, забрал себе «Колорадо». Забрал низко: в седьмом раунде под общим 217 номером. Кто бы мог подумать летом, что столь поздно выбранный по номеру и возрасту игрок уже ближайшей осенью сыграет в НХЛ.

Первый месяц нового сезона Прищепов провел в АХЛ за «Колорадо Иглз». Вторая команда играет примерно так же посредственно, как и основа. Прищепов в ней четвертый бомбардир: с 4 (1+3) очками в шести играх. Однако вместо более опытных Якоба Макдоны или Мэттью Филипса выбор главного тренера Джареда Беднара пал именно на Никиту.

Идея ввести молодого неопытного нападающего против скромного «Нэшвилла» себя оправдала, насколько это слово вообще применимо при поражениях. Никита вышел в третьем звене вместе с Николаем Коваленко, и их тройка с Паркером Келли первую часть встречи смотрелась перспективнее, чем Маккиннон и Рантанен. У одного Прищепова было как минимум три шанса забросить в дебютном матче. Борется, старается, идет в прессинг и что важно: в его игре не видно нервозности, зато много уверенности — так можно описать Прищепова по первому матчу в НХЛ. Во втором периоде россиянину доверили сыграть в большинстве. А к третьему периоду Никита переехал из третьего во второе звено и вместо Ивана Ивана играл с Кейси Миттельштадтом и Логаном О'Коннором. Правда, итоговый штурм ему не доверили. Всего за матч он провел 13:30 минут — больше, чем Николай Коваленко или Иван Иван, дважды бросил. Кажется, место в составе на следующую игру он заслужил.

Чего не сказать о половине игроков «Колорадо». Поражение от «Нэшвилла» с большой разницей — не лучшая перспектива на старте сезона. До и немного после гола Макара игра шла хорошо, но потом сломалась. Сломал ее Стивен Стемкос, у которого гол+пас. Но «Эвс» грустно выглядят сами по себе, будь в соперниках хоть Стэмкос, хоть Кучеров. Третью встречу подряд «Колорадо» пропускает по пять шайб. Тот же Рантанен проснулся только к самому концу, Йоэль Кивиранта все еще не раскрылся (может быть, стоит поставить Прищепова на его место, если не вернется Лехконен? Хуже-то вряд ли будет). Стабильность есть только от Кейла Макара — он по-прежнему в числе лучших бомбардиров лиги и команды, и до сих пор не прервал результативную серию.