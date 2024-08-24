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Сегодня, 13:00

Аскаров добился своего: обмен в «Сан-Хосе» приблизил его к НХЛ

«Сан-Хосе» подписал двухлетнее соглашение с российским вратарем Аскаровым
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист Ярослав Аскаров
Ярослав Аскаров.
Фото ХК «Милуоки Эдмиралс»
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Шансы российского вратаря на место в основе довольно высоки.

Ярослав Аскаров добился того, чего и хотел, когда несколько дней назад потребовал обмена из «Нэшвилла», где ему в обозримом будущем светило почти безвылазное сидение в АХЛ. Его агент Дэн Мильштейн, давно имеющий хорошо налаженные связи с менеджментом «Сан-Хосе», сработал здорово. Вратарь перешел в команду, где должен получить хороший шанс зайти в основной состав.

Почти сразу после оформления сделки генеральный менеджер «Акул» Майк Грир объявил о заключении с Аскаровым контракта сроком на два года и зарплатой два миллиона долларов за сезон. Соглашение вступит в силу только через год. Компенсация за голкипера получилась приличной. «Сан-Хосе» отдал выбор в первом раунде следующего драфта и перспективного шведского нападающего Давида Эдстрема. Это еще раз только подчеркивает, насколько по-прежнему высоко котируется игрок в НХЛ.

Ярослав Аскаров. Российский вратарь недоволен отношением к нему в клубе НХЛ. Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»

Гарантий, что у Аскарова все получится в Калифорнии, разумеется, никто сейчас не даст. Наличие в системе клуба Евгения Набокова, отвечающего за развитие вратарей, тоже еще ничего не значит. «Сан-Хосе» далек от того, чтобы считаться топ-организацией, которая пачками запускала молодежь в основной состав, доводя ее до высочайшего уровня. Грир даже заявил, что Аскаров может начать сезон в АХЛ, причем этот вопрос согласован с агентом игрока.

Но пока ситуация выглядит совсем не так сложно для россиянина, как это было в «Нэшвилле». У голкиперов основного состава «Сан-Хосе» Витека Ванечека и Маккензи Блэквуда есть односторонние контракты (3,4 миллиона и 2,35 миллиона долларов соответственно), которые действительны на предстоящий сезон. Однако их не отнесешь к вратарской элите, как Юусе Сароса в «Нэшвилле». С ними можно конкурировать. Чех нестабилен, а канадец подвержен травмам. В системе клуба нет на подходе других талантливых голкиперов.

Хоккеист Ярослав Аскаров
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С учетом всех этих обстоятельств можно уверенно утверждать, что переход в «Сан-Хосе» для Аскарова смотрится шагом вперед. Его новая команда объективно не решает больших задач, имея право на риск и эксперименты.

Начать историю с чистого листа в таком клубе — логичный ход для Аскарова в нынешней ситуации. О нем в свое время было сказано очень много хвалебных слов. В Северной Америке его по-прежнему считают одним из лучших молодых вратарей, которому осталось сделать один шажок для того, чтобы закрепиться в НХЛ на постоянной основе. Ждем, что ему удастся его сделать как можно скорее.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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