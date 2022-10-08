Безумие Гашека достигло предела. Бывший вратарь решил сорвать матч НХЛ в Праге — ничего не вышло

Теперь легенда чешского хоккея обвиняет во всем ведущую лигу мира.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: К. Шервуд — 1 (Экхольм, Макдона), 1:01 — 1:0. Хертл — 1 (Майер, Канин), 8:36 — 1:1. Толванен — 1 (Смит, Гласс), 21:24 — 2:1. Нидеррайтер — 1 (Фаббро, К. Шервуд), 35:14 — 3:1. Дюшен — 1 (п.в., Гранлунд, Форсберг), 59:28 — 4:1.

Вратари: Сарос — Раймер (58:10 — 59:28).

Штраф: 13 — 13.

Наши: Тренин (17.03) — -.

7 октября. Прага. o2 Arena.

На протяжении всей этой недели Доминик Гашек, еще прошлым летом запустивший акцию протеста против участия российских хоккеистов в вынесенном матче «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге, был похож на телефонного террориста. Только вместо требований о выкупе, начиная с понедельника, легендарный вратарь в стиле безумного попугая вел отсчет до стартового вбрасывания и каждый день призывал НХЛ изменить свою молчаливую позицию, однозначно трактовавшуюся в пользу здравого смысла.

Наблюдать за тем, как олимпийский чемпион сотрясает воздух и пытается добиться ответа от руководства лиги, оказалось крайне забавным. Но были и те, кто всерьез верил, что Гашек может помешать нашим хоккеистам сыграть в стартовом матче сезона. Особенно переживали некоторые впечатлительные болельщики «Предаторз» и «Шаркс», верившие в значимость политически активного пенсионера. Правда, настоящих поводов для паники у них точно не было, а вчера им стало ясно, что все это время чех всего лишь воевал с ветряными мельницами.

«Все нормально, ребята прилетели еще вчера утром. В составе делегаций команд не только Свечников-старший, но и Яков Тренин.

К ним мог присоединиться Александр Барабанов, но он не полетел из-за травмы. Хотя там ничего серьезного, он уже ко второй декаде октября будет в строю, когда «Шаркс» вернутся из поездки.

Оба клуба НХЛ из Америки прилетели в Германию, где прошли паспортный контроль. А уже в Чехию въехали внутри шенгенской зоны. Никто никого не останавливал, никаких проблем не возникло", — окончательно успокоил всех в четверг агент Свечникова и Барабанова Дэн Мильштейн.

Но молча смотреть на то, как два российских форварда без всяких помех пересекают чешскую границу, Гашек не стал. Даже 7 октября он не смог признать, что все его палки в колеса «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» оказались максимум зубочистками и разродился очередным постом:

«Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть. Не освистывайте их — игроки не виноваты. Всю ответственность за рекламу России несет руководство НХЛ. Лига будет нести все последствия этого решения. Думаю, это решение обойдется ей в десятки, а может, и в сотни долларов. Все зависит от ее дальнейших действий», — написал Доминатор у себя в твиттере.

Какие именно последствия может понести НХЛ и ее комиссионер Гэри Беттмэн, естественно, пояснить Гашек не сумел. Хотя десятки недоумевающих болельщиков в комментариях настоятельно просили его сделать это. Но вместо вменяемого ответа чех в своем излюбленном стиле промямлил что-то про многомиллионную рекламу государственного аппарата РФ и возможность спасти тысячи жизней.

Однако никому и в голову не пришло бы связывать этот матч с политикой, если бы Гашек не начал натягивать сову на глобус. О каких миллионах вообще может идти речь, если даже в России про существование абсолютно аполитичных Якова Тренина и Евгения Свечникова знает от силы в лучшем случае 50 тысяч человек. Для широкой публики спортивных болельщиков они — ноунеймы. Первый никогда не считался будущей звездой, второй — c 2014 года болтается и не отсвечивает в Северной Америке. Что уж тут тогда говорить о Европе?

А вот Яромир Ягр, который сегодня не мог пройти мимо переполненной O2 Арены, оказался куда умнее и не стал заниматься пустословием, грамотно срулив от ответа.

— Что скажете о словах Доминика Гашека? Он публично выступал против матчей НХЛ в Праге из-за того, что в командах есть россияне?

— Команды НХЛ уже здесь. Я не знаю, какие будут составы... Что-то слышал, но не знаю... — сказал второй бомбардир в истории НХЛ в беседе с чешским порталом Isport.cz.

Яромир Ягр. Фото Global Look Press

Что до свиста в адрес Тренина, оказавшегося сегодня ночью единственным россиянином на льду, то его попросту не было ни до, ни во время, ни после матча. И, кажется, дело не в барской просьбе Гашека. Хочется верить, что причина кроется в сознательности и адекватности чешских болельщиков, которые потратили огромные деньги на билеты, чтобы увидеть исторический матч с голом воспитанника пражской «Спарты» Томаша Гертла, а не рисовать бессмысленные плакаты и хулить обычного челябинского парня, приехавшего в столицу Чехии просто играть в хоккей.

Так или иначе, свою игру в Дон Кихота легендарный голкипер проиграл. Стать рыцарем, который очистит Европу от русского присутствия, у него не получилось. А значит, теперь ему придется искать новую тему для пиара на пустом месте и способы напомнить о себе. Вопрос лишь в том, будут ли они в очередной раз связаны с русофобией. Или же Гашек начнет кампанию лично против НХЛ и Гэри Беттмэна? Вы ведь помните про последствия, которые он обещал? В любом случае не воспринимайте бредни пожилого человека всерьез. Лучше еще раз перечитайте бессмертное произведение Сервантеса.