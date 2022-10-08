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НХЛ

Сегодня, 00:30

Безумие Гашека достигло предела. Бывший вратарь решил сорвать матч НХЛ в Праге — ничего не вышло

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Яков Тренин из «Нэшвилла» (слева) против Радима Шимека «Сан-Хосе».
Фото Reuters
Яромир Ягр.
Фото Global Look Press
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Теперь легенда чешского хоккея обвиняет во всем ведущую лигу мира.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: К. Шервуд — 1 (Экхольм, Макдона), 1:01 — 1:0. Хертл — 1 (Майер, Канин), 8:36 — 1:1. Толванен — 1 (Смит, Гласс), 21:24 — 2:1. Нидеррайтер — 1 (Фаббро, К. Шервуд), 35:14 — 3:1. Дюшен — 1 (п.в., Гранлунд, Форсберг), 59:28 — 4:1.
Вратари: Сарос — Раймер (58:10 — 59:28).
Штраф: 13 — 13.
Наши: Тренин (17.03) — -.
7 октября. Прага. o2 Arena.

На протяжении всей этой недели Доминик Гашек, еще прошлым летом запустивший акцию протеста против участия российских хоккеистов в вынесенном матче «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге, был похож на телефонного террориста. Только вместо требований о выкупе, начиная с понедельника, легендарный вратарь в стиле безумного попугая вел отсчет до стартового вбрасывания и каждый день призывал НХЛ изменить свою молчаливую позицию, однозначно трактовавшуюся в пользу здравого смысла.

Доминик Гашек. Легендарный вратарь опять сошел с ума. Гашек требует от правительства Чехии дискриминации русских хоккеистов

Наблюдать за тем, как олимпийский чемпион сотрясает воздух и пытается добиться ответа от руководства лиги, оказалось крайне забавным. Но были и те, кто всерьез верил, что Гашек может помешать нашим хоккеистам сыграть в стартовом матче сезона. Особенно переживали некоторые впечатлительные болельщики «Предаторз» и «Шаркс», верившие в значимость политически активного пенсионера. Правда, настоящих поводов для паники у них точно не было, а вчера им стало ясно, что все это время чех всего лишь воевал с ветряными мельницами.

«Все нормально, ребята прилетели еще вчера утром. В составе делегаций команд не только Свечников-старший, но и Яков Тренин.

К ним мог присоединиться Александр Барабанов, но он не полетел из-за травмы. Хотя там ничего серьезного, он уже ко второй декаде октября будет в строю, когда «Шаркс» вернутся из поездки.

Оба клуба НХЛ из Америки прилетели в Германию, где прошли паспортный контроль. А уже в Чехию въехали внутри шенгенской зоны. Никто никого не останавливал, никаких проблем не возникло", — окончательно успокоил всех в четверг агент Свечникова и Барабанова Дэн Мильштейн.

Яков Тренин. НХЛ не повелась на русофобскую позицию чехов. Что будет дальше

Но молча смотреть на то, как два российских форварда без всяких помех пересекают чешскую границу, Гашек не стал. Даже 7 октября он не смог признать, что все его палки в колеса «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» оказались максимум зубочистками и разродился очередным постом:

«Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть. Не освистывайте их — игроки не виноваты. Всю ответственность за рекламу России несет руководство НХЛ. Лига будет нести все последствия этого решения. Думаю, это решение обойдется ей в десятки, а может, и в сотни долларов. Все зависит от ее дальнейших действий», — написал Доминатор у себя в твиттере.

Какие именно последствия может понести НХЛ и ее комиссионер Гэри Беттмэн, естественно, пояснить Гашек не сумел. Хотя десятки недоумевающих болельщиков в комментариях настоятельно просили его сделать это. Но вместо вменяемого ответа чех в своем излюбленном стиле промямлил что-то про многомиллионную рекламу государственного аппарата РФ и возможность спасти тысячи жизней.

Александр Барабанов (в&nbsp;центре). «Едем все или никто». Клуб НХЛ вступился за русских и готов бойкотировать игры в Чехии

Однако никому и в голову не пришло бы связывать этот матч с политикой, если бы Гашек не начал натягивать сову на глобус. О каких миллионах вообще может идти речь, если даже в России про существование абсолютно аполитичных Якова Тренина и Евгения Свечникова знает от силы в лучшем случае 50 тысяч человек. Для широкой публики спортивных болельщиков они — ноунеймы. Первый никогда не считался будущей звездой, второй — c 2014 года болтается и не отсвечивает в Северной Америке. Что уж тут тогда говорить о Европе?

А вот Яромир Ягр, который сегодня не мог пройти мимо переполненной O2 Арены, оказался куда умнее и не стал заниматься пустословием, грамотно срулив от ответа.

— Что скажете о словах Доминика Гашека? Он публично выступал против матчей НХЛ в Праге из-за того, что в командах есть россияне?

— Команды НХЛ уже здесь. Я не знаю, какие будут составы... Что-то слышал, но не знаю... — сказал второй бомбардир в истории НХЛ в беседе с чешским порталом Isport.cz.

Яромир Ягр. Фото Global Look Press
Яромир Ягр.
Фото Global Look Press

Что до свиста в адрес Тренина, оказавшегося сегодня ночью единственным россиянином на льду, то его попросту не было ни до, ни во время, ни после матча. И, кажется, дело не в барской просьбе Гашека. Хочется верить, что причина кроется в сознательности и адекватности чешских болельщиков, которые потратили огромные деньги на билеты, чтобы увидеть исторический матч с голом воспитанника пражской «Спарты» Томаша Гертла, а не рисовать бессмысленные плакаты и хулить обычного челябинского парня, приехавшего в столицу Чехии просто играть в хоккей.

Так или иначе, свою игру в Дон Кихота легендарный голкипер проиграл. Стать рыцарем, который очистит Европу от русского присутствия, у него не получилось. А значит, теперь ему придется искать новую тему для пиара на пустом месте и способы напомнить о себе. Вопрос лишь в том, будут ли они в очередной раз связаны с русофобией. Или же Гашек начнет кампанию лично против НХЛ и Гэри Беттмэна? Вы ведь помните про последствия, которые он обещал? В любом случае не воспринимайте бредни пожилого человека всерьез. Лучше еще раз перечитайте бессмертное произведение Сервантеса.

Доминик Гашек
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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