НХЛ плевала на русофобию. Первый матч сезона в Праге прошел без эксцессов

Яков Тренин. В игре принял участие единственный россиянин — форвард «Нэшвилла»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: К. Шервуд — 1 (Экхольм, Макдона), 1:01 — 1:0. Хертл — 1 (Майер, Канин), 8:36 — 1:1. Толванен — 1 (Смит, Гласс), 21:24 — 2:1. Нидеррайтер — 1 (Фаббро, К. Шервуд), 35:14 — 3:1. Дюшен — 1 (п.в., Гранлунд, Форсберг), 59:28 — 4:1.

Вратари: Сарос — Раймер (58:10 — 59:28).

Штраф: 13 — 13.

Наши: Тренин (17.03) — -.

7 октября. Прага. o2 Arena.

Старт энхаэловского сезона — важный момент хоккейного мира. Известные социально-политические события снизили интерес к спорту. В частности, к хоккею. Посещаемость матчей КХЛ огорчает. Аншлаги собирают лишь некоторые города. Тем ценнее, что с 7 октября поклонники шайбы получили новую отдушину — игры НХЛ, где зажигают российские звезды.

Тренин сыграл на зло Гашеку

Первые матчи регулярки задолго до начала насытились интригами и спорами. Вынесенные в Прагу игры «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» сопровождались антироссийскими провокациями с чешской стороны. Главным зачинщиком скандалов стал ударившийся в политику экс-вратарь Доминик Гашек. Бывший голкипер всячески препятствовал появлению российских хоккеистов в составах «Шаркс» и «Предаторз» на энхаэловской серии в Праге. Однако лига и клубы категорично ответили на претензии чехов и отстояли права игроков. «Поедут все или никто» — так емко выражается североамериканская позиция.

Россиян допустили до матчей, но в заявку на первую игру регулярки попал лишь Яков Тренин из «Нэшвилла». Партнеры по системе «Предаторз» — вратарь Ярослав Аскаров и форвард Егор Афанасьев — ожидаемо начнут сезон в фарм-клубе. «Сан-Хосе» вынужденно обошлись без русских в дебютном матче. Александр Барабанов пропустил поездку из-за травмы. Форвард присоединится к команде, когда «Шаркс» вернутся из европейского турне. А защитник Николай Кныжов не поможет клубу в первой половине сезона из-за перенесенной в августе операции.

От «Акул» в Чехию прилетел только Евгений Свечников, подписавший летом контракт на минимальную сумму с «Сан-Хосе». Вот только в матче открытия сезона главный тренер «Акул» оставил двустороннего форварда вне состава. Действовал на нервы русофобу Гашеку только Тренин, заявленный в третьем звене с Таннером Жанно и Колтоном Сиссонсом. Согласитесь, до сих пор немного дико, когда целый МИД суверенного государства так озаботился из-за одного Якова. Который, правда, не отметился результативными действиями и был мало заметен на льду, хотя провел 17 минут.

Матч «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» открыл великий чешский футбольный вратарь Петр Чех. Известный по выступлению за «Челси» и «Арсенал». Петр связан с хоккеем ближе, чем многие подозревают. После завершения карьеры голкипер попробовал себя в хоккейных воротах и играл за английский клуб «Гилфорд Феникс».

«Предаторз» резво начали матч и заставили отвлечься от выхода на лед футбольной легенды. Первая же осмысленная атака «Нэшвилла» завершилась голом в ворота Джеймса Раймера. Отскок на пятаке удачно подкараулил Кифер Шервуд. 25-летний американец прошлый сезон провел в системе «Колорадо», мигрируя между основой и фарм-клубом. За «Эвеланш» нападающий отыграл лишь 11 матчей и отметился одной шайбой. Пражский лед стал удачным для Шервуда. Дебютировав за «Предаторз», Кифер выполнил прошлогодний снайперский план и забросил первую шайбу нового сезона НХЛ.

Гол чешского любимчика

Собравшиеся на «О2 Арене» чешские болельщики отдельно следили за местным любимцем Томашем Гертлем. Форвард «Сан-Хосе» родился в Праге и прилетел в родной город на вынесенные матчи регулярки. Уверен, для Томаша игры с «Нэшвиллом» — отнюдь не проходные. Всегда приятно возвращаться домой. А тем более — забивать на глазах обожающей тебя публики. На радость чешских фанатов, нападающий сравнял счет в середине первого периода, отличившись после выхода из штраф-бокса удаленного игрока «Предаторз».

Гол Гертла — отдельное украшение пражского матча НХЛ. Не представляю, сколько билетов Томаш раздал родственникам и друзьям. Ради подобных сюжетов и стоит проводить игры в Европе. Прага, где Гертль вырос как личность и хоккеист, увидела, как один из главных чешских талантов забивает первый гол в регулярке. После сезона-2012/13 нападающий уехал из местной «Славии» в систему «Сан-Хосе». Спустя девять лет Томаш вернулся в свитере с Акулой на груди и забил на пражском льду.

«Нэшвилл» отзеркалил начало первого периода в отрезке номер два. Шервуду хватило 61-й секунды, чтобы открыть счет. А Эли Толванен потратил на пять секунд больше, чтобы вывести «Предаторз» вперед после перерыва. Хлесткий кистевой бросок финна в верхний угол оказался неберущимся для Раймера. Заметно, что обе команды только вкатываются в сезон. Большинству — а удалялись сегодня достаточно — не хватало мыслей и чувства партнеров. Игра сбивалась на встречные атаки, но «Предаторз» смотрелись острее и создавали больше опасности для обороны «Шаркс».

Европейский парад голов продолжил Нино Нидеррайтер. Перешедший из «Каролины» швейцарский форвард лихо дебютировал за «Нэшвилл» и забил важный гол в середине второго периода. Без стараний вратаря Раймера положение «Сан-Хосе» к третьему отрезку стало бы еще печальнее. Как бы «Акулы» ни старались перевернуть игру, застегнувшийся на все пуговицы «Нэшвилл» при поддержке блистательного Юусе Сароса отказался пропускать больше одной шайбы. К концу матча силы окончательно покинули «Шаркс». Тайм-аут, заготовка на последние секунды и дежурная замена голкипера не помогли «Акулам» перевести игру в овертайм. Мэтт Дюшен не промахнулся по пустым воротам и похоронил интригу.

Полноформатная регулярка НХЛ из 82 матчей официально стартовала. Первые игры — время, когда команды только разгоняются и выходят на проектную мощность. Новый сезон несет немало увлекательных сюжетов, за которыми будем внимательно следить.