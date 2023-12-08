У «Тампы» проблемы без Василевского. Сменщик русского вратаря тянет команду на дно

Сегодня, 12:00
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1.
Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11).
Наши: Тренин (14.26/2/+3) — Кучеров (23.26/6/-1), Сергачев (23.41/3/-2).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
Возвращение в состав Андрея Василевского явно обрадовало главного тренера «Тампы» Джона Купера. Российский вратарь пропустил почти два месяца из-за перенесенной операции. «Лайтнинг» воздержались от приглашения новичков и доверились Йонасу Йоханссону и Мэтту Томпкинсу, которые никогда не получали место первого номера клуба НХЛ. Каждый из них идеально бы вжился в роль бэкапа полностью здорового Василевского. Когда Андрей готов на максимум, дублеру отводится не самая завидная роль. В большинстве матчей запасной вратарь наблюдает за хоккеем с вип-мест на скамейке и подает водичку.
Пока Купер не форсирует набор формы россиянина. Наставник «Тампы» предпочитает чередовать вратарей, чтобы не перегружать уфимского воспитанника. Василевский выиграл два последних матча — у «Далласа» и «Питтсбурга», причем пропустил лишь одну шайбу. Встречу с крепким «Нэшвиллом» тренер «Молний» доверил Йоханссону. Для «Тампы» матч начался оптимистично. Первый период не предвещал разгрома. Алекс Барра-Буле из второго звена «Лайтнинг» открыл счет, поразив ворота Юусе Сароса после тонкого розыгрыша с партнерами. Голы «Тампы» на этом закончились — дальше забивали только «Предаторз».
Юусо Пярссинен отыграл одну шайбу в большинстве еще до перерыва. Винить в голе Йоханссона не стоит. Защитники не помешали форварду «Нэшвилла» добить шайбу. Проблемы накрыли «Лайтнинг» во втором периоде. Хозяева реализовали очередное большинство — Филип Форсберг пробил соотечественника прямым броском со средней дистанции. В оправдание вратаря можно заметить, что Колтон Сиссон экранировал на пятаке и не дал голкиперу увидеть полет шайбы. А вот объяснить третий гол от Райана Макдоны вряд ли получится, даже если включить режим гиперопеки вратарей. Йоханссон не успел переместиться и не среагировал на бросок защитника с неудобной руки.
Неуверенная игра Йонаса наложилась на надежность вратаря «Нэшвилла» Сароса. «Тампа» редко удивляла финна супермоментами, но несколько раз во втором периоде Юусе пришлось изрядно покрутиться в «краске», чтобы отразить броски с близкой дистанции. Четвертый гол от Романа Йоси окончательно похоронил интригу. «Лайтнинг» потеряли изобретательность в атаке, а «Нэшвилл» добывал голы из не самых очевидных моментов. Купер рано заменил Юханссона на шестого полевого, но дополнительный игрок не расшевелил розыгрыш. «Тампа» получила пятую шайбу в пустые ворота от Якова Тренина. Так челябинец забил шестой гол в сезоне и опередил в снайперской гонке Александра Овечкина и Владимира Тарасенко.
В поражении от «Предаторз» неправильно винить только Йоханссона. Швед пропустил необязательные голы, но рассчитывать на победу, забрасывая лишь одну шайбу, слишком наивно. Зато в таких матчах отчетливо заметно влияние Василевского на «Тампу». «Лайтнинг» с Андреем в воротах и без — две абсолютно разные команды. Сарос вчистую выиграл европейскую дуэль у Йоханссона и помог «Предаторз» продлить победную серию.