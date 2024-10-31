Биография Нэйтана Маккиннона: жизнь и карьера одного из лучших хоккеистов Канады

История канадского хоккеиста и обладателя Кубка Стэнли из «Колорадо».

Нэйтан Маккиннон

Дата рождения: 11 сентября 1995 года

Место рождения: Галифакс, Канада

Прозвище: Биг Мак

Рост: 183 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: центральный нападающий

Клуб: «Колорадо Эвеланш»

Детство и юность Нэйтана Маккиннона

Нэйтан Маккиннон родился в Галифаксе (Канада). Отца спортсмена зовут Гэм, а мать — Кэти. Детство семьи мальчика прошло в местечка Коул-Харбор, Новая Шотландия, где он рос вместе с сестрой Сарой. Это место является родиной другой звезды канадского хоккея — Сидни Кросби.

Юный Нэйтан начал заниматься хоккеем с трех лет. Поначалу он не показывал высоких результатов, выступая в детских лигах в Квебеке.

В возрасте 14 лет Маккиннон поступил в хоккейный центр Шаттак-Сент-Мари в Фарибо (штат Миннесота, США). Сильная программа подготовки оказала влияние на парня.

«Впервые я пообщался с Маккинноном в доме его родителей вскоре после Рождества 2009 года. Я не буду врать и утверждать, что уже в 14-летнем мальчишке видел особенного игрока. Но я узнал тогда одну хорошую историю. Маккиннон родом из Коул-Харбора — родины Сидни Кросби. Нэйтан рассказывал, как прошедшим летом недалеко от своего дома наблюдал за Кросби, проносившим по городу Кубок Стэнли. На тот момент Нэйтан еще не был знаком с Кросби, не имел его автографа и не общался с ним. «Я катался на той же арене, в то же время, но в другой группе», — писал в своем материале Гэйр Джойс на портале SportsNet.

В 15 лет хоккеист вернулся в Канаду, чтобы играть в юниорской лиге.

Фото Global Look Press

Клубная карьера Нэйтана Маккиннона

В 2011 году Нэйтан Маккиннон был выбран под первым номером драфта новичков клубом «Бе-Комо Драккар» из юниорской лиги Квебека. Игрок не собирался выступать за эту команду, его обменяли в «Галифакс Мусхедз». За Нэйтана были отданы права на Карла Желина, Франсиса Трибуде и три выбора в первом раунде драфта новичков лиги (1 — 2012, 2 — 2013).

Первой игрой Маккиннона с «Мусхедз» стал матч против команды «Кейп-Бретон» в Галифаксе.

«Да, после первой игры за «Галифакс» я сомневался в себе, — говорил Маккиннон. — Мне казалось, что это будет нелегко, так оно и получилось. Все были намного больше и мощнее. И постоянно пытались стать еще мощнее. А мне было всего 15, и все лето я проходил по дорожке. Я вообще не качал мышцы. Думал, что меня размажут напрочь».

В двух следующих сезонах хоккеист набрал 153 (63+90) очка в 102 матчах регулярного чемпионата. В 2013 году команда из Галифакса завоевала первый в своей истории трофей победителя лиги — Президентский кубок и получила возможность участвовать в борьбе за Мемориальный кубок (главный приз юниорского хоккея в Канаде). В его розыгрыше Нэйтан набрал 13 (7+6) очков в 4 матчах, благодаря чему был признан самым ценным игроком турнира, попал в сборную всех звезд и помог команде выиграть второй трофей в сезоне.

Успехи в сезоне-2012/13 помогли Маккиннону стать первым номером на драфте НХЛ-2013, он был выбран «Колорадо».

Фото Global Look Press

Дебютант провел первый матч в НХЛ 2 октября 2013 года против «Анахайма». Центрфорвард «Эвс» в той игре сделал две результативные передачи. Первую шайбу в лиге Маккиннон забросил в ворота «Вашингтона» и помог своей команде победить (5:1). В регулярном чемпионате Нэйтан набрал 63 (24+39) очка в 82 играх, вышел с «Колорадо» в плей-офф и получил приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи». В первом розыгрыше Кубка Стэнли у нападающего было 10 (2+8) очков в 7 матчах.

В сезоне-2014/15 Маккиннон набрал 100-е очко в НХЛ в матче против «Нэшвилла» за счет голевой передачи. В этом регулярном чемпионате Нэйтан отметился первым хет-триком, забив три гола в игре против «Тампа-Бэй». Но провести полноценную регулярку у хоккеиста не получилось. Из-за перелома ноги в марте 2015-го он выбыл до конца сезона, закончив его с 38 (14+24) очками в 64 матчах.

После сезона-2015/16 «Эвеланш» предложили Маккиннону новое соглашение на 7 лет и общую сумму 44,1 миллиона долларов. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды из Денвера. В том регулярном чемпионате Нэйтан набрал 52 (21+31) очка в 72 матчах.

В сезоне-2016/17 «Колорадо» показал худший результат в истории клуба за полноценный регулярный чемпионат — 48 набранных очков и третий подряд пропуск плей-офф. Нэйтан при этом впервые стал лучшим бомбардиром клуба — 53 (17+36) очка за 82 игры.

Фото Global Look Press

В сезоне-2017/18 Маккиннон стал лидером «Колорадо» после ухода Мэтта Дюшена в «Оттаву». Нэйтан дважды набрал 5 очков за игру, стал первой звездой ноября в НХЛ и дважды выдал результативные серии — 9 и 14 матчей подряд. В январе из-за повреждения нападающий пропустил 10 матчей. Маккиннон помог своей команде выйти в плей-офф, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх регулярки. «Эвеланш» вылетели после первого раунда с «Нэшвиллом» (2-4 в серии), у центрфорварда 6 (3+3) очков в 6 матчах. По итогам сезона Нэйтана номинировали на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», призы самому ценному хоккеисту лиги по версии журналистов и самих игроков.

В сезоне-2018/19 Маккиннон набрал 99 (41+58) очков в 82 играх регулярного чемпионата и стал седьмым бомбардиром лиги. В плей-офф «Колорадо» дошел до второго раунда, уступив «Сан-Хосе» (3-4). Нэйтан набрал 13 (6+7) очков в 12 матчах.

В сезоне-2019/20 Маккиннон стал пятым бомбардиром регулярного чемпионата — 93 (35+58) очка в 69 матчах. Канадец был на пути к тому, чтобы провести свой первый сезон в карьере со 100 очками, но последние три недели регулярки отменили из-за пандемии коронавируса.

Старт сезона-2020/21 Маккиннон пропустил из-за травмы. Он принял участие лишь в 48 играх регулярного чемпионата, набрал 65 (20+45) очков и стал восьмым бомбардиром лиги. Несмотря на ранний вылет из Кубка Стэнли — 2-4 от «Вегаса» во втором раунде, канадцу удалось попасть в десятку самых результативных игроков плей-офф с 15 (8+7) очками в 10 матчах. По итогам сезона форвард завоевал награду «Леди Бинг Трофи» как игрок, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

Фото Global Look Press

С годами Маккиннон превратился в одного из ключевых игроков «Колорадо» и самых заметных звезд лиги. 17 января 2022 года ведущий центрфорвард «Эвс» провел 599-й матч в НХЛ и заработал 600-е очко в лиге. В регулярном чемпионате-2021/22 Нэйтан набрал 88 (32+56) очков в 65 играх, а в чемпионском плей-офф — 24 (13+11) в 20 матчах. «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли после финала с выигравшей до этого дважды подряд «Тампой» (4-2).

В сезоне-2022/23 Маккиннон впервые в своей карьере пробил отметку в 100 очков за регулярный чемпионат — 111 (42+69) в 71 игре. При этом такой результат позволил форварду стать лишь пятым бомбардиром лиги. Боссы клуба из Денвера предложили новое соглашение хоккеисту — еще на 8 лет и сумму 100,8 миллиона долларов.

В сезоне-2023/24 Маккиннон добился серьезных личных достижений и рекордов. Он впервые провел матч с более чем тремя голами — 5 (4+1) очков против «Оттавы». Форвард поднял планку результативности, набрал 140 (51+89) очков в 82 играх и стал третьим хоккеистом НХЛ в XXI веке с не менее чем 140 баллами за результативность после Коннора Макдэвида и Никиты Кучерова. Именно Кучеров на четыре очка опередил Маккиннона в гонке бомбардиров. Нэйтан по итогам сезона впервые завоевал две награды лучшему игроку лиги — «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Фото Global Look Press

Карьера Нэйтана Маккиннона в сборной

Маккиннон впервые попал в сборную Канады в 15 лет — в команду U-17. В 2012 году канадцы выиграли Мемориал Глинки, а Нэйтан набрал 11 (5+6) очков в 5 матчах.

17-летний Маккиннон был включен в состав сборной Канады U-20 на молодежный чемпионат мира-2013 в Уфе. Канадцы заняли четвертое место, для Нэйтана турнир в России получился неудачным — лишь одна голевая передача и четыре минуты штрафа в шести матчах.

В 2014 году Маккиннон дебютировал в составе сборной Канады на чемпионате мира. Канадцы заняли пятое место на турнире в Минске, а через год взяли золото в Праге после победы в финале над Россией (6:1). На неудачном ЧМ в Белоруссии центрфорвард набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах, на золотом в Чехии — 9 (4+5) в 10 играх и в том числе забросил шестую шайбу в ворота россиян.

В 2016 году Маккиннон сыграл на Кубке мира в Торонто в составе сборной Северной Америке (ее составили из хоккеистов не старше 23 лет). Центрфорвард набрал 3 (2+1) очка в 3 матчах.

В 2017 году Маккинон завоевал серебряные медали ЧМ-2017 во Франции и Германии. В финальном матче Канада смогла сравнять счет по ходу игры, но уступила Швеции (1:2 Б).

Летом 2024 года Маккиннон был назван одним из шести игроков заявки Канады на Турнир четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне.

«Было бы по-настоящему круто сыграть в одном звене с Сидом и, может быть, с Марчи (Сидни Кросби и Брэдом Маршаном. — Прим. «СЭ»), прямо-таки тройка из Новой Шотландии. Это было бы чем-то особенным», — сказал Маккиннон в своем выступлении на шоу Джеффа Марека.

Фото Global Look Press

Достижения Нэйтана Маккиннона

Обладатель Кубка Стэнли (2022)

«Харт Мемориал Трофи» самому ценному игроку сезона (2024)

«Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся игроку сезона (2024)

«Леди Бинг Трофи» за образец высокого мастерства и джентльменского поведения (2020)

«Колдер Трофи» лучшему новичку сезона (2014)

Обладатель Мемориального кубка (2013)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Нэйтана Маккиннона

Хоккеист не любит распространяться на предмет личной жизни и скрывает любые отношения от прессы. Однако в 2016 году журналисты сделали фотографию спортсмена, гуляющего за руку с девушкой — Шарлоттой Уокер.

За два года до этого Нэйтан встречался с канадской актрисой Ванессой Морган. Девушка подтвердила отношения, выложив серию фотографий с возлюбленным в соцсети. В 2015 году пара рассталась, так как хоккеист хотел серьезных отношений, а Ванесса была сосредоточена на своей карьере.

Известно, что канадский нападающий холост и продолжает состоять в отношениях с Уокер. Совместных фото в социальных сетях у пары нет, но иногда молодые люди вместе появляются на официальных мероприятиях.

Фото Global Look Press

Интересные факты о Нэйтане Маккиннон

За время игры в НХЛ хоккеист получил несколько прозвищ — Биг Мак, Нэйт Великий и Пес.

Канадский нападающий также пробовал себя в качестве актера, появившись в роли самого себя в канадском псевдодокументальном мультсериале «Парни из трейлерного парка» (11-й сезон, 7-я серия). В 2019 году выступил в качестве актера озвучивания самого себя в этом же проекте, создатели и главные звезды которого родились с ним в одном городе.

Маккиннон участвовал в канадском телешоу «Мистер Д», играя вымышленную версию себя. В 4-м эпизоде 2-го сезона он и его одноклубник по «Галифакс Мусхэдз» должны были раньше покинуть экзамен, чтобы сыграть в школьном хоккейном матче.

Социальные сети Нэйтана Маккиннона