Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Канадский форвард опередил россиянина в голосованиях за «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона-2023/24.

На прошедшей в Лас-Вегасе церемонии подведения итогов сезона-2023/24 не обошлось без спорных выборов и вытекающих дискуссий об ограблении отдельных личностей. Никиту Кучерова прокатили мимо двух призов. «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» из Города грехов увез лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. Лучший бомбардир регулярного чемпионата довольствовался только «Арт Россом», гонку за который выиграл еще в конце апреля. В номинациях, предполагающих голосование, Кучеров вчистую проиграл Маккиннону.

Никита и Нэйтан до последнего тура боролись за лидерство среди бомбардиров. Кучеров, отыграв на один матч меньше, обогнал канадца, установив личный рекорд результативности в НХЛ. Парадокс: лучший сезон в карьере не принес нападающему «Лайтнинг» ни «Харт Трофи», ни «Тед Линдсей Эворд». Как выяснилось, мало быть хоккейным гением, чтобы получать индивидуальные награды. Уважение среди коллег и представителей СМИ в некоторых случаях превалируют над профессиональными качествами и статистикой.

За Кучеровым давно закрепился шлейф вредины. Он живет (больше даже подходит глагол «горит») исключительно хоккеем и равнодушен к медиаактивностям. Не стоит удивляться, почему журналисты, выбирающие обладателя «Харта», отдали больше первых мест Маккиннону. Североамериканские коллеги явно припомнили Никите демарш на Матче звезд, когда форвард наплевательски отнесся к конкурсу мастерства и испортил шоу. Занимался ерундой — прилетела ответка. Репутации, особенно в США, профессиональным спортсменам стоит уделять больше внимания.

О вредном характере Никиты стало известно не вчера. Проделки вне площадки Кучеров компенсировал статистикой и волшебством на льду. Россиянин — мотор и сердце нынешней «Тампы». Его влияние на команду выше, чем у того же Маккиннона в «Колорадо». Состав «Лавин» явно сбалансированнее. В регулярке-2023/24 Никита вовсе был королем: набрал больше всех очков, отдал 100 передач, переписал рекорды. И этих достижений не хватило, чтобы навязать борьбу Нэйтану. Канадец забрал «Харт» с запасом, получив 137 первых мест. У Кучерова только 50.

Нэйтан Маккиннон с наградами «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Фото USA Today Sports

Невыигрыш «Тед Линдсей» подтверждает, что и среди коллег-хоккеистов Никита не пользуется большой популярностью и уступает Маккиннону. Участвующие в голосовании игроки погружены во внутреннюю кухню больше, чем журналисты, и явно имеют основания для такого выбора. Колкий характер проявляется у Кучерова и на льду, когда у него или всей команды не идет игра. Ничего зазорного в этом нет. Кучерова не назовешь грязным хоккеистом, но иногда эмоции захватывают, и форвард срывается на соперников, за что даже получал дисквалификации.

Никакие голосования не отнимут у Кучерова величия, которого он добился, завоевав два Кубка Стэнли и россыпь личных призов в прошлых сезонах. Статистику не обманешь и не удалишь из архивов. Обидно только, что достижения россиянина не подкрепляются ценными личными призами. Выиграть «Харт» или «Тед Линдсей» — это история. Но в нее Никита вошел другим путем — благодаря огромному таланту и страсти к хоккею, а не почитанию и респекту окружения.