Овечкин не забьет 50 голов. Кто из русских станет новой звездой?

Вечером 7 октября матчем в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» стартует регулярный чемпионат НХЛ. Получится ли у «Колорадо» повторить успех прошлого сезона? Сможет ли Александр Овечкин выбить заветные 50 голов и продолжить гонку за Уэйном Гретцки? Какие новые имена мы узнаем? Пять авторов отдела хоккея «СЭ» делятся своими прогнозами на сезон.
Если предыдущие сезоны прошли под знаком «Тампы» (две победы и один финал), то теперь наступает время «Колорадо». На самом пике главные звезды команды Маккиннон и Макар, в полном порядке Ландескуг, Рантанен и не самый заметный, но очень крутой защитник Тэйвз. Валерий Ничушкин все межсезонье восстанавливался после операции, но первый год крупного контракта просто не может провести плохо. Не поймут.
Верю в то, что Андрей Кузьменко раскроется по-новому в «Ванкувере», особенно если ему дадут время в большинстве. А Илья Сорокин должен стать следующим российским вратарем, который выиграл «Везину». Еще в прошлом сезоне он демонстрировал шикарную игру, но остался в тени из-за ужасных выступлений «Айлендерс».
Мэйсон Мактавиш должен становиться лучшим новичком просто потому, что ему 30 лет. Нет, я в курсе, что по паспорту ему 19, но посмотрите, как он выглядит. Если серьезно, то Мактавиш действительно очень хорош, а в «Анахайме» собирается неплохая банда, чтобы помочь ему.
Каждый год все говорят о том, что Овечкин состарился и больше не выбьет 50 голов. Но капитан «Вашингтона» продолжает заколачивать голы и никого не слушать. Лето в России получилось у него очень насыщенным, и эмоционально Александр должен быть на подъеме. А вот у Капризова были проблемы — сначала его обвиняли в покупке военного билета, потом он долго не мог получить визу. Вряд ли все это позитивно скажется на его игре.
В прошлом плей-офф сомнительный поступок форварда «Колорадо» Назема Кадри, приведший к травме основного вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, помог команде из Денвера одолеть самого опасного соперника на пути к титулу. При всем уважении к «Тампе» до финала она добралась прилично измотанной тяжелыми сериями на «Востоке». Сейчас ситуация осталась прежней. На «Западе» уровень конкуренции пониже и путь к титулу будет попроще, чем у «восточных». За исключением нападающего Давида Перрона «Блюз» сохранили всех важных игроков. Команда обладает потенциалом, чтобы навязать борьбу действующему обладателю Кубка Стэнли и пошуметь в плей-офф.
Новый главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс, несмотря на солидный возраст, прекрасно чувствует игроков и умеет раскрывать их потенциал — так, например, недавно было с нападающим Джейсоном Робертсоном, который за два года в «Далласе» вырос в звезду лиги. Перфетти должен начать сезон во втором звене и получит шанс проявить себя в большинстве. Техничный форвард со светлой головой и быстрыми руками провел 17 матчей за «Виннипег» в прошлом чемпионате, набрав в них 7 (2+5) очков, и временами смотрелся очень неплохо. Рядом с такими яркими нападающими, как Шайфли, Коннор, Элерс, Дюбуа и Уилер 20-летнему Перфетти будет проще раскрыть свой атакующий потенциал.
В послужном списке Андрея Василевского и Игоря Шестеркина есть «Везина Трофи». Кажется, настало время для еще одного россиянина. Сорокин здорово играл даже в провальном для «Айлендерс» прошлом сезоне, став вторым вратарем лиги по проценту отраженных бросков (92,5). Теперь надо, чтобы команда улучшила результаты — тогда у Ильи появится реальный шанс стать лучшим в своем амплуа по мнению генеральных менеджеров клубов.
Возраст и выбывший надолго из-за травмы шведский центрфорвард Никлас Бэкстрем — весомые факторы, которые скажутся на результативности Овечкина. Для капитана «Кэпиталз» есть более реалистичная планка — 40 шайб. В его 37 лет этот показатель станет блестящим.
Причины, по которым Капризов должен сбавить, отыскать сложно. Возможно, в «Миннесоте» раскроется молодой австриец Марко Росси, обладающий мощным атакующим потенциалом. Рядом с таким партнером будет легче набирать очки, по крайней мере в большинстве.
Вряд ли кого-то удивлю, если скажу, что «Колорадо» совершенно точно будет претендовать на второе чемпионство подряд. Разумеется, потери Дарси Кемпера, Назема Кадри и Андре Бураковски способны ударить по команде Джареда Беднара. Однако и без этой троицы состав «Эвеланш» будет одним из самых сбалансированных в лиге. Хотя по факту новый генменеджер «Лавин» Крис Макфарленд нашел прямую замену только первому, подписав россиянина Александра Георгиева, способного по своему потенциалу потянуть роль первого номера в команде с приличной обороной.
Прибавлять действующий обладатель Кубка Стэнли отчасти будет за счет скрытых резервов. Сделать большой шаг вперед должен 21-летний защитник Боуэн Байрэм, застолбивший за собой место во второй паре. Однозначно не уперся в свой потолок и 24-летний Сэм Жирар, пропустивший большую часть чемпионского плей-офф. Тревожно только за позицию второго центрального, которая после ухода Кадри в «Калгари» отойдет прогрессирующему, но еще зеленому Алексу Ньюхуку. Впрочем, на случай провала молодого канадца в рукаве у Беднара будет джокер в виде Микко Рантанена, имеющего опыт игры в центре.
С лучшим бомбардиром все более-менее ясно: если Макдэвида не прибьют травмы, то Коннор спокойно выбьет дежурную сотню и не подпустит к себе даже Леона Драйзайтля. Верю и во вторую подряд «Везину» Игоря Шестеркина, чей «Рейнджерс» от сезона к сезону становится крепче.
Поэтому самая интересная ставка для меня — это новичок сезона. Здесь борьба должна развернуться между Оуэном Пауэром, Мэттью Бенирсом и Мэйсоном Мактавишем. И как бы я ни обожал последнего за умение взваливать на себя абсолютно любые роли и пахать по всей площадке, фаворитом все же будет Бенирс. Как минимум потому, что в новом сезоне у американца будет место первого центра «Сиэтла» и практически безлимитное игровое время, которое банально поможет набрать больше очков в регулярке.
Мой фаворит нового сезона НХЛ — привлекательная «Каролина», которая не первый год движется к пулу претендентов на Кубок Стэнли. Команда прогрессирует. Лидеры заматерели и созрели для больших дел в плей-офф. Состав «Харрикейнз» почти не изменился. Баланса добавили Ондржей Каше и Пол Штястны. Ко второй половине сезона восстановится Макс Пачиоретти. Главное, что костяк «Каролины» знаком с требованиями и системой Рода Бриндамора. Тренды в современной НХЛ задают скоростные команды. Такие, как «Харрикейнз».
Летом Нэйтан Маккиннон подписал новый контракт с «Колорадо». Теперь лидер «Эвеланш» зарабатывает на 100 тысяч долларов больше, чем другой канадский гений — Коннор Макдэвид. Верю, что форвард «Эдмонтона» отыграется в бомбардирской гонке и наберет больше всех очков в чемпионате. В споре за «Везину Трофи» выше остальных оцениваю шансы Юусе Сароса из «Нэшвилла». В прошлом сезоне финн вошел в тройку номинантов, а сейчас вполне может добраться до первого места.
Второй номер драфта-2021 Мэттью Бенирс попал в удобный для роста «Сиэтл». Клуб не ставит космических задач. Тренеры доверяют молодым, и я не удивлюсь, если 19-летний американец проведет всю регулярку в основе. Ошибки в таком возрасте не исключены. Нападающему надо пройти адаптацию, и игра пойдет. Получит доверие от тренеров — и до «Колдера» совсем недалеко. Из россиян жду прогресса от Андрея Кузьменко. Форвард впечатлил на предсезонке, и не думаю, что он сбавит обороты в регулярке. По первым впечатлениям экс-нападающему СКА комфортно в системе «Ванкувера».
Результативность Александра Овечкина — центральный сюжет НХЛ ближайших лет. Чтобы обойти в снайперской гонке великого Уэйна Гретцки, россиянину осталось забить 115 голов. Но не думаю, что в ближайшем сезоне он сократит отставание больше, чем на 49 шайб. А Кириллу Капризову по силам выбить 100 очков за регулярку. Впрочем, хочется, чтобы кузедеевский талант и вся «Миннесота» приберегли больше сил на плей-офф.
В прошлом сезоне мы увидели, какой мощью обладает «Колорадо», и было бы странно не считать эту команду фаворитом и в новом сезоне. Конечно, есть один довольно весомый минус — вратарь. Александр Георгиев на предсезонке не впечатлял, а Павел Францоуз вряд ли будет хорош на долгой дистанции. Однако и в прошлом сезоне мы видели, что «средний» Кемпер и тот же Францоуз вытащили команду в финал Кубка Стэнли, а значит, пусть и не гладко, но у команды все должно пройти прекрасно.
Кандидат на звание лучшего бомбардира уже несколько лет один — в трех из пяти последних сезонов именно канадец набирал больше всех очков. Коннор Макдэвид — машина по реализации и созданию моментов, который в паре с немцем Драйзайтлем вышибает очки в каждой встрече.
Сложнее выбрать кандидата на лучшего новичка сезона. Перспективных хоккеистов будет много, но, кажется, только один из них будет по-настоящему на ведущих ролях. В «Сиэтле» будет зажигать форвард Мэттью Бенирс, который дебютировал в НХЛ еще в прошлом сезоне. Парню с ходу доверили место и в топ-6, и в бригаде большинства, и он сразу начал набирать очки.
А вот в открытие сезона пришлось передвинуть еще одного молодого таланта: форвард «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй, вероятно, проведет свой первый полноценный сезон только сейчас, в 21 год. «Ойлерз» выбирали парня в 2020 году под 14-м номером, однако места в составе для него не находилось. В прошлом сезоне он провел «целых» три минуты в одной игре плей-офф, а этим летом показывает, почему заслужил свой шанс в основной команде. В четырех предсезонных играх он набрал 6 (4+2) и был очень заметен.
В новом сезоне в вопросе вратарей мы смотрим лишь на несколько кандидатур: уже опытный кубковый Андрей Василевский или выстреливший, но еще не окрепший Игорь Шестеркин? Вратарь «Тампы» лучшим вратарем становился три года назад, а в прошлом сезоне так вообще не получил ни одной личной награды. Он, как и вся «Тампа», будут играть в регулярке с горящими глазами и уверен, что Андрей выдаст один из лучших сезонов в карьере. Как говорят, «сыграет на опыте».
Также на опыте будет играть и Александр Овечкин. Российскую легенду уже несколько лет отправляют на пенсию, а она все зажигает и зажигает. Сначала все сетуют на возраст игрока, потом на отсутствие центра. А потом оказывается, что и в 37 лет без Никласа Бэкстрема под рукой Ови способен выбивать 50 голов, просто потому, что может это сделать. Российский ветеран невероятно мотивирован: у него сейчас 780 шайб, и до рекорда легендарного Гретцки осталось каких-то 114 голов.
А вот когда другая российская звезда — Кирилл Капризов — набрала больше сотни очков в прошлом сезоне, кто-то разве удивился этому? Звезда «Миннесоты», как многие изначально и считали, не нуждается в такой же звезде рядом с собой (можно, но не обязательно) и способна сама прокачивать партнеров.