Овечкин не забьет 50 голов. Кто из русских станет новой звездой?

Прогнозы «СЭ» на новый сезон НХЛ.

Вечером 7 октября матчем в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» стартует регулярный чемпионат НХЛ. Получится ли у «Колорадо» повторить успех прошлого сезона? Сможет ли Александр Овечкин выбить заветные 50 голов и продолжить гонку за Уэйном Гретцки? Какие новые имена мы узнаем? Пять авторов отдела хоккея «СЭ» делятся своими прогнозами на сезон.

Прогноз на сезон НХЛ.

Артур Хайруллин

Если предыдущие сезоны прошли под знаком «Тампы» (две победы и один финал), то теперь наступает время «Колорадо». На самом пике главные звезды команды Маккиннон и Макар, в полном порядке Ландескуг, Рантанен и не самый заметный, но очень крутой защитник Тэйвз. Валерий Ничушкин все межсезонье восстанавливался после операции, но первый год крупного контракта просто не может провести плохо. Не поймут.

Верю в то, что Андрей Кузьменко раскроется по-новому в «Ванкувере», особенно если ему дадут время в большинстве. А Илья Сорокин должен стать следующим российским вратарем, который выиграл «Везину». Еще в прошлом сезоне он демонстрировал шикарную игру, но остался в тени из-за ужасных выступлений «Айлендерс».

Мэйсон Мактавиш должен становиться лучшим новичком просто потому, что ему 30 лет. Нет, я в курсе, что по паспорту ему 19, но посмотрите, как он выглядит. Если серьезно, то Мактавиш действительно очень хорош, а в «Анахайме» собирается неплохая банда, чтобы помочь ему.

Каждый год все говорят о том, что Овечкин состарился и больше не выбьет 50 голов. Но капитан «Вашингтона» продолжает заколачивать голы и никого не слушать. Лето в России получилось у него очень насыщенным, и эмоционально Александр должен быть на подъеме. А вот у Капризова были проблемы — сначала его обвиняли в покупке военного билета, потом он долго не мог получить визу. Вряд ли все это позитивно скажется на его игре.

Прогноз на сезон НХЛ.

Михаил Зислис

В прошлом плей-офф сомнительный поступок форварда «Колорадо» Назема Кадри, приведший к травме основного вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, помог команде из Денвера одолеть самого опасного соперника на пути к титулу. При всем уважении к «Тампе» до финала она добралась прилично измотанной тяжелыми сериями на «Востоке». Сейчас ситуация осталась прежней. На «Западе» уровень конкуренции пониже и путь к титулу будет попроще, чем у «восточных». За исключением нападающего Давида Перрона «Блюз» сохранили всех важных игроков. Команда обладает потенциалом, чтобы навязать борьбу действующему обладателю Кубка Стэнли и пошуметь в плей-офф.

Новый главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс, несмотря на солидный возраст, прекрасно чувствует игроков и умеет раскрывать их потенциал — так, например, недавно было с нападающим Джейсоном Робертсоном, который за два года в «Далласе» вырос в звезду лиги. Перфетти должен начать сезон во втором звене и получит шанс проявить себя в большинстве. Техничный форвард со светлой головой и быстрыми руками провел 17 матчей за «Виннипег» в прошлом чемпионате, набрав в них 7 (2+5) очков, и временами смотрелся очень неплохо. Рядом с такими яркими нападающими, как Шайфли, Коннор, Элерс, Дюбуа и Уилер 20-летнему Перфетти будет проще раскрыть свой атакующий потенциал.

В послужном списке Андрея Василевского и Игоря Шестеркина есть «Везина Трофи». Кажется, настало время для еще одного россиянина. Сорокин здорово играл даже в провальном для «Айлендерс» прошлом сезоне, став вторым вратарем лиги по проценту отраженных бросков (92,5). Теперь надо, чтобы команда улучшила результаты — тогда у Ильи появится реальный шанс стать лучшим в своем амплуа по мнению генеральных менеджеров клубов.

Возраст и выбывший надолго из-за травмы шведский центрфорвард Никлас Бэкстрем — весомые факторы, которые скажутся на результативности Овечкина. Для капитана «Кэпиталз» есть более реалистичная планка — 40 шайб. В его 37 лет этот показатель станет блестящим.

Причины, по которым Капризов должен сбавить, отыскать сложно. Возможно, в «Миннесоте» раскроется молодой австриец Марко Росси, обладающий мощным атакующим потенциалом. Рядом с таким партнером будет легче набирать очки, по крайней мере в большинстве.

Прогноз на сезон НХЛ.

Иван Богун

Вряд ли кого-то удивлю, если скажу, что «Колорадо» совершенно точно будет претендовать на второе чемпионство подряд. Разумеется, потери Дарси Кемпера, Назема Кадри и Андре Бураковски способны ударить по команде Джареда Беднара. Однако и без этой троицы состав «Эвеланш» будет одним из самых сбалансированных в лиге. Хотя по факту новый генменеджер «Лавин» Крис Макфарленд нашел прямую замену только первому, подписав россиянина Александра Георгиева, способного по своему потенциалу потянуть роль первого номера в команде с приличной обороной.

Прибавлять действующий обладатель Кубка Стэнли отчасти будет за счет скрытых резервов. Сделать большой шаг вперед должен 21-летний защитник Боуэн Байрэм, застолбивший за собой место во второй паре. Однозначно не уперся в свой потолок и 24-летний Сэм Жирар, пропустивший большую часть чемпионского плей-офф. Тревожно только за позицию второго центрального, которая после ухода Кадри в «Калгари» отойдет прогрессирующему, но еще зеленому Алексу Ньюхуку. Впрочем, на случай провала молодого канадца в рукаве у Беднара будет джокер в виде Микко Рантанена, имеющего опыт игры в центре.

С лучшим бомбардиром все более-менее ясно: если Макдэвида не прибьют травмы, то Коннор спокойно выбьет дежурную сотню и не подпустит к себе даже Леона Драйзайтля. Верю и во вторую подряд «Везину» Игоря Шестеркина, чей «Рейнджерс» от сезона к сезону становится крепче.

Поэтому самая интересная ставка для меня — это новичок сезона. Здесь борьба должна развернуться между Оуэном Пауэром, Мэттью Бенирсом и Мэйсоном Мактавишем. И как бы я ни обожал последнего за умение взваливать на себя абсолютно любые роли и пахать по всей площадке, фаворитом все же будет Бенирс. Как минимум потому, что в новом сезоне у американца будет место первого центра «Сиэтла» и практически безлимитное игровое время, которое банально поможет набрать больше очков в регулярке.

Прогноз на сезон НХЛ.

Михаил Скрыль

Мой фаворит нового сезона НХЛ — привлекательная «Каролина», которая не первый год движется к пулу претендентов на Кубок Стэнли. Команда прогрессирует. Лидеры заматерели и созрели для больших дел в плей-офф. Состав «Харрикейнз» почти не изменился. Баланса добавили Ондржей Каше и Пол Штястны. Ко второй половине сезона восстановится Макс Пачиоретти. Главное, что костяк «Каролины» знаком с требованиями и системой Рода Бриндамора. Тренды в современной НХЛ задают скоростные команды. Такие, как «Харрикейнз».

Летом Нэйтан Маккиннон подписал новый контракт с «Колорадо». Теперь лидер «Эвеланш» зарабатывает на 100 тысяч долларов больше, чем другой канадский гений — Коннор Макдэвид. Верю, что форвард «Эдмонтона» отыграется в бомбардирской гонке и наберет больше всех очков в чемпионате. В споре за «Везину Трофи» выше остальных оцениваю шансы Юусе Сароса из «Нэшвилла». В прошлом сезоне финн вошел в тройку номинантов, а сейчас вполне может добраться до первого места.

Второй номер драфта-2021 Мэттью Бенирс попал в удобный для роста «Сиэтл». Клуб не ставит космических задач. Тренеры доверяют молодым, и я не удивлюсь, если 19-летний американец проведет всю регулярку в основе. Ошибки в таком возрасте не исключены. Нападающему надо пройти адаптацию, и игра пойдет. Получит доверие от тренеров — и до «Колдера» совсем недалеко. Из россиян жду прогресса от Андрея Кузьменко. Форвард впечатлил на предсезонке, и не думаю, что он сбавит обороты в регулярке. По первым впечатлениям экс-нападающему СКА комфортно в системе «Ванкувера».

Результативность Александра Овечкина — центральный сюжет НХЛ ближайших лет. Чтобы обойти в снайперской гонке великого Уэйна Гретцки, россиянину осталось забить 115 голов. Но не думаю, что в ближайшем сезоне он сократит отставание больше, чем на 49 шайб. А Кириллу Капризову по силам выбить 100 очков за регулярку. Впрочем, хочется, чтобы кузедеевский талант и вся «Миннесота» приберегли больше сил на плей-офф.

Прогноз на сезон НХЛ.

Сергей Ревенко

В прошлом сезоне мы увидели, какой мощью обладает «Колорадо», и было бы странно не считать эту команду фаворитом и в новом сезоне. Конечно, есть один довольно весомый минус — вратарь. Александр Георгиев на предсезонке не впечатлял, а Павел Францоуз вряд ли будет хорош на долгой дистанции. Однако и в прошлом сезоне мы видели, что «средний» Кемпер и тот же Францоуз вытащили команду в финал Кубка Стэнли, а значит, пусть и не гладко, но у команды все должно пройти прекрасно.

Кандидат на звание лучшего бомбардира уже несколько лет один — в трех из пяти последних сезонов именно канадец набирал больше всех очков. Коннор Макдэвид — машина по реализации и созданию моментов, который в паре с немцем Драйзайтлем вышибает очки в каждой встрече.

Сложнее выбрать кандидата на лучшего новичка сезона. Перспективных хоккеистов будет много, но, кажется, только один из них будет по-настоящему на ведущих ролях. В «Сиэтле» будет зажигать форвард Мэттью Бенирс, который дебютировал в НХЛ еще в прошлом сезоне. Парню с ходу доверили место и в топ-6, и в бригаде большинства, и он сразу начал набирать очки.

А вот в открытие сезона пришлось передвинуть еще одного молодого таланта: форвард «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй, вероятно, проведет свой первый полноценный сезон только сейчас, в 21 год. «Ойлерз» выбирали парня в 2020 году под 14-м номером, однако места в составе для него не находилось. В прошлом сезоне он провел «целых» три минуты в одной игре плей-офф, а этим летом показывает, почему заслужил свой шанс в основной команде. В четырех предсезонных играх он набрал 6 (4+2) и был очень заметен.

В новом сезоне в вопросе вратарей мы смотрим лишь на несколько кандидатур: уже опытный кубковый Андрей Василевский или выстреливший, но еще не окрепший Игорь Шестеркин? Вратарь «Тампы» лучшим вратарем становился три года назад, а в прошлом сезоне так вообще не получил ни одной личной награды. Он, как и вся «Тампа», будут играть в регулярке с горящими глазами и уверен, что Андрей выдаст один из лучших сезонов в карьере. Как говорят, «сыграет на опыте».

Также на опыте будет играть и Александр Овечкин. Российскую легенду уже несколько лет отправляют на пенсию, а она все зажигает и зажигает. Сначала все сетуют на возраст игрока, потом на отсутствие центра. А потом оказывается, что и в 37 лет без Никласа Бэкстрема под рукой Ови способен выбивать 50 голов, просто потому, что может это сделать. Российский ветеран невероятно мотивирован: у него сейчас 780 шайб, и до рекорда легендарного Гретцки осталось каких-то 114 голов.

А вот когда другая российская звезда — Кирилл Капризов — набрала больше сотни очков в прошлом сезоне, кто-то разве удивился этому? Звезда «Миннесоты», как многие изначально и считали, не нуждается в такой же звезде рядом с собой (можно, но не обязательно) и способна сама прокачивать партнеров.