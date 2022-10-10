«Колорадо» Ничушкина — главный фаворит регулярки НХЛ. Чего ждать от Овечкина, Панарина и Кучерова?

Изучаем шансы русских хоккеистов в новом сезоне.

12 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ. В прошлом сезоне лучшей командой регулярки стала «Флорида Пантерз». В предстоящем чемпионате традиционно есть несколько мощных претендентов на победу. Рассказываем о них подробнее.

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Главные фавориты НХЛ-2022/23

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, больше всего шансов занять первую строчку по итогам регулярного чемпионата у «Колорадо Эвеланш». «Эвс» выиграли прошлый розыгрыш Кубка Стэнли, хотя в регулярке остались вторыми. Тотал больше 111.5 набранных очка у команды Валерия Ничушкина предложен с котировкой 1.85.

Второй фаворит — «Торонто Мэйпл Лифс», в прошлом сезоне команда заняла четвертое место в регулярном чемпионате, но в Кубке Стэнли вылетела уже в первом раунде. Летом «Кленовые листья» оформили несколько хороших трансферов: например, выменяли из «Оттавы» двукратного обладателя Кубка Стэнли Мэтта Мюррея. На «Торонто» с коэффициентом 1.85 доступен тотал больше 107.5 очка.

Также хорошие шансы на успех у финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг». Из «Молний» ушло несколько важных игроков: Ян Рутта отправился в «Питтсбург», Ондржей Палат — в «Нью-Джерси». Зато к команде присоединился еще один русский — нападающий Владислав Наместников и сохранился чемпионский костяк. Тотал больше 104.5 очка на «Лайтнинг» оценен теми же 1.85.

Темные лошадки сезона НХЛ-2022/23

Тотал 103.5 балла с котировкой 1.85 предложен сразу на четыре команды: «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В прошлом сезоне эти клубы выступили по-разному: «Флорида» заняла первую строчку регулярного чемпионата, «Эдмонтон» остался только 11-м. Но в предстоящем сезоне, по мнению аналитиков, у команд примерно равные шансы на успешное выступление.

Александр Барков. Фото Global Look Press

«Питтсбург Пингвинз» в прошлом сезоне занял лишь 12-е место регулярного чемпионата, а в плей-офф команда Евгения Малкина отлетела уже в первом раунде. Перед новым сезоном «Пенс» неплохо усилились и претендуют на улучшение результатов: например, взяли Рутта из «Тампы». На «Питтсбург» с котировкой 1.85 идет тотал больше 100.5 очка.

Сразу после команды Малкина в числе фаворитов идет клуб Артемия Панарина и Игоря Шестеркина: тотал больше 99.5 очка на «Рейнджерс» можно взять за 1.85.

Тотал больше 98.5 набранных балла предложен на три команды:

• «Вегас Голден Найтс»;

• «Миннесота Уайлд»;

• Нэшвилл Предаторз».

Команда русского бомбардира Владимира Тарасенко «Сент-Луис Блюз» тоже находится в числе претендентов на высокие места. На «Музыкантов» с коэффициентом 1.85 предложен тотал больше 97.5 очка.

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press

У оставшихся команд слабые шансы на победу в регулярном чемпионате нового сезона НХЛ. Но в них тоже выступают русские хоккеисты: «Вашингтон Кэпиталз» — Александра Овечкина, «Даллас Старз» — Дениса Гурьянова, «Оттава Сенаторз» — Никиты Зайцева и другие.

Российские хоккеисты в НХЛ

Также вы можете присмотреться к линии на лучшего русского бомбардира регулярного чемпионата НХЛ (очки считаются с учетом овертаймов). Поставить на то, что больше всех соотечественников наберет очков по системе гол+пас нападающий «Тампы» Никита Кучеров, можно с коэффициентом 2.30. Считаете, что лучшим станет Кирилл Капризов? Котировка на него — 2.70. Также неплохие шансы у Артемия Панарина: его победа идет за 3.20.

«Тампа» и Никита Кучеров. Фото Global Look Press

В прошлом сезоне Кучеров набрал 69 очков, Капризов — 108, Панарин — 96. Серьезное отставание Никиты обусловлено травмами, из-за которых он едва сыграл половину матчей в регулярке.

Также вы можете поставить на других русских хоккеистов:

• победа Александра Овечкина идет за 10.0;

• за 15.0 — Владимира Тарасенко, Евгения Кузнецова и Евгения Малкина;

• за 30.0 — Ивана Проворова и Михаила Сергачева.

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