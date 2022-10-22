Кто сильнее Овечкина? Новая традиция «Вашингтона» доказала силу российской легенды

Креатив из раздевалки «Кэпиталз».

Традиция отмечать лучших игроков матча прижилась в командных видах спорта. Обычно самого ценного игрока награждают специальным призом. Креативу хоккеистов нет предела. Какие только переходящие награды ни выбирали для проявивших себя игроков: от банальных головных уборов до разных предметов, которые ассоциируются с силой, терпением и командным духом.

Пятерку за креатив и находчивость заслужил «Вашингтон». В прошлом сезоне лучшим игрокам «Кэпиталз» по итогам матчей вручали топор и щит. Два года назад главный тренер Питер Лавиолетт придумал награждать хоккеистов боевыми банданами как отсылка к любимому сериалу специалиста «Кобра-Кай». Философия карате близка коучу «Вашингтона». Повязка «Кобра-Кай», характеризующая философию первого удара, доставалась лучшему атакующему игроку. «Мияги-До» символизировала философию защиты и вручалась игрокам обороны.

В сезоне-2022/23 «Кэпиталз» обновили индивидуальные награды, которыми награждают лучших игроков. Набор бравого викинга (топор и щит) заменила сплетенная веревка, напоминающая сыр-косичку. Ничего общего с кисломолочным продуктом этот предмет не имеет. Плотный канат символизирует единство и командную работу. Все тянут одну веревку — такой посыл читается в награде.

Желтый канат, поселившийся в раздевалке «Кэпиталз», подарен Лавиолетту службой пожарной охраны и скорой медицинской помощи Арлингтона Arlington Fire & EMS, которая базируется в нескольких кварталах от тренировочного катка «Кэпиталз». Кто, если не эти парни, понимает, какую ценность представляет плотно сплетенная веревка при возникновении внештатных ситуаций и спасении людей?

— Пожарные рассказали, что веревка для них очень важна. С ее помощью вытаскивают людей из горящих зданий или сбрасывают их вместе с ней. Они спасают жизни с помощью такой веревки. Желтая веревка — символ того, насколько важны твои руки, и того, что они не соскальзывают и не позволяют их отпускать, — пояснил Питер Лавиолетт.

Помимо веревки, лучшему игроку матча вручают ручной динамометр, чтобы тот прошел экспресс-тест на силу. С ним — отдельная история. Если в сплетенной веревке читается отсылка к командным ценностям, то складывается впечатление, что динамометр добавили исключительно забавы ради. Чтобы разрядить атмосферу в раздевалке, посмеяться и переключиться на сравнение показателей, а не перебирать в голове игровые моменты.

В новом сезоне «Вашингтон» выиграл только два матча. У «Монреаля» и «Ванкувера». Лучшими хоккеистами признавали Эрика Густафссона и Александра Овечкина. Шведский защитник выжал 70 фунтов, россиянин — 80. Пока это рекорд сезона для «Кэпиталз». Александр опередил даже тренера по фитнес-подготовке Зака Леддона, который постарался на 77 фунтов.

«I won't let go», что в переводе «Я тебя не отпущу», — девиз «Столичных» на сезон. В тренировочном лагере игроки «Вашингтона» носили футболки с принтом орла, который мертвой хваткой держит веревку, и надписью «I won't let go». В регулярке тему развили символичным призом, который вручается лучшему игроку победных матчей.

— Речь о том, чтобы убедиться, что мы вместе, поддерживаем друг друга и тянем канат в одну сторону. Нас ждет длинный сезон. Прямо сейчас в нас никто не верит в СМИ. Нам нужно сосредоточиться на себе и своей раздевалке и стать лучше, — объяснил значение веревки защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

Теперь, помимо снайперской погони Овечкина и матчей «Вашингтона», интересно следить за сюжетом динамометра. Превзойдут ли партнеры результат Александра? Ответ на этот вопрос узнаем, только если «Кэпиталз» начнут чаще побеждать.